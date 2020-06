Delitzsch

Hier kommen aktuelle Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Wiedemarer stellen Verkauf von Gewerbefläche zurück

Der Gemeinderat Wiedemar hat den Entscheid über den Verkauf einer Fläche im Gewerbegebiet Zwochau zurückgestellt. Ein Unternehmen für Spezialtransport, Abriss und Containerdienst will eine 7800 Quadratmeter große Fläche kaufen. Doch so ohne weiteres wollten die Wiedemarer Gemeinderäte ihr Einverständnis dafür nicht abgeben. Auch wenn von übergeordneten Behörden geprüft werden muss, ob die Nutzung einer Fläche den Festlegungen im Bebauungsplan entspricht, ob zum Beispiel Lärmgrenzen überschritten werden, wollten die Räte vorab genauer wissen, was auf dem Grundstück stattfinden soll.

Anzeige

Grundschule Rackwitz erhält Klimaanlage

Das Gebäude der Grundschule Rackwitz hat eine Klimaanlage erhalten. Das teilt die Gemeindeverwaltung mit. Nach der im Jahr 2018 erfolgten Erneuerung der technischen Gebäudeausrüstung sei in den zurückliegenden Jahren wiederholt ein deutlicher Anstieg der Zimmertemperaturen in einzelnen Räumen an der Straße der Jugend festgestellt worden. Um angemessene Zimmertemperaturen beziehungsweise vorgegebene Betriebstemperatur für die technischen Anlagen im Sommer nicht zu überschritten, sei laut Verwaltung nun die Installation einer Klimaanlage erforderlich gewesen.

Weitere LVZ+ Artikel

Bläser-Klassik für Delitzscher Senioren

Freiluftkonzert für Senioren: Bewohner des Delitzscher Pflegeheims St. Maria lauschen dem Blechbläserquartett der Sächsischen Bläserphilharmonie. Hartmut Nell (Tenorhorn), Falk Meier (Posaune), Janos Elmauer und Linus Krimphove (Trompete) entführten am Dienstag für eine kleine Weile in die Welt der Klassik und der Volksmusik.

Aufgetreten ist das Blechbläserquartett der Sächsischen Bläserphilharmonie: Trompeten: Linus Krimphove und Janos Elmauer. Bariton: Hartmut Nell Posaune und Anmoderation: Falk Meier. Quelle: Wolfgang Sens

Zuvor hatten sie die Bewohner des Heims St. Georg erfreut. Später ging es dann auch noch in Bad Dübener Altersheime. Die Bläserphilharmonie spielt sich in verschiedenen Ensemlbes quer durch Nordsachsen und zurück. Auftritte in Taucha, Eilenburg, Wermsdorf, Mügeln, Delitzsch und Löbnitz sind in den kommenden Tagen und Wochen geplant.

Edelstahl ist fürs Bad besser

Das diesjährige Schadensbild am Freibad Delitzsch sei mit den sonst üblichen Notreparaturen nicht mehr zu beheben. So gibt es große Risse im Boden des Nichtschwimmerbeckens, die nicht einfach so zu verfüllen seien. Auch an Fliesenreihen sind so große Schäden entstanden, dass sich Gäste schneiden könnten. Auch wenn Fliesen vielleicht schöner aussehen würden, sei es angezeigt, die Becken künftig mit Edelstahl zu versehen, so Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos).

Keine Gottesdienste wegen Bauarbeiten

Die Anhänger der Neuapostolischen Kirche in Delitzsch können vorerst keine Gottesdienste in ihrem Gotteshaus wahrnehmen. Da am Montag Renovierungsarbeiten in der Kirche in der Securiusstraße begonnen haben, finden dort bis auf weiteres keine Gottesdienste statt. Die Gemeinde wird informieren, wann wieder regulär Gottesdienste im Gebäude stattfinden werden. Diese waren in den vergangenen Monaten wegen Corona nur eingeschränkt möglich.

Von lvz