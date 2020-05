Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung

Delitzsch

Ramon Roselly weiter auf Platz zwei der Albumcharts

Schlagersänger und DSDS-Gewinner Ramon Roselly aus der Gemeinde Wiedemar belegt weiter Platz 2 der deutschen Album-Charts.

Der Nordsachse Ramon „Roselly“ Kaselowsky. Quelle: TVNOW

Seine Platte „Herzenssache“ ist seit vier Wochen in der Hitliste vertreten. Wie die offiziellen deutschen Charts nun mitteilten, konnte sich der 26-jährige Zschernitzer nach einem zwischenzeitlichen Abrutschen auf Platz 3 in den beiden zurückliegenden Wochen noch einmal verbessern. Platz 1 erklimmt die immer wieder unter Rechtsverdacht stehende Band Frei.Wild mit ihrem „Corona Quarantäne Tape“. Ramon Roselly war Anfang April aus der 17. Staffel der Castingshow „ Deutschland sucht den Superstar“ als Sieger hervorgegangen. Mit dem Lied „Eine Nacht“ landete er sogar auf Platz 1 der Single-Charts.

Zschortauer Verein gewinnt bei Ideenwettbewerb

Das Wohnprojekt „ Schwarzgestein“ aus Zschortau hat beim sächsischen Ideen-Wettbewerb 5000 Euro gewonnen. Der Verein baut im Rackwitzer Ortsteil ein seit 15 Jahre leerstehendes Anwesen samt Nebengebäude zum Wohnhaus und Ort des gemeinschaftlichen Miteinanders um. Im Dezember dieses Jahres will die Gruppe einziehen. Die zehn Vereinsmitglieder waren in der Kategorie „Entwicklung des gemeinschaftlichen Lebens und Zusammenhalts“ angetreten.

Die Mitglieder des Zschortauer Vereins Schwarzgestein. Quelle: privat

Sachsens Regionalentwicklungsministerium, das die zweite Auflage des Wettbewerbs ausrichtete, prämierte ebenfalls die Gemeindeverwaltung Rackwitz. Für das Projekt, den ehemaligen Konsum zu einem multiplen Haus umzubauen, vergab der Freistaat im Modul „Land.Kommune“ 200 000 Euro

Löbnitzer Jugendwehr wird 25 Jahre

Die Jugendfeuerwehr Löbnitz feiert dieser Tage Gründungs-Jubiläum: Sie ist 25 Jahre alt. Sie wurde im Mai 1995 gegründet. Damals mit acht Mitgliedern. Derzeit zählt sie 19 Mitglieder, davon 12 Jungen und 7 Mädchen. Viele der einstigen Jugendkameraden und -kameradinnen fanden den Weg in die aktive Abteilung der Feuerwehr Löbnitz. Die Idee, so für den Nachwuchs zu sorgen, ging damit auf. Jugendwarte in dieser Zeit waren Gerd Küster, Enrico Häublein, Sven Höppner und Ronny Poschlod.

Tag der offenen Gartentür verschoben

Der „Tag der offenen Gartentür“ in Delitzsch wird verschoben. Geplant war der Tag für den 14. Juni. Aufgrund der aktuellen Lage wird er auf Samstag, den 12. September 2020, verschoben. Im Juni hätten die Gäste 18 Gärten und begrünte Höfe besuchen können. Für September werden nun Teilnehmer gesucht, die ihre Herbstgärten präsentieren möchten.

Wer seinen Garten öffnen möchte, sollte sich an Koordinatorin Nadine Fuchs, nadine.fuchs@delitzsch.de, Telefon 034202 67124 wenden.

