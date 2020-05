Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung

Delitzsch

Musik ohne Grenzen in der Delitzscher Innenstadt

Sonnenschein, blauer Himmel, eine Frau, die eine Musical-Melodie schmettert. In der Eilenburger Straße in Delitzsch wurden Passanten für den Moment aus dem Alltag geholt, der in diesen Wochen von Corona-Bestimmungen geprägt ist.

Sandra Naleppa singt auf der Eilenburger Straße in Delitzsch. Quelle: Wolfgang Sens

Da sangen Absolventinnen der Sächsischen Theaterakademie wie Sanda Naleppa und Josephine Rab. Christian Lange, der sonst die große Bühne kann, sorgte dafür, dass alles auch mit Technik, die diesmal auf einen Handwagen passte, gut rüber kam. Denn nur jeweils ein, zwei Minuten war Station, dann zog der kleine Tross des Delitzscher Baff-Theaters weiter. Es sollte eben nicht zu Menschenansammlungen kommen. Jana Bauke, der Leiterin der Theaterakademie, hatte es einige Zeit gekostet, die Genehmigung für diese Reihe leichter Momente einzuholen, die sie den Delitzschern bescheren wollte. Nun konnte sie sich freuen: „Es funktioniert.“ Die diesjährigen Absolventinnen hatten nicht die Möglichkeit, ihr Abschlussprogramm vor einem Publikum zu präsentieren. Sie sangen, sprachen, tanzten vor fast leeren Zuschauerreihen. Nur die Prüfenden waren diesmal da.

Spielplätze fast alle wieder geöffnet

In Delitzsch sind fast alle Spielplätze wieder geöffnet. Es gibt allerdings Einschränkungen. Der Spielplatz im Ortsteil Poßdorf bleibt vorerst gesperrt, dort soll in Kürze die Erneuerung der beiden Holzpodeste erfolgen – voraussichtlich in der 21. Kalenderwoche. Ebenfalls gesperrt bleiben muss vorbehaltlich einer Lösung erst noch die Rutsche auf dem Spielplatz in der Loberaue, weil ein Schaden am Gerät zu Verletzungen führen könnte. An der Schaukel in der Blücherstraße sind Gewährleistungsarbeiten am Fallschutz erfolgt.

Delitzsch blüht auf

27 Blumenampeln schmücken nun die Breite und die Eilenburger Straße in Delitzsch. Dahinter steckt das Projekt „ Delitzsch floriert“, für das die Loberstadt vergangenes Jahr beim Wettbewerb „Ab in die Mitte“ mit einem Sonderpreis geehrt wurde. Nun wurde die Idee in Zeiten von Corona erst recht umgesetzt, die Stadt soll wieder florieren. Die farbenfrohen Elemente sollen dazu beitragen, Gäste und Kunden in die Innenstadt zu locken, um dort zu verweilen, zu schlendern, einzukaufen und sich wohlzufühlen.

Gemeinderat Schönwölkau tagt wieder

Erstmals seit der Corona-Pandemie tagt nun auch der Gemeinderat Schönwölkau wieder. Am Donnerstag findet die Sitzung ab 19.30 Uhr im Kulturraum in der Dübener Straße in Lindenhayn statt. Unter anderem geht es um verschiedene Bauangelegenheiten und die Information zur Haushaltsplanung. Die Gemeinderäte und Gäste werden unter anderem um die Einhaltung von Mindestabständen gebeten. Die Besucherzahl ist aufgrund der Raumgröße beschränkt. Die Gemeinde wird keine Mund-Nasen-Masken zur Verfügung stellen.

Knapp 85 500 Euro für Rackwitzer Straßen

Die Gemeinde Rackwitz investiert rund 85 500 Euro in ihre Straßen. Das haben die Mitglieder des Gemeinderates beschlossen. Aus einer Zuwendung des Freistaates Sachsen hat Rackwitz etwa 77 700 Euro erhalten, mindestens zehn Prozent der Summe muss die Kommune mit Mitteln aus dem eigenen Haushalt unterfüttern. Einsetzen will die Verwaltung die Gelder für die Instandsetzung ausgewählter Teilbereiche am Gehweg der Hauptstraße in Rackwitz sowie an der Gehwegbrücke an der Schrozberger Straße zwischen den Ortsteilen Biesen und Zschortau.

Gastronom für den guten Zweck unterwegs

Der Gastronom Bernd Martinek, der mit seiner Frau das Marktrestaurant im Zentrum der Stadt und die Zafari Station im Tiergarten betreibt, hat den Tiergarten mit einer Spendensammlung unterstützt. Die Zusage von etwa 5000 Euro konnte er bei insgesamt fünf Unternehmen einwerben, um den Bau des neuen Gepardengeheges zu unterstützen. Dafür hat der Koch seit Beginn des Jahres einige Klinken geputzt. Schon in der Vergangenheit haben die Martineks den Tiergarten mit Aktionen wie dem Backen von Reformationsbrötchen unterstützt.

Krostitz rechnet Kita-Beiträge stundenweise ab

Elternbeiträge für die Kita- sowie Hort Notbetreuung in Krostitz werden ab Mai nun stundengenau erfasst und nachträglich berechnet, teilt Bürgermeister Oliver Kläring ( CDU) mit. Die Rechnungsstellung erfolgt somit im Juni. Für Kinder, die keine Notbetreuung bekommen, also nicht in die Einrichtung gehen, müssen die Eltern auch weiterhin keine Beiträge zahlen.

