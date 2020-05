Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

SPD kritisiert Entscheid über Jugend-Wahllokale

Das Delitzscher Jugendparlament ruft auf, Ideen zu finden, wie die Beteiligung an der Wahl des Gremiums gesteigert werden kann. Denn den Weg ins Rathaus hatten vor zwei Jahren nicht viele junge Delitzscher gefunden. Den Antrag, die Wahl auch in Schulen stattfinden zu lassen, lehnte die Mehrheit der Stadträte in der Sitzung Ende April ab. „Wir wenden uns daher an euch, liebe Jugendliche, an Sie, liebe Stadträte, liebe Delitzscher. Helfen Sie uns, die Stimme der Jugendlichen in Delitzsch zu stärken. Für konstruktive Ideen sind wir sehr dankbar“, so das Jugendparlament. Die SPD-Fraktion, die für den Vorschlag stimmte, hatte die Ablehnung des Stadtrates kritisiert: In anderen Städten ist die Wahl auch in Schulen üblich. Und das Rathaus sollte ja weiter zur Verfügung stehen. „Besonders bitter ist die Ablehnung durch den Oberbürgermeister, der sonst keine Gelegenheit auslässt, bürgerschaftliches Engagement einzufordern“, so Rüdiger Kleinke im Namen der SPD-Räte. Die Freien Wähler hatten gegen den Vorschlag argumentiert: Mit der Wahl in Schulen würden ältere Wahlberechtigte benachteiligt. Schüler würden besser gestellt als Azubis im Betrieb, Studierende oder arbeitendende junge Erwachsene.

Bibo hat jetzt ein Service-Fenster

Die Delitzscher Bibo hat wieder auf, signalisiert Leiterin Anett Hacker:Wer jetzt Bücher in der Bibliothek alte Lateinschule wieder zurückbringen oder mitnehmen will, der geht nicht wie früher durch die Tür. Rechts und links davon sind Fenster für Ausleihe und Rückgabe geöffnet. Gleich am ersten Öffnungstag nach der corona-bedingten Schließung hatte das Team viel zu tun: Die Nutzer brachten zehn Prozent der verliehenen Medien zurück. Alle Bücher kommen erstmal in die Quarantäne-Station. Dort bleiben sie drei Tage, bevor sie wieder entliehen werden. Die Fenster-Bibo öffnet nun immer dienstags 13 von 18 Uhr, mittwochs und donnerstags 10 bis 13 Uhr und freitags 13 bis 16 Uhr.

Freude über Nachwuchs im Tiergarten

Bei den Afrikanischen Zwergziegen im Tiergarten Delitzsch ist die Zahl des Nachwuchses auf nun zehn angewachsen. Alle fünf Mutterziegen haben jeweils Zwillinge bekommen. Bei einem Pärchen muss mit der Flasche zugefüttert werden. Nachwuchs gibt es bald auch bei den Nerzen. Der Europäische Nerz gehört zu den am meisten bedrohten Tierarten des Kontinents. Das Fuchsmangusten-Pärchen im Tiergarten ist auch wieder vereint, nachdem die ersten Annäherungsversuche des Männchens das Weibchen so verschreckt hatten, dass das Männchen erstmal ausziehen musste. Inzwischen führen die Fuchsmangusten ein harmonisches Zusammenleben und das Tiergarten-Team hofft auf Nachwuchs auch bei den beiden.

Löbnitz : Alexandra Ihbe zur stellvertretenden Bürgermeisterin gewählt

Im Alexandra Ihbe ist jetzt stellvertretende Bürgermeisterin von Löbnitz. Die CDU-Gemeinderätin, Jahrgang 1971, hatte sich in der Abstimmung im Gemeinderat mit 10 zu 6 Stimmen gegen Heiko Wittig ( SPD) durchgesetzt. Beide betonten, dass es ihnen vor allem auf die parteiübergreifende Arbeit zugunsten der Gemeinde ankommt. Damit jeder Gemeinderat ohne parteiliche Bindung abstimmen konnte, hatte Bürgermeister Detlef Hoffmann ( CDU) eine geheime Abstimmung vorgeschlagen.

Schulhofsanierung kann starten

Die Sanierung des Schulhofes an der Diesterweg-Grundschule Delitzsch hat grünes Licht bekommen. Die Auftragsvergabe für die Sanierung wurde einstimmig vom Stadtrat beschlossen. Die Maßnahme kostet rund 400 000 Euro. Den Auftrag hat eine Firma aus Authausen erhalten. Geplant ist der grundhafte Ausbau und die komplette Neugestaltung des Freigeländes, die Erneuerung der Abwassertechnik und die Entsiegelung des Pausenhofes.

