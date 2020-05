Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

LMBV führt Pumpversuch durch

In den nächsten Wochen kann es zu Lärmbelästigungen in den Lober nahen Gebieten von Delitzsch kommen. Im Bereich des ehemaligen Loberwehrs zwischen Mozartstraße und der Straße Am Wallgraben ist durch den Bergbausanierer LMBV an der Pumpversuchsgruppe ein Pumpversuch vorgesehen. Dieser dient der Erfolgskontrolle der bisher erfolgten Maßnahmen zum Loberausbau gegen Grundwasserwiederanstieg und Vernässung von Grundstücken. Der Versuch mit durchgängig laufenden Pumpen soll laut LMBV von Mitte Mai bis Ende Juni durchgeführt werden und dauert zirka 14 Tage. In dieser Zeit kann es durch den 24-Stunden-Betrieb der Pumpen zu Lärmbelästigungen in den genannten Straßenzügen kommen.

Schulstart mit Rosen

Den Unterrichtsbeginn gefeiert haben am Mittwoch die 4. Klassen der Delitzscher Grundschule Am Rosenweg. Stella Schumann und Johanna Müller aus der Klasse 4 C setzen gemeinsam mit Hausmeister Steffen Westram an ihrem ersten Schultag nach der Corona-Isolation einen Rosenbusch in die Erde. Schulleiterin Andrea Hildebrand möchte für jede Klasse einen Rosenbusch pflanzen, sodass am Ende 17 neue Rosen rund um die Grundschule blühen.

Stella Schumann und Johanna Müller aus der Klasse 4 C setzen mit Hausmeister Steffen Westram an ihrem ersten Schultag nach der Corona-Isolation einen Rosenbusch in die Erde. Quelle: Wolfgang Sens

Die Schüler sollen nicht nur pflanzen, sie erhalten drei Aufgaben: Die Rosen müssen mit einer wetterfesten Beschriftung versehen werden, die Schüler müssen sich informieren, was die Rosen zum Wachsen brauchen und die Pflege übernehmen.

Genossenschafts-Museum öffnet wieder

Das Deutsche Genossenschaftsmuseum in Delitzsch hat jetzt wieder zu den regulären Öffnungszeiten dienstags bis freitags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Allerdings muss es bestimmte Auflagen einhalten. Dazu gehört, dass vorerst noch keine Gruppenbesuche und Gruppenführungen möglich sind. Besucher werden gebeten, einen Mund- und Nasenschutz mitzubringen. Am Eingang gibt es die Möglichkeit zur Desinfektion der Hände. Außerdem sind die bekannten Abstandsregeln und Begrenzungen der Besucherzahlen einzuhalten.

Musik to go in der Delitzscher Innenstadt

Das Baff Theater und die Theaterakademie Sachsen wollen musikalische Freude in die Stadt bringen. Am Donnerstag ab 17 Uhr wird es im Gebiet Breite Straße, Roßplatz/Kohlstraße kurze Gesangsdarbietungen geben. Zwei Sängerinnen werden mit einem Lautsprecher an unterschiedlichen Orten auftreten. Die Bürger sind eingeladen mit Abstand vorbei zu schlendern. Das Ganze versteht sich als Musik to go. Sobald sich Menschenansammlungen bilden, werden die Darbietungen sofort abgebrochen.

