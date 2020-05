Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung

Delitzsch

Rackwitz baut Rathaus um für mehr Bürgerservice

Die Gemeindeverwaltung Rackwitz will den Bürgerservice im Erdgeschoss des Rathauses umbauen. Ziel sei, die Strukturen der erhöhten Nachfrage im Einwohnermeldeamt anzupassen und den Andrang im Einwohnermeldeamt zu Stoßzeiten effektiver zu verteilen. Dazu sollen das bisher bestehende Büro in zwei Räume unterteilt werden und insgesamt drei Arbeitsplätze entstehen. Die Gemeinde verzeichnete in den zurückliegenden Jahren einen konstanten Zuzug. Aktuell leben etwas mehr als 5000 Einwohner in den sieben Ortsteilen. Davon allein rund 2200 im Kernort. Nach dem Umbau sollen laut Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) zukünftig alle Dienstleistungen im Erdgeschoss angeboten werden. Bisher sind diese über mehrere Etagen verteilt.

In Wiedemar startet der Breitbandausbau

In der Gemeinde Wiedemar beginnt derzeit der Breitbandausbau durch die Deutsche Telekom. Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, soll demnächst mit den dafür notwendigen Tiefbauarbeiten in den Ortsteilen Pohritzsch, Zschernitz, Doberstau und im Bahnhofsbereich Klitschmar begonnen werden. Dort sei die Firma CTA-CommodityTrading-Austria von der Telekom beauftragt worden, die Arbeiten durchzuführen. In den Ortsteilen Zaasch und Serbitz erfolge der Ausbau durch die Firma Heinz Bente. Die Ausführung der Arbeiten im Bereich der öffentlichen Flächen erfolge in Absprache mit der Gemeinde. Für die Hausanschlüsse der privaten Grundstückseigentümer beziehungsweise Kunden werde laut der Kommune in den kommenden Wochen ein Mitarbeiter der beauftragten Firmen einen Termin vereinbaren, um den Hausanschluss im Einzelnen festzulegen und zu besprechen.

Kameraden in Sausedlitz bauen

Im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Sausedlitz läuft derzeit der Umbau in Eigenleistung. Anfang voriger Woche musste eine Zwischenwand weichen. Es wurde neu verputzt, Elektrik verlegt und gemalert. Nun bekommen die Kameraden mehr Platz, um Material und Fahrzeuge besser zu platzieren. Auch im Außenbereich tat sich einiges an Maler- und Reinigungsarbeiten und es wurden neue Pflanzen in die Grünanlagen gesetzt.

Sanierung Alte Dorfstraße in Spröda

Bei der Sanierung der circa 540 Meter langen Alten Dorfstraße und des 55 Meter langen Kreuzweges im Delitzscher Ortsteil Spröda wurde auch der Breitbandausbau vorangetrieben. Insgesamt kostet der Straßenbau 570 000 Euro. Darin sind die Kosten für den Breitbandausbau in Höhe von 15 500 Euro und zudem 97 000 Euro für die Stromnetzertüchtigung und die Straßenbeleuchtung enthalten. Der Ausbau von insgesamt 690 Metern Gehweg schlug mit weiteren 273 000 Euro zu Buche.

Hilfe für Wildtiere im Tiergarten

Der Tiergarten Delitzsch ist auch eine Auffangstation. In Zusammenarbeit mit der Unteren Naturschutzbehörde werden Fund-Wildvögel wieder aufgepäppelt. So gelang kürzlich die Wieder-Auswilderung eines Bussards. Der Vogel war angefahren und verletzt worden, das Team des Tiergartens konnte ihn wieder fit machen und erfolgreich in die Freiheit entlassen. Etliche Wildvögel werden jährlich in der Station hinter den Tiergarten-Kulissen aufgepäppelt.

Erste Teilnehmer für verschobenen Gartentag

Auch für den verschobenen „Tag der offenen Gartentür“ in Delitzsch gibt es bereits Interessenten, die ihre Gärten präsentieren wollen. Sechs sind bereits angemeldet, einige davon stammen aus der ursprünglich 18 Gärten umfassenden für nächsten Monat geplanten Veranstaltung. Manche der Gärtner wollen auch bei der verschobenen Veranstaltung mitwirken, nur wenige haben bislang abgesagt. Geplant war der Tag für den 14. Juni. Aufgrund der aktuellen Lage wird er auf Samstag, den 12. September 2020, verschoben.

Wer seinen Garten am 12. September öffnen möchte, sollte sich bis 12. Juni an Koordinatorin Nadine Fuchs, nadine.fuchs@delitzsch.de, Telefon 034202 67124 wenden.

