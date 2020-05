Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

30. Turmfest dann 2021

Diesen Juni hätte das nun schon 30. Turmfest im Schönwölkauer Ortsteil Hohenroda groß gefeiert werden sollen. Der Heimatverein hat mit allen Beteiligten die Entscheidung getroffen, das Fest abzusagen und auf 2021 zu verschieben. Das 30. Turmfest wird nun vom 11. bis 13. Juni 2021 stattfinden. Auch andere für dieses Jahr geplante Aktivitäten werden nicht stattfinden. „Wir geben rechtzeitig bekannt, wenn im vierten Quartal Veranstaltungen stattfinden können“, so der Verein.

Alphorn-Trio erfüllt Musikwunsch in Biesen

Mini-Dankeschön-Konzert am Haus Biesener Bogen:Das Alphorn-Trio des MDR-Sinfonieorchesters überraschte die Bewohner der intensivpädagogischen Wohngruppe im Rackwitzer Ortsteil mit einem Auftritt. „Die letzten Wochen haben uns allen viel abverlangt“, erklärt MDR-Programmdirektorin Katja Wildermuth. „Wo wir uns sonst mit einer Umarmung bedankt hätten, müssen wir Abstand halten. Deshalb schicken wir eine ‚musikalische Umarmung‘.

Ein Alphorn-Trio des MDR-Sinfonieorchesters spielte ein Mini-Dankeschön-Konzert an der Therapeutischen und der Heilpädagogischen Wohngruppe im Rackwitzer Ortsteil Biesen. Quelle: Wolfgang Sens

Gerne auch für sogenannte Risikogruppen, die auch weiterhin sehr vorsichtig und oft alleine bleiben müssen.“ So wie in Biesen. Dort bieten die Mitarbeiter der Volkssolidarität eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung an 365 Tagen im Jahr für Kinder mit massiven Verhaltensstörungen, emotionalen oder neurotischen Störungen, Gewalterfahrungen und Traumatisierungen.

Zusätzliche Ausgaben in der Gemeinde Löbnitz

Das corona-bedingte Extra an Ausgaben summiere sich für die Gemeinde Löbnitz bisher auf circa 50 000 Euro, so Bürgermeister Detlef Hoffmann vor den Gemeinderäten. Noch sei nicht geklärt, wie mit den ausgefallenen Elternbeiträgen verfahren wird. Mit der Diakonie, der Trägerin der Löbnitzer Kita Schwalbennest, sei vereinbart, dass sie die Ausfälle der Gemeinde in Rechnung stellt. Löbnitz sei in der glücklichen Lage, dass die Betriebe, die die Hauptlast der Gewerbesteuer in der Gemeinde tragen, weiter produzieren konnten. Bisher war von der Gemeinde nur eine Gewerbesteuerstundung in Höhe von 12 500 Euro gefragt. Einen Millionen-Kredit aus Hochwasserzeiten kann die Gemeinde derzeit bedienen. Aktuell gebe es den Gedanken, einen neuen Kredit aufzunehmen, um liquide zu bleiben.

Viel Grün, wenig Personal

Delitzsch ist grün. Inklusive der Ortsteile verfügt die Stadt insgesamt über 672 Hektar Grünflächen. Üblicherweise ist für die Pflege des öffentlichen Grüns die Servicegesellschaft der Stadt Delitzsch (SGD) zuständig. Dort allerdings gibt es nur 33 Arbeiter, 5 Angestellte und einen Betriebsleiter. Da sie also allein die Pflege nicht bewältigen kann, werden Aufträge an Fremdfirmen vergeben. In diesem Jahr kümmert sich wieder das Sozial- und Beschäftigungszentrum ums Grün in den Ortsteilen

