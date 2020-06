Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Gemeinderat Wiedemar lehnt Modellflugplatz ab

Der Modellflugverein ABS Schkeuditz will einen neuen Platz entwickeln und hat sich den ehemaligen Agrarflugplatz bei Zwochau/Kölsa ausgeguckt. Bürgermeisterin Ines Möller (parteilos) informierte darüber in der Sitzung des Gemeinderates. Einige Gemeinderäte positionierten sich spontan ablehnend. Es wird Lärmbelästigung befürchtet.

Andreas Kunze, Ralf Köhler, Alfred Liehr und Bernd Wankosin (von links) stehen für die Modell-Vielfalt ihres Vereins. Quelle: Wolfgang Sens

Schließlich werden die Modelle immer größer und damit auch die Geräuschkulisse. Außerdem könnten doch ebenfalls Drohnen starten und die Privatsphäre stören. „Die Jungs aus Peterwitz haben uns bekniet“, erläuterte indessen Gemeinderat Matthias Bernt (Freie Wähler) von der Pflanzenproduktion Glesien, der die Fläche gehört. Vorerst sollte der Pachtvertrag auf zwei Jahre laufen. Denn die Agrarfliegerei gebe es nicht mehr und eventuell müssten noch die alten Anlagen zurückgebaut werden. Der Hintergrund: Die Mitglieder des Modellsportvereins ABS Schkeuditz, 39 Hobby-Piloten, mussten ihren bisherigen Start- und Landeplatz zwischen Peterwitz und Lissa zum Jahreswechsel räumen. Der Landwirt will die Fläche selbst nutzen. Deshalb suchten sie nun nach einem Ausweich-Flughafen.

In Rackwitz beginnt der Glasfasernetzausbau

Das Unternehmen Deutsche Glasfaser will mit dem Glasfaser-Ausbau in der Gemeinde Rackwitz noch Ende Juni beginnen. Das teilte das Telekommunikationsunternehmen mit. Geplant sei, dass die Arbeiten im ersten Schritt in den Ortsteilen Zschortau, Podelwitz, Lemsel, Brodennaundorf und in großen Teilen des Kernortes beginnen. Dort sollen Leerrohre in einer Tiefe von etwa 40 Zentimetern in die Straßen eingebracht und anschließend die Glasfasern eingeblasen werden. Auf diesem Weg könnten in Rackwitz laut Unternehmen rund 1566 Haushalte an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Die Deutsche Glasfaser weist darauf hin, dass im Rahmen der Tiefbauarbeiten geöffnete Stellen in Asphalt oder Pflasterung teilweise nur provisorisch geschlossen werden, da diese gegebenenfalls ein weiteres Mal geöffnet werden müssten. Erst mit Beendigung der Bauarbeiten sollen diese Bereiche verdichtet, geschlossen und von der Gemeinde abgenommen werden.

Fragen können an die kostenlose Bau-Hotline des Unternehmens unter 02861 89060940 von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 20 Uhr gestellt werden. Informationen gibt es auch online unter www.deutsche-glasfaser.de

Hausrotschwänzchen brüten im Besen

Achtung, hier wird gebrütet:Bei Hans-Dieter Exner in Delitzsch hat sich ein Hausrotschwänzchen eingenistet. Die Besen im Geräteschuppen sind ein idealer Nistplatz. Dort ist das Nest gut geschützt vor Katzen und anderen Tieren, die eine Bedrohung für die kleinen Vögel sein könnten. Schon 2019 haben die Vögel dort gebrütet und vier Junge großgezogen.

Hans-Dieter Exner aus Delitzsch guckt nach den brütenden Hausrotschwänzchen. Quelle: Wolfgang Sens

Dieses Jahr hat das Rotschwänzchen vor etwa einer Woche das neue Nest auf den Borsten der Straßenbesen gebaut und fünf Eier gelegt. Für Hausherr Exner heißt das vor allem eines: Momentan sind die Besen zum Kehren nicht zu gebrauchen. Die Straße kann nicht gefegt werden, bis alle Tiere das Nest verlassen haben.

Klappstuhlkonzert am Unteren Bahnhof

Die Theaterakademie sorgt diesen Sommer wieder für außergewöhnlichen Kulturgenuss. Am 10. Juli soll es ein Klappstuhlkonzert auf dem Vorplatz zum Oberen Bahnhof geben. Beginn des Konzerts ist um 19 Uhr. Um Hygiene- und Abstandsregeln einhalten zu können, sollen alle Zuschauer einen eigenen Klapp- oder Gartenstuhl mitbringen. So kann mit genügend Abstand gesessen und gelauscht werden. Das Programm wird facettenreich. Entstanden ist die Idee, da viele der Vorspiele der Theaterakademie und des Baff Theaters nicht stattfinden konnten, das Team sein Publikum vor der Sommerpause aber gerne nochmal sehen und beglücken möchte.

