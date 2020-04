In Zeiten von Corona nimmt die Bedeutung des Lebensmittelhandels unter freiem Himmel zu. Nach ein wenig Hin und Her rund um den Delitzscher Frischemarkt nimmt dieser nun immer mehr Fahrt auf. Neue Anbieter sind vor Ort. Und gibt es schon Aussagen zum Frühlings- und Genussmarkt am zweiten Mai-Wochenende?