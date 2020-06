Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Krensitzer bereiten ihren Flohmarkt vor

Nun findet er doch noch statt: Am 20. Juni führen sechs Privatleute in Krensitz von 10 bis 17 Uhr einen großen Hausflohmarkt durch. An der Leipziger Straße 6, direkt an der B 2, soll es Antikes ebenso wie Trödel geben. „Kitsch und Kunst dürfen natürlich auch nicht fehlen. Die Angebotspalette ist breit gefächert und sehr interessant“, verspricht Elke Fromm, eine der Initiatorinnen. Es gelte das Flohmarkt-Motto: Wegwerfen ist out. Nachhaltigkeit ist in. Deshalb werden die Gegenstände, die erhaltenswert sind, für einen schmalen Preis neuen Eigentümern zugeführt und landen nicht auf der Mülldeponie. In Vorbereitung aufs Flohmarktgeschehen in Krensitz waren in diesen Zeiten einige Fragen entstanden, die nun gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung Krostitz geklärt werden konnten. Somit sollen natürlich auch bei dieser Veranstaltung die geltenden Regeln eingehalten werden.

Gartentür-Teilnehmer gesucht

Noch bis Freitag, 12. Juni, können sich Grünfreunde für eine Teilnahme am Tag der offenen Gartentür in Delitzsch melden. Der Tag sollte ursprünglich diesen Monat stattfinden und wurde wegen Corona auf den 12. September verschoben. Es können sich Gärtner melden, die ihren Garten oder begrünten Innenhof zeigen wollen. Voraussetzungen sind in erster Linie eine Mindestgröße der Anlage von 50 Quadratmeter und die Bereitschaft der Gastgeber, mit den Gästen ins Gespräch zu kommen.

Bis zum 12. Juni kann man sich bei nadine.fuchs@delitzsch.de oder telefonisch unter 034202 67-124 melden.

Stadtverkehr zwei Wochen kostenfrei

In der Zeit vom 15. bis 28. Juni besteht die Möglichkeit, die Buslinien des Stadtverkehrs Delitzsch kostenfrei zu nutzen. Auch andere Stadtverkehrslinien im Landkreis Nordsachsen sind im Zeitraum 15. bis 28. Juni kostenfrei nutzbar. Darüber hinaus können in dieser Zeit auch Regionallinien innerhalb der Stadtverkehrszone kostenfrei genutzt werden. In Delitzsch ist die Stadtverkehrszone deckungsgleich mit dem Gebiet der Kernstadt. Die Stadtverkehrslinien in Delitzsch sind die Linien A, B, C und D.

Digitalpakt: Rackwitz erhält 115000 Euro

Der Freistaat Sachsen will seine Schulen für das digitale Zeitalter fit machen und hat dazu den Digitalpakt, ein Förderprogramm des Bundes, begonnen umzusetzen. Die beiden Rackwitzer Grundschulen, die in Trägerschaft der Gemeinde stehen, haben nun einen Bescheid über rund 115 000 Euro erhalten. Das teilt der Rackwitzer Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) mit. Mit dem Eigenanteil investiert die Gemeinde in den kommenden Jahren rund 164 000 Euro unter anderem in neue Schulserver, drahtlose Netzwerkzugänge und interaktive Tafeln. Außerdem sollen Klassensätze von Tablets und Notebooks angeschafft werden. Laut Schwalbe seien dies ergänzende Maßnahmen. Die Kinder werden in den Schulen auch weiterhin mit Stift und Papier lernen. Es sei jedoch zeitgemäß, alle Schüler an das Thema Medien heranzuführen, so der Bürgermeister.

