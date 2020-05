Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Gästemagazin für Delitzsch angedacht

Für Delitzsch ist ein neues Gästemagazin angedacht. Es soll ein Kombinationsangebot werden, das neben gedruckten Infos auch den Wechsel zum Onlineangebot der Stadt für weiterführende Informationen bietet. Die vorhandenen Gästeinformationen sollen in einem neuen hochwertigen und periodisch erscheinenden Produkt gebündelt werden, welches an Gäste und Kunden kostenfrei weitergegeben werden kann. Das Magazin, das touristische Infos zu Delitzsch bündeln würde, soll den Bekanntheitsgrad der Stadt imagefördernd steigern. „Ein Gästemagazin ist die beste Möglichkeit, Urlauber und Touristen an Delitzsch zu binden“, heißt es auf der Homepage der Stadt. Die Zielgruppen seien neue Touristen und Stammgäste, die emotional an Delitzsch gebunden werden und als Botschafter die Stadt weiterempfehlen sollen. Das Projekt soll zum Teil aus Fördermitteln der Leader-Richtlinie und mit Eigenmitteln der Stadt umgesetzt werden. Ein Gästemagazin gibt es bislang noch nicht in Delitzsch.

Anzeige

Gottesdienst für Paupitzsch

Zum Gedenken des ehemaligen Dorfes Paupitzsch findet in diesem Jahr nur der Gottesdienst statt. Auf Grund der aktuellen Lage und dem durchschnittlichen Alter der bisherigen Teilnehmer wird das Treffen auf eine Gedenkmesse reduziert, bei den Sitzplätzen gelten Abstandsregularien. Die Kirche lädt für den 21. Mai, 11 Uhr zum Gottesdienst ein. „Diese Entscheidung ist den Organisatoren gerade dieses Jahr nicht leicht gefallen, da der langjährige Initiator Werner Häntze letztes Jahr verstarb. Weitere Treffen der nächsten Jahre werden gern angegangen“, so die Organisatorin. Eingeweiht wurde dieser Denkmalsplatz für das im Braunkohlentagebau untergegangene Dorf 1996 am Rande des Neuhauser Sees auf dem einstigen Dorfplatz wo die Dorfkirche gestanden hat. Kathrin Nagel, die sich seit fünf Jahren für die Vorbereitung dieses traditionellen Paupitzsch-Treffens engagiert, hofft, dass zu Himmelfahrt 2021 – dann zum 25. Jahrestag der Einweihung des Denkmalplatzes – alle Beschränkungen aufgehoben sein werden und sich die Paupitzscher mit Verwandten, Freunden und Bekannten zum gewohnten Fest in der bereits traditionellen Weise treffen können.

Weitere LVZ+ Artikel

Freier Eintritt ins Schulze-Delitzsch-Haus

Das Deutsche Genossenschaftsmuseum in der Kreuzgasse präsentiert sich zum 43. internationalen Museumstag an diesem Sonntag bei freiem Eintritt. Die Gäste sind von 14 Uhr bis 17 Uhr im Schulze-Delitzsch-Haus willkommen. Es gelten die bereits bekannten Hygienemaßnahmen und Beschränkungen wie begrenzte Besucherzahl. Führungen durch das Schulze-Delitzsch-Haus können aufgrund der derzeit aktiven Coronamaßnahmen noch nicht stattfinden.

Männertag in der Brauerei Krostitz fällt aus

Abgesagt: Himmelfahrt, Herrentag, Vatertag oder Männertag – am Donnerstag sollte gefeiert werden. In den vergangenen Jahren war die Krostitzer Brauerei Ort und Ziel für einen gepflegten gemeinsamen Männertags-Ausflug. Die sonst obligatorische Männertags-Veranstaltung in der Krostitzer Brauerei findet in diesem Jahr nicht statt. Trotzdem wünscht die Krostitzer Brauerei einen tollen Tag und alles Gute! Wahre Helden genießen den Tag mit einem Ausflug, einer Fahrradtour oder einer kleinen Runde – natürlich immer mit dem gebotenen Abstand.

Krostitzer bringen Bauprojekte auf den Weg

Die Außenanlagen rund um die Mehrzweckhallen in Krostitz sollen weiter gestaltet werden. Die Gemeinderäte haben entschieden, dass der Straßen- und Tiefbau von der Torgauer Firma Ezel ausgeführt wird. Über die nächsten Schritte bei der Erweiterung der Kita Hohenossig war noch im Umlaufverfahren entschieden worden. Dabei wurden die Arbeiten am Dach, an den Innentüren, die Fliesenverlegung und der Trockenbau auf den Weg gebracht. Inzwischen bereits ausgeführt sind Pflanzarbeiten an der Parkstraße, die ausgebaut wurde. Dort kam eine Reihe neuer Bäume in die Erde.

Von lvz