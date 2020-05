Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Kranaufbau gibt Signal für Baustart in Delitzscher Altstadt

Kranaufbau nach -rückbau:Erst kam der Kran weg. Nun wurde wieder einer aufgebaut. Klingt komisch, aber das war nun genau der Plan am Rohbau des neuen Mehrfamilienhauses, das an der Leipziger/Ecke Holzstraße in der Delitzscher Altstadt von der Unitas-Wohnungsgenossenschaft gebaut wird. Der Bau war seit Oktober gestoppt, jetzt sind die Probleme ausgeräumt. Es geht wieder weiter. Zwischenzeitlich konnte der bisherige Krananbieter den demontierten Ausleger aber nicht mehr zur Verfügung stellen. Also ist ein neuer Anbieter gebunden. Nun soll mit der neuen Hebemaschine der Bau der insgesamt 15 Zwei- bis Fünf-Raum-Wohnungen vorangehen.

Anzeige

Abendmarkt in Delitzsch mit Live-Gesang

Musical-Flair beim Delitzscher Abendmarkt:Die jungen Sängerinnen Anahita Müller, Patricia Felsch, Annabel Bayer vom Fachbereich Musical der Delitzscher Theaterakademie gaben eine Auswahl ihres Repertoires auf dem Rathausbalkon zum Besten.

Weitere LVZ+ Artikel

Später folgte Teil 2 des Kurzprogramms direkt auf dem Abendmarkt im Bereich der Stadtkirche St. Peter und Paul. Insgesamt lädt die Stadtverwaltung Delitzsch in diesem Jahr wieder zu fünf Abendmärkten ein. Die nächsten Termine sind: 25. Juni, 23. Juli, 20. August und 17. September, 16 bis 21 Uhr.

Bauland für Zschölkau

Weil in im Krostitzer Ortsteil Zschölkau keine weiteren Bauflächen zur Verfügung stehen, will die Gemeinde eine bisherige Mischgebiets- und Gartenfläche unter dem Titel „Erweiterung Rackwitzer Straße“ zu Bauland machen. Die bisherige Außenfläche, die schon von drei Seiten von Bebauung umschlossen ist, soll zum Innenbereich werden. Betroffen ist ein 0,3 Hektar großes Areal. Es würden sich drei Bauplätze mit ortsüblich circa 1000 Quadratmeter großen Grundstücken ergeben. Dafür soll nun eine Ergänzungssatzung erstellt werden, der Gemeinderat fasste den entsprechenden Beschluss.

Kaufantrag für das Bürgerhaus Delitzsch

Nach Angaben der Verwaltungsspitze liegt ein Kaufantrag für das Bürgerhaus Delitzsch vor. Ob dieser noch Bestand hat, soll in Kürze geklärt und dann das Anliegen im Ältestenrat des Stadtrats besprochen werden. Das Bürgerhaus wurde vom langjährigen Pächter aufgegeben und die Stadt muss sich nun darum kümmern, da es ein kommunales Gebäude ist. Die Suche nach einem neuen Pächter war bislang erfolglos.

Rackwitz sucht Baumpaten

Rackwitz pflanzt. So heißt die Aktion, mit der die Gemeinde aktuell nach Baumpaten sucht. Mit dem Schritt könne jeder einen Beitrag dazu leisten, die Lebensqualität von Rackwitz zu erhöhen, erklärt die Verwaltung. Mögliche Anlässe für eine Patenschaft seien beispielsweise die Geburt eines Kindes, ein runder Geburtstag oder ein Firmenjubiläum. Jeder Bürger, jede Bürgerin, aber auch Schulklassen, Vereine, Personengruppen oder Unternehmen können Paten werden. Voraussetzung ist jeweils die Spende von 250 Euro. Dafür pflanzt die Gemeinde Rackwitz einen Baum und übernimmt anschließend die Pflege. Der Baum bekommt ein Schild mit der Artbezeichnung und dem Spendernamen. Darüber hinaus gibt es ein Zertifikat mit gewünschtem Widmungstext und dem Standort. Auch geringere Spenden seien möglich. Diese werden gesammelt, bis der Betrag erreicht ist. Neben der Zahlung des Spendenbetrags ergeben sich anschließend keine weiteren Verpflichtungen.

Für weitere Fragen steht Tina Näther zur Verfügung. Telefon: 034294 71133, E-Mail: tina.naether@gemeinde-rackwitz.de

Von lvz