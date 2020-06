Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Bauarbeiten an Alter Stadtgärtnerei begonnen

Auf dem Gelände der einstigen Stadtgärtnerei am Delitzscher Park laufen die Bauarbeiten für neue Eigenheime. Auf drei Grundstücken wird bereits gearbeitet. Nach Abschluss einer erneuten Ausschreibung der verbliebenen zwei Grundstücke war eine Vielzahl von Interessenten zu verzeichnen. Die Höchstgebote wurden im Juni dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt.

Auf dem Gelände der einstigen Stadtgärtnerei am Delitzscher Park laufen die ersten Bauarbeiten für neue Eigenheime. Quelle: Wolfgang Sens

Damit sind alle elf Grundstücke des Baugebietes verkauft. Sie sind zwischen 960 und 1500 Quadratmeter groß. Mindestens 145 Euro pro Quadratmeter mussten geboten werden. Die Gebäude sollen zweigeschossig, mit Flachdach und mit hellen Putzfassaden errichtet werden.

Mehr Wohngeld-Anträge

Corona und die Folgen in der Loberstadt: Die Zahl der direkt bei der Stadt Delitzsch gestellten Wohngeld-Anträge ist in den vergangenen Wochen um 50 Prozent von 20 auf 30 gestiegen. Bei der Stadt kann Mietzuschuss und Lastenzuschuss beantragt werden, wenn man ein zu geringes Einkommen und eine zu hohe Miete oder Belastung hat. Nicht auszuschließen sei, dass die erhöhte Zahl auch mit vorsorglichen Anträgen zu tun habe, heißt es aus dem Sozialamt der Stadt.

AZV mit neuer Homepage

Der Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Leipzig Land (ZV WALL), der unter anderem für die Gemeinde Wiedemar und den Landkreis Leipzig zuständig ist, hat seinen Internetauftritt aktualisiert. Wie der ZV Wall mitteilt, wurde das Layout angepasst, um Bürgern zu ermöglichen, ihre Verwaltungsleistungen „leicht und schnell“ beantragen zu können – „ohne Papier, zeitnah und nachhaltig“, wie Geschäftsführerin Jeanine Höse erklärt. Neben Zuständigkeiten und Anträgen sind auch aktuelle Informationen zu finden. Die Website www.zvwall.de sei dafür neu gestaltet worden.

Susann Zeiler eine der Besten

Die Delitzscherin Susann Zeiler ist eine der besten Supermarkt-Mitarbeiterinnen. In einer Kunden-Abstimmung ist sie unter den besten Drei gelandet. Nominiert waren zwölf Kollegen aus ganz Deutschland und aus unterschiedlichen Supermärkten. Susann Zeiler ist bekannt für ihr Engagement, sie hat vergangenes Jahr zum Beispiel die Spendenaktion „Kinder helfen Kindern“ zugunsten des Heims in Biesen ins Leben gerufen. Seit April leitet sie den Rewe-Markt in der Eisenbahnstraße.

Dank an die Besucher des Tiergartens

Schlange stehen und Geduld haben war am vergangenen Wochenende am und im Tiergarten Delitzsch gefragt. Tausende Menschen wollten die Einrichtung besuchen, doch momentan dürfen im Zuge der Corona-Verfügungen höchstens 200 Gäste gleichzeitig im Tiergarten sein und der Zugang ist beschränkt. Das Tiergartenteam dankt nun allen Besuchern des vergangenen Wochenendes für ihre Geduld und ihr Verständnis. Pfingsten haben trotz der Beschränkungen mehr als 3200 Menschen den Tiergarten besuchen können, allein am Pfingstmontag kamen 1300 Gäste. Der Besuch im Tiergarten ist ohne Mund-Nase-Bedeckung möglich. Es werden jedoch alle Anwesenden gebeten, Abstand zu halten. Eventuell können sich Zugänge in nächster Zeit ändern, für diese Woche wird eine neue Allgemeinverfügung erwartet.

Der Tiergarten hat derzeit täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Keine Vogelbörse im Juni

Auch die nächste eigentlich für diesen Samstag geplante Vogelbörse in Delitzsch muss im Zuge der Corona-Krise aus organisatorischen Gründen abgesagt werden. Wann genau das nächste Treffen stattfinden kann, wird nach Absprache mit dem Landratsamt noch mitgeteilt. Gewöhnlich findet die Börse an jedem ersten Samstag im Monat vormittags auf dem Gelände der ehemaligen Selders-Pflanzengesellschaft statt.

