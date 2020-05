Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Bibliothek ist wieder zugänglich

Die Bibliothek Alte Lateinschule (BAL) in Delitzsch ist wieder geöffnet. Zu den gewohnten Öffnungszeiten ist dienstags bis samstags für maximal sieben Personen gleichzeitig der Besuch möglich. Man darf sich maximal 15 Minuten in der BAL aufhalten. Zu Beginn des Aufenthalts müssen die Hände desinfiziert werden. Es sind ein Korb zu benutzen, der von der BAL ausgereicht wird, und eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.

Anzeige

Am Donnerstag starten die Abendmärkte in Delitzsch

Am Donnerstag starten in Delitzsch wieder die Abendmärkte. Von 16 bis 21 Uhr findet der erste „delitziöse“ Abendmarkt des Jahres statt. Dieser wird auch kulturell im Rahmen der Corona-Möglichkeiten umrahmt. Zum „delitziösen“ Abendmarkt bieten etwa 50 regionale Spezialitätenhändler, Gärtnereien und Kunsthandwerker eine große Auswahl an Frischeprodukten und handgemachten Produkten an. Insgesamt lädt die Stadtverwaltung Delitzsch in diesem Jahr wieder zu fünf Abendmärkten ein. Die nächsten Termine sind: 25. Juni, 23. Juli, 20. August und 17. September – nach bisherigem Stand jeweils von 16 bis 21 Uhr.

Weitere LVZ+ Artikel

A 9: Umleitung über Abfahrt Wiedemar

Die Abfahrt Brehna auf der Autobahn 9 (A 9) in Richtung München ist seit Montag für circa zwei Wochen gesperrt. Bis zum 6. Juni sollen Verkehrsteilnehmer daher die Autobahn an der Abfahrt Wiedemar verlassen, dort in Richtung Berlin wieder auffahren und bei Brehna erneut abfahren. Das berichtet die „ Mitteldeutsche Zeitung“. Grund für die Sperrung sei laut Landesstraßenbaubehörde eine Fahrbahnerneuerung.

Krostitzer wollen Haushalt beraten

Der Haushaltsplan für das aktuelle Jahr soll am Donnerstag in der Sitzung des Krostitzer Gemeinderates beraten werden. Auf der Tagesordnung stehen zudem das Baugebiet „Am Mühlweg“ Zschölkau und Beschlüsse über Aufträge für den Erweiterungsbau der Kindertagesstätte in Hohenossig. Die öffentliche Sitzung beginnt um 19.30 Uhr im Haus C der Oberschule. Auch die Fragerunde mit den Einwohnern zu Beginn ist nun wieder möglich. Maskenpflicht ist nicht angeordnet, aber alle Besucher werden registriert und am Eingang gibt es eine Händedesinfektion.

AfD setzt auf Online-Versammlung

Die AfD Delitzsch muss sich nach eigener Aussage in Coronazeiten neu finden. Das taten die Mitglieder kürzlich mit einer ersten Online-Versammlung. Für Bürgerbeteiligung gibt es einen öffentlichen halbstündlichen Teil. Die nächste Online-Versammlung findet am Sonntag ab 17 Uhr statt. Zugangsdaten gibt es auf www.afd-delitzsch.de. Die Sitzungen sollen grundsätzlich nicht aufgezeichnet oder gespeichert werden.

Gemeinderatssitzung in Rackwitz entfällt

Die für Ende Mai geplante Sitzung des Rackwitzer Gemeinderates entfällt. Das teilt die Verwaltung mit. Das nächste Mal sollen die Räte erst wieder am 25. Juni zusammenkommen. Die bisher letzte Sitzung im April hatte unter Berücksichtigung der Hygienevorgaben in der Rackwitzer Schulturnhalle stattgefunden und war via Livestream im Internet übertragen worden. Etwa 100 Personen hatten das Angebot genutzt.

Von lvz