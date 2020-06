Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung

Delitzsch

Note 2,5 für Wirtschaftsstandort Delitzsch

Die Delitzscher Unternehmen bewerten ihren Wirtschaftsstandort mit der Schulnote 2,5 und damit etwas besser als in der Gesamtschau des Standortes Mitteldeutschland. Das ist das Ergebnis einer IHK-Umfrage. Die Unternehmen lobten Einkaufs- und Naherholungsmöglichkeiten, Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit der Stadtverwaltung für Unternehmen. Mit der Verfügbarkeit von Wohnraum und der Qualität des Wohnumfeldes sowie mit den Angeboten zur Kinderbetreuung sind die Delitzscher Betriebe sogar zufriedener als in den meisten anderen Städten Mitteldeutschlands. Handlungsbedarf besteht unter anderem bei der Breitbandanbindung. Als Standortmangel machen die Unternehmen zudem Faktoren wie die Höhe der Gewerbesteuer, Abfallgebühren und Strompreise aus.

Es ist wieder Konzert-Zeit

In der Altstadtkneipe No.2 in Delitzsch ist nach der coronabedingten Zwangspause der vergangenen Wochen nun wieder Konzertstimmung angesagt. Die Reihe „Tiefgestapelt – Kleinkunst in der Kneipe“ lebt wieder auf und es gab das erste Kneipenkonzert nach Wochen. Am Dienstagabend haben Gunter Schwarz (links) und Peter Hirsch von der Band Karo Nero gespielt und das Publikum bestens unterhalten. Auch für die insgesamt vier Musiker der Band war es nach rund drei Monaten wieder der erste Auftritt. Die Musik von Karo Nero zielt auf Bauch und Beine, die deutschsprachigen Texte eher auf den Kopf.

Gunter Schwarz (l) und Peter Hirsch der Band Karo Nero spielen in der Altstadtkneipe No. 2. Quelle: Alexander Prautzsch

17. Juni: Kranzniederlegung in Delitzsch

Am Mittwoch, dem 17. Juni, findet um 10 Uhr am Gedenkstein am Unteren Bahnhof eine Kranzniederlegung durch den Delitzscher Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) zum Gedenken an den Aufstand und Arbeiterprotest des 17. Juni 1953 statt. Genau an dieser Stelle hatte der Aufstand, der in der gesamten DDR tobte, damals in Delitzsch begonnen. In Delitzsch endete der Aufstand mit zwei Todesopfern und zahlreichen Verhaftungen.

Kennenlerntag der Feuerwehr wird nachgeholt

Wie viele Veranstaltungen auch kleinerer Natur musste der Kennenlerntag der Ortfeuerwehr Delitzsch in diesem Frühjahr ausfallen. Geplant war der Tag der offenen Tür traditionell für den 1. Mai. Nun soll der Kennenlerntag nach Möglichkeit nachgeholt werden und am 3. Oktober stattfinden, sofern es die dann gültigen Corona-Bestimmungen zulassen. Die Feuerwehrleute laden dann in das Gerätehaus ein, wo man mit ihnen über das Ehrenamt ins Gespräch kommen kann.

Termin machen für Besuch im Amt

Ab 15. Juni gelten im Einwohnermeldeamt und Gewerbeamt der Stadtverwaltung Delitzsch wieder die gewohnten Öffnungszeiten. Terminvereinbarungen sind weiterhin telefonisch möglich. Nach Angaben der Stadtverwaltung hat sich die telefonische Terminvereinbarung auch für beide Seiten bewährt. Besucher mit abgestimmter Terminvergabe werden vorrangig empfangen. Besucher ohne Termin müssen mit mehr Wartezeit rechnen. Terminvergabe Meldebehörde über die Nummern 034202 67243 und 034202 67340, Gewerbeamt: 034202 67242

Gemälde im Treppenhaus der Bibliothek

Malereien von Thomas Hartung sind derzeit in der Bibliothek Alte Lateinschule (BAL) in Delitzsch zu sehen. Zu bewundern sind vor allem Porträts in schwarz-weißer Acrylmalerei, darunter Promis wie Udo Lindenberg. In der BAL wird seit einigen Jahren regelmäßig „Kunst im Treppenhaus“ gezeigt. Der Autodidakt Thomas Hartung, Jahrgang 1967, ist geborener Schkeuditzer und lebt seit 40 Jahren in Delitzsch. In der Bibliothek der Loberstadt stellt er bereits zum zweiten Mal aus. Die Gemälde sind dort noch bis zum 10. Juli zu Gast.

Tiergarten: Nun sind 400 Gäste erlaubt

Seit Donnerstag dürfen unter Corona-Beschränkungen doppelt so viele Besucher in den Tiergarten wie bisher. Statt 200 dürfen sich nun 400 Personen gleichzeitig in der beliebtesten Delitzscher Freizeiteinrichtung aufhalten. Das kann aus Sicht der Stadtverwaltung auch helfen, die Situation vor allem am Wochenende zu entspannen, wenn der Andrang besonders groß ist. Zudem ist jetzt auch das Streichelgehege wieder geöffnet. Die Zooschule bleibt nach wie vor geschlossen. Der Tiergarten öffnet täglich von 9 bis 18 Uhr.

Meditation im Klanggewölbe

Ein weiteres Angebot im Klanggewölbe des Delitzscher Barockschlosses: Neben den bereits stattfindenden Vorträgen, Konzerten und Workshops wird es Mitte Juni die Möglichkeit geben, an einer geführten Meditation teilzunehmen. Die Heilpraktikerin (Psychotherapie) Nora Gröbel lädt dazu am 16. Juni ab 18.30 Uhr ein. Gäste werden mit einer anschließenden Klangreise von Master Choa Kok Sui das Meer ihrer Vorstellung erleben, teilt Gröbel mit.

Aufgrund der erforderlichen Schutzmaßnahmen wie die Einhaltung der Mindestabstände ist eine Anmeldung, telefonisch unter 01573 2543988 oder via E-Mail an die Adresse info@pranaheilung_leipzig.de, erforderlich.

FDP organisiert sich neu

Die nordsächsischen FDP-Mitglieder der Stadt Delitzsch und der Gemeinde Löbnitz haben sich jetzt neu organisiert und einen eigenständigen Ortsverband gegründet. Die FDP Delitzsch hat sich zum Ziel gesetzt, den Bürgerinnen und Bürgern Kommunalpolitik näher zu bringen. „Wir wollen Politik für jeden verständlich machen und dafür die nötigen Hintergrundinformationen zur Verfügung stellen“, so Martin Ermler, Vorsitzender der FDP Delitzsch. Mit regelmäßigen Veranstaltungen und diversen digitalen Angeboten, will der neue Ortsverband das realisieren.

