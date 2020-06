Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung

Delitzsch

Was wird aus den Schwanen-Inseln auf dem Wallgraben ?

Mindestens eine der Schwaneninseln im Delitzscher Wallgraben wird nicht wieder errichtet. Das ergab eine Nachfrage des Grünen-Stadtrats Jörg Bornack an die Verwaltung. Im aktuellen Bauabschnitt könne die Insel nicht wieder aufgebaut werden, weil dies die Bentonit-Schicht zerstören würde. Zudem gehöre sie nicht zum historischen Bild des Wallgrabens, sondern wurde laut Oberbürgermeister erst in der Zeit des Dritten Reichs installiert. Ob die zweite Schwaneninsel im jetzt noch nicht sanierten Abschnitt Bestand haben kann, müsse hinsichtlich der dort verwendeten Sanierungstechnologie geklärt werden.

Exkursion ins Naturschutzgebiet

Haben Sie schon einmal ein Blaukehlchen, einen Raubwürger oder einen Seeadler gesehen? Oder dem markanten Ruf der Rohrdommel gelauscht?“, fragen die Mitarbeiterinnen des Projektbüros des Naturschutzgebiets am Werbeliner See. Viele von ihnen werden am 7. Juni zwischen 9 und 12 Uhr während der Fahrradexkursion „ Werbeliner See – ein Vogelparadies“ vorgestellt. Dort leben über 170 Vogelarten. Zudem gibt es am 21. Juni und am 12. Juli die Familienexkursion „ Werbeliner See – Leben im und am Gewässer“. Anmeldung sind jeweils via E-Mail an info@nsgwerbelinersee.de oder telefonisch unter der Nummer 0170 5751 509 (oder 510) möglich.

Warten aufs Geld für den Heiligbrunnen

Der Heiligbrunnen im Delitzscher Stadtpark führt noch immer ein eher trauriges Dasein. Die Steine beschmiert, das Wasserbecken eher Tümpel denn Schmuckstück. Das soll sich ändern. Jedoch wartet die Stadt noch auf die nötigen Gelder. Die Finanzierungszusage de Bergbausanierers LMBV steht allerdings noch aus. Liegt die Finanzierung vor, kann die notwendige und denkmalgerechte Sanierung der im Jugendstil überformten Anlage beginnen.

Rackwitz sagt Krebsbachfest ab

Die Gemeinde Rackwitz hat das diesjährige Krebsbachfest abgesagt. Die dritte Auflage des wiederbelebten Dorffestes sollte ursprünglich vom 31. Juli bis 1. August stattfinden. Wie Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) mitteilt, sei dei Entscheidung zusammen mit dem Veranstalter und dem Gesundheitsamt getroffen worden. Die Ausrichtung wäre mit zahlreichen Auflagen verbunden gewesen. Durch die weiterhin geltenden Abstandsregeln hätte etwa bei Durchführung eine Art Kartenverkauf erfolgen müssen, um kontrollieren zu können, wie viele Gäste sich gleichzeitig auf der Podelwitzer Festwiese aufhalten. Zudem hätte das Gelände überwacht werden müssen, um sicherzustellen, das niemand unbefugtes Zutritt erhält. Im kommenden Jahr soll das Fest dann wieder regulär stattfinden, sagt Schwalbe.

Kitas machen aus Not eine Tugend

Dafür, dass sie in den vergangenen Wochen aus der Not eine Tugend gemacht hätten, hat Schulverwaltungs-, Sozial- und Kulturamtsleiter Oliver Genzel die Kitas in Delitzsch gelobt. In der Zeit der Notbetreuung in Folge von Corona sei teilweise auch die Mittagsversorgung durch Caterer zum Erliegen gekommen. Schön sei gewesen, wie die Kitas dies nutzten, um teils mit den Kindern gemeinsam zu kochen oder auch mal Speisen wie Pizza zu kredenzen, die es so von einem Zulieferer nicht gibt.

Bürgerinitiative arbeitet im Bad-Arbeitskreis mit

Die sogenannte Neuausrichtung der Delitzscher Bäderlandschaft soll so transparent wie möglich vonstatten gehen. So ist geplant, dass an einer Arbeitskreissitzung Mitte Juni auch die Bürgerinitiativen „Schwimmen in Delitzsch“ und „Pro Sportbad“ teilnehmen. Der bisherige Freibadstandort in der Elberitzstraße soll um- und ausgebaut werden, verbunden mit der Errichtung einer Schwimmhalle. In dieser Saison bleibt das Freibad wegen zu hohen Reparaturbedarfs geschlossen.

