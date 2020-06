Delitzsch

Hier kommen aktuelle Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Prominente Gesichter in der Stadtbibliothek

Udo Lindenberg ist jetzt ebenso wie Stan Laurel und Oliver Hardey in der Bibliothek Alte Lateinschule (BAL) zu Gast. Zumindest in Form ihrer Porträts. Geschaffen hat sie der Delitzscher Thomas Hartung. Er ist Jahrgang 1967 und geborener Schkeuditzer, lebt seit 1979 in Delitzsch. Das Malen hat er vor rund sechs Jahren für sich entdeckt. Nun präsentiert er seine Werke bereits zum zweiten Mal in der Treppenhaus-Galerie der BAL. Das Bild von Udo Lindenberg ist sogar schon verkauft. Mitarbeiterin Manuela Winkler freut sich über das Kunstwerk, das unmittelbar nach Ende der Ausstellung am 10. Juli direkt in ihre Wohnung wandern wird.

Anzeige

Udo Lindenberg ist schon verkauft. Mitarbeiterin Manuela Winkler freut sich über das Kunstwerk welches direkt von der Ausstellung in ihre Wohnung wandern wird. Quelle: Wolfgang Sens

Weitere LVZ+ Artikel

Am 25. Juni wieder Abendmarkt in Delitzsch

Am 25. Juni gehen die „delitziösen“ Abendmärkte in die zweite Runde. Von 16 bis 21 Uhr wird dann zum Donnerstags-Frischemarkt zur Feierabendzeit eingeladen. Etwa 50 Direktvermarkter, Gärtnereien und Spezialitäten-Händler bieten eine große Auswahl an Delikatessen, Pflanzen und Handwerkskunst. Bereits zum regulären Wochenmarkt am Vormittag des 25. Juni werden zahlreiche Händler ihre Stände aufbauen und dann bis zum Abendmarkt stehen bleiben, teilt die Stadtverwaltung mit. Die nächsten Abendmärkte: 23. Juli, 20. August und 17. September

Sperrung der Mittelstraße in Krostitz

Mit dem Start des Glasfaserausbauprojektes der EnviaTel muss in Krostitz der Parkplatz in der Mittelstraße ab Freitag, dem 19. Juni, gesperrt werden. Voraussichtlich ist die Sperrung bis zum 17. Juli nötig. Desweiteren sind in dieser Zeit die Hauptstraße/Ecke Mittelstraße halbseitig und die Mittelstraße komplett gesperrt. Außerdem läuft zurzeit die Gestaltung der Außenanlagen der Mehrzweckhalle. Dieses Projekt soll bis Ende Juli vollendet sein.

Digitalisierung durch Corona

Dass es durch Corona einen Schub der Digitalisierung unter Delitzscher Händlern und Unternehmen gab, schätzt Wirtschaftsförderer Alexander Lorenz ein. Viele Händler in Delitzsch hätten neue Online-Shops aufgebaut oder digitale Vertriebswege mittels sozialer Medien für sich entdeckt. Zum Beispiel wurden telefonische Bestellung, E-Mail-Kontakt und die Lieferung ins Haus angeboten. Auch in der Gastronomie seien die Delitzscher mit Liefer- und Abholservices erfinderisch gewesen.

Freiwilliges Jahr im Tiergarten

Im Tiergarten Delitzsch sind Stellen im freiwilligen ökologischen Jahr ( FÖJ) und im Bundesfreiwilligendienst zu besetzen. Für das FÖJ ist die Sächsische Landesstiftung für Natur und Umwelt Ansprechpartner. Wer seinen Bundesfreiwilligendienst im Tiergarten leisten möchte, kann direkt in der Stadtverwaltung vorsprechen. Infos unter www.lanu.de/de/FOeJ.html; Ansprechpartnerin der Stadt ist Frau Pache, Telefon 034202 67119 oder E-Mail an baerbel.pache@delitzsch.de

Delitzsch wirbt für Tourismus

Da der Tourismus nach dem Corona-Höhepunkt nun wieder anläuft, will auch die Delitzscher Wirtschaftsförderung die Werbung intensivieren. Die Zahl der touristischen Werbeanzeigen werde hochgefahren, heißt es vom Wirtschaftsförderer Alexander Lorenz. So sind aktuell zum Beispiel Schaltungen im Raum Dresden und Meißen geplant. Zudem soll für die Stadt Delitzsch erstmals ein Gästemagazin erstellt werden. Das Magazin, das touristische Infos zu Delitzsch bündeln würde, soll den Bekanntheitsgrad der Stadt imagefördernd steigern.

Baumpflanzungen im Herbst

Das Preisgeld aus dem Mitmachfonds will die Stadt Delitzsch für Stadtgrün in den Straßen einsetzen. Gemeinsam mit der Gemeinde Rackwitz hatte die Stadt 30 000 Euro für die Pflanzung von 111 Bäumen erhalten. Die Gehölze werden im Herbst anteilig in Delitzsch und Rackwitz gesetzt. In Delitzsch sollen vor allem Fehlstellen ausgebessert werden. In manchem Straßenbereich und nicht irgendwo im Wald werde es dann sichtbar mehr Stadtgrün geben, so Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos)

Ärger über Müll an Feldwegen

In der Gemeinde Wiedemar kommt es derzeit öfter zu wilden Müllablagerungen auf Feldwegen. Besonders war das wegen coronabedingt eingeschränkter Öffnung der Deponie in Lissa der Fall. Das Problem kam in der Ratssitzung zur Sprache, weil die Gemeinde derzeit gemeindeeigene Wege für die öffentliche Nutzung als Feld- und Wirtschaftswege widmet. Ein formaler Akt. Er ist nötig, damit die Gemeinde die Verkehrssicherungspflicht wahrnehmen kann. Die Wege sind aber auch weiterhin nur für Fußgänger, Radfahrer und Landwirtschaftsfahrzeuge zu nutzen. Bei dieser Gelegenheit kam im Gemeinderat die Idee auf, die Wege mit Schranken für Autos und damit für Müllsünder unzugänglich zu machen. Doch solche Sperrungen sind nicht vorgesehen, erklärte Bürgermeisterin Ines Möller (parteilos).

Straße zwischen Wölkau und Boyda wird erneuert

Seit Anfang der Woche wird die Fahrbahndecke der Kreisstraße K 7442 auf einer Länge von etwa einem Kilometer erneuert. Die Arbeiten sollen bis zum 27. Juni abgeschlossen sein. Die vorhandene Asphaltschicht der K 7442 wird vom Ortsausgang Wölkau bis zum Bahnübergang in Höhe der Ortslage Boyda abgefräst und eine neue Asphaltdeckschicht aufgebracht. Bankette, Schutz- und Leiteinrichtungen werden erneuert, die vorhandenen Zufahrten entsprechend der neuen Fahrbahnoberkante angepasst. Die Arbeiten waren aufgrund von Rissbildungen, Ausbrüchen und Unebenheiten in der Asphaltschicht erforderlich. Die Bauarbeiten finden unter Vollsperrung statt.

Ab 8. Juni wird die Fahrbahndecke der Kreisstraße K 7442 auf einer Länge von etwa einem Kilometer zwischen den Ortslagen Wölkau und Boyda in der Gemeinde Schönwölkau erneuert. Quelle: Wolfgang Sens

Wendt tauft Patentier auf „Hope“

Nordsachsens Bundestagsabgeordneter Marian Wendt ( CDU) hat Ende April die Tierpatenschaft für ein Bennettkänguru-Baby im Delitzscher Tiergarten übernommen. Damit will der Torgauer die Einrichtung in der coronabedingt von Besucherausfällen geprägten Zeit unterstützen.

Nach seinem Aufruf zur Namensgebung via Facebook und Instagram seien viele Vorschläge zusammengekommen, teilt Wendt mit. „Letztlich haben wir uns in meinem Team auf den Namen ’Hope’ geeinigt. Sprachlich in Anlehnung an die australische Heimat und Hoffnung in dieser schwierigen Zeit ausdrückend, wünsche ich dem Känguru und dem Tiergarten eine glänzende Zukunft,“ sagt Wendt.

Das kleine Känguru im Tiergarten Delitzsch bekommt den Namen „Hope“. Quelle: Wolfgang Sens

Auch wenn der Tiergarten Delitzsch mittlerweile wieder für Besucher geöffnet ist, freut sich der Förderverein des Tiergartens über weitere Paten. Mit dem eingenommenen Geld werden die Lebensbedingungen der Tiere verbessert.

Konzert im Delitzscher Barockgarten

Ein besonderes Konzerterlebnis soll es am Sonntag, dem 21. Juni, geben. Um 17 Uhr lädt das Team des Delitzscher Klanggewölbes ein, die Sommersonnenwende mit einem Wandelkonzert im Barockgarten des Schlosses Delitzsch zu feiern. Für Groß und Klein gibt es unter freiem Himmel Gongs, Percussion, Didgeridoo, Poesie, Tanz, Gesang und viele weitere Klanginstrumente zu erleben. Es spielen Volker Lauckner und Gäste. „Wir freuen uns aufs Kommen und danken für selbstbestimmten Eintritt am Ausgang zur Erhaltung und Weiterführung des Klanggewölbes im Schloss Delitzsch“, teilen die Organisatoren mit.

Von lvz