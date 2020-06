Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Ersatz für Werbeliner Eichelkirmes

An diesem Sonntag wäre eigentlich die Werbeliner Eichelkirmes gewesen. Wegen Corona findet das große Treffen ehemaliger Werbeliner nicht statt, dennoch gibt es eine kleine Andacht unter freiem Himmel für sie. Diese findet ab 10.30 Uhr am Ostufer des Werbeliner Sees statt, die Zufahrt erfolgt über die Ortslage Brodenaundorf. Es gibt einen kleinen Gottesdienst als Erinnerung an den für die Kohle verschwundenen Ort Werbelin und die Eichenpflanzung vor nun schon 21 Jahren.

Anzeige

Geld für neue Brücke in Döbernitz

An der Willi-Keller-Siedlung im Delitzscher Ortsteil Döbernitz kann die Brücke neu gebaut werden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist ein Zuwendungsbescheid für den Ersatzneubau inzwischen eingetroffen. Von den voraussichtlichen Gesamtkosten in Höhe von rund 270 000 Euro wird die Stadt Delitzsch Eigenmittel nur in Höhe von rund 43 800 Euro beisteuern müssen. Das Bauvorhaben soll noch in diesem Jahr umgesetzt werden. Die kleine Brücke führt in Verlängerung der Willi-Keller-Siedlung in Döbernitz über den Lober in Richtung Norbert-Lienig-/Poetenweg. Eine Erneuerung der Brücke ist bereits seit einigen Jahren angedacht gewesen.

Weitere LVZ+ Artikel

Straßenbau bei Boyda

Ab Montag wird die Fahrbahndecke der Kreisstraße K 7442 zwischen den Schönwölkauer Ortsteilen Wölkau und Boyda auf einer Länge von etwa einem Kilometer erneuert und eine neue Asphaltdeckschicht aufgebracht. Die Arbeiten sind aufgrund von Rissbildungen, Ausbrüchen und Unebenheiten in der Asphaltdeckschicht erforderlich. Bei entsprechender Witterung sollen die Arbeiten bis zum 27. Juni abgeschlossen sein. Die Bauarbeiten finden unter Vollsperrung statt. Der Verkehr wird umgeleitet.

Sanierung Schulhof Diesterweg-GS beginnt

Ab Montag laufen die Arbeiten zur Sanierung des Schulhofs der Diesterweg-Grundschule in Delitzsch. Geplant ist ein grundhafter Ausbau und die Neugestaltung des Freigeländes, die Erneuerung der Abwassertechnik, die Entsiegelung des Pausenhofes und die Sicherung der Feuerwehrzufahrten und Rettungswege. Voraussichtlich bis Ende August sollen die rund eine halbe Million Euro teuren Umgestaltungen des Schulhofs dauern.

Regenbogen-Kita wird integrationsgerecht

Neue Technik für die Kindertagesstätte Regenbogen im Delitzscher Norden: Es wurde ein moderner Personenaufzug eingebaut. Damit können nun auch Personen mit einer mobilen Beeinträchtigung die oberen Etagen der sanierten Kita nutzen und diese wird somit integrationsgerecht. Der neue Personenaufzug ersetzt drei marode Kleingüteraufzüge, die zurückgebaut wurden. Der neue Aufzug wird auch für den Transport von Speisen benutzt. Die Kosten belaufen sich auf etwa 66 000 Euro.

Insgesamt schreiten die Arbeiten an der Kita laut Stadtverwaltung gut voran. Die Einrichtung wird im laufenden Betrieb saniert. Dazu musste das Gebäude entkernt werden. Es wurde und wird immer ein Abschnitt saniert und in den beiden anderen findet der Kita-Betrieb statt. Es wurden neue Wanddurchbrüche geschaffen, ein neuer Fluchtweg angelegt und die Infrastruktur von den Sanitäranlagen bis zum Brandschutz an heutige Standards angepasst. Die Fertigstellung kann voraussichtlich im August erfolgen. Nach der Sanierung ergibt sich ein Plus von 23 Krippen- und 11 Kindergartenplätzen.

Straßensperrungen wegen Baustellen

Im Zuge einer Baustelle kommt es im Bereich der Bitterfelder Straße zwischen der Benndorfer Landstraße und dem Kreuzungsbereich Sachsenstraße bis 19. Juni zur Vollsperrung. Es muss eine Trinkwasserleitung ausgewechselt werden. Ebenfalls zu Behinderungen kann es in der Richard-Wagner-Straße kommen. Der Durchlass des Gertitzer Grabens soll erneuert werden. Die Baumaßnahme dauert bis September, bis dahin wird es für etwa vier Wochen auch mal zu einer Vollsperrung kommen müssen.

Schiedsstelle berät am Dienstag

Am Dienstag, 16 bis 17 Uhr, gibt es wieder eine Sprechstunde in der Schiedsstelle der Stadt Delitzsch. Die ehrenamtlichen Friedensrichter helfen zum Beispiel bei Nachbarschaftsstreitigkeiten, sodass es gar nicht zu teuren Gerichtsverhandlungen kommen muss.

Anfragen können unter 034202 67212 gestellt werden. Zur Sprechzeit sind die Friedensrichter unter 034202 6735 erreichbar.

Von lvz