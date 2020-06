Delitzsch

Hier kommen aktuelle Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Jugendclubs Schönwölkau noch geschlossen

Die Jugendtreffs in der Gemeinde Schönwölkau können noch nicht regulär von den Teenagern besucht werden. Das würde die aktuell gültige Verfügung so noch nicht hergeben, so Bürgermeister Volker Tiefensee ( CDU), zumal es auch schwierig zu überwachen sei.

In Hohenroda sei der Jugendclub ja zum Beispiel nahezu so klein, dass sich eigentlich nur zwei Leute treffen könnten. Gegen Treffen auf den Freigeländen der Jugendclubs würde aber nichts sprechen – bei Einhaltung der Vorschriften und mit Anwesenheitslisten. Auch das Vereinsleben in der Gemeinde laufe allmählich wieder an, diversen Sitzungen habe er bereits zugestimmt, so Tiefensee.

Wasserturmbaustelle geht später weiter

Die Corona-Situation hat nach Angaben des Investors ihre Auswirkungen auf die Baustelle am Wasserturm Delitzsch gezeigt. Aktuell herrscht dort Bauruhe. Die Baumaßnahmen sollen aber voraussichtlich im Spätsommer fortgeführt werden, teilt der Investor auf LVZ-Anfrage mit. Man sehe dem weiteren Ablauf positiv entgegen. Der Investor will das Denkmal und Delitzscher Wahrzeichen in einen Hotelneubau integrieren. Oben im Turm soll nach Möglichkeit ein Restaurant untergebracht werden.

Aras beim Experiment beobachten

Zuschauen bei einem Experiment kann man im Tiergarten Delitzsch. An diesem und am folgenden Freitag bietet die aktuelle Absolventin des Freiwilligen Ökologischen Jahrs ( FÖJ) den Alt- und Jung-Aras Futterspielzeuge an und schaut, ob die Tiere unterschiedlich nach ihrem Alter diese Spielzeuge bedienen beziehungsweise entschlüsseln können und ein Lerneffekt eintritt. Interessierte können die Bänke vor der Außenvoliere nutzen und von dort das Verhalten der Vögel beobachten.

Haltestellen werden barrierefrei

Delitzsch und den Ortsteilen kann weiter am barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen gearbeitet werden. Sechs Zuwendungsbescheide für Fördermittel sind in der Stadtverwaltung eingetroffen. Insgesamt hat der Landkreis Nordsachsen Fördermittel in Höhe von rund 29 000 Euro für die Vorplanungen bewilligt.

Auf deren Basis sollen weitere Zuwendungen beantragt werden. Fließen diese Mittel, so kann gebaut werden. In diesem Jahr sind in den barrierefreien Ausbau von sieben Haltestellen schon rund 410 000 Euro investiert worden. Sowohl in der Kernstadt als auch in den Ortsteilen sollen weiterhin Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut werden. Seit fast fünf Jahren arbeitet Delitzsch daran.

