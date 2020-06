Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Entenrennen wird ein Geisterrennen

Das beliebte Entenrennen findet auch in diesem Jahr statt. Dafür hat sich der Förderverein der Diesterweg-Grundschule etwas Besonderes einfallen lassen. Es wird ein Geisterrennen ohne Zuschauer geben. Das Rennen wird gefilmt und am 26. Juni auf www.foerderverein-dwgs.de veröffentlicht. So ist es jedem Rennenten-Besitzer möglich, den Wettkampf am Bildschirm zu verfolgen. Neue Enten können für 3 Euro pro Stück in verschiedenen Läden erworben werden. Eigene, im Wettkampf bereits erprobte Enten, können bei Abgabe der erfahrenen Ente ein Startrecht für 1 Euro erwerben. Wichtig: Die Enten sind bis zum 17. Juni in den Geschäften abzugeben. Danach gibt es das geheime Rennen. Die 10 schnellsten Enten werden prämiert.

Läden zu Erwerb oder Abgabe der Enten: Pick-up, Hosenstall, Schuhhaus Littmann, Sport & Freizeit Shop, Wäsche und Miederwaren Wehling, Kosmetik-Oase Diana Kießling.

Maler und Bodenleger für Kita Hohenossig

In der nächsten Zeit können die Maler und Bodenverleger in den Anbau der Kita Hohenossig einziehen. Die Aufträge mit Kosten in Höhe von circa 14 000 und 7000 Euro wurden vom Gemeinderat beschlossen. Auch der Auftrag für die Außenanlagen ist auf den Weg gebracht. Die Kosten liegen bei rund 35 000 Euro. Die Arbeiten liegen im Plan, informierte Bürgermeister Oliver Kläring ( CDU). Die Plätze sollen bis 1. September zur Verfügung stehen. Es entstehen zwei große Betreuungsräume mit direktem Anschluss zum Spielplatz und ein Schlafraum. Dazu kommen die Sanitäreinrichtungen, Garderoben und Küche. Bisher verfügt die Gemeinde in Krostitz über 254 Betreuungsplätze für Krippen-, Kindergarten- und Hortkinder. In Hohenossig, wo die Kita bisher 58 Plätze bietet, sollen nun circa 18 dazukommen.

Rackwitzer Rathaus wieder geöffnet

Das Rathaus in Rackwitz ist seit dieser Woche wieder regulär geöffnet. Darüber informiert die Gemeindeverwaltung. Die zur Eindämmung der Corona-Pandemie getroffene Regelung, dass das Rathaus nur nach vorheriger Terminabsprache zu betreten ist, gilt damit nicht mehr. Zum Schutz der Besucher und zur Einhaltung der Abstandsregelungen sieht das neue Hygienekonzept des Rathauses unter anderem vor, dass sich maximal vier Personen gleichzeitig im Wartebereich aufhalten dürfen.

Viel Bedarf an Notbetreuung

751 Anträge auf Notbetreuung wurden in Delitzsch in den vergangenen Wochen in Zeiten der akuten Corona-Pandemie gewährt. Etwa genauso viele Anträge wurden abgelehnt. In der Kita Sonnenland im Delitzscher Norden wurden mit knapp 90 die meisten Kinder notbetreut. Auch bei den Delitzscher Tagesmüttern waren insgesamt 12 Kinder in Notbetreuung untergebracht. Je nach Allgemeinverfügung gab es mehr Möglichkeiten, einen Platz in der Notbetreuung zu bekommen.

Oberbürgermeister lobt sein Team

Der Delitzscher Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) hat den jüngsten Stadtrat auch genutzt, um das Team der Verwaltung zu loben. Er dankte dem gesamten Team der Stadtverwaltung für die Arbeit in den vergangenen Corona-Wochen. Alle hätten viel Arbeit, oft auch am Wochenende gehabt und gut bewerkstelligt. So konnte das Rathaus unter anderem auch eine Hotline einrichten. Vier Mitarbeiter betreuten diese Hotline fast rund um die Uhr – parallel zu ihren sonstigen Aufgaben.

