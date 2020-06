Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Bäcker mahlen bald mehr Strom aus dem Wind

Vertikalflügel in der Horizontale:Aus 40 Metern Höhe schwebt ein Flügel der Windkraftanlage, die auf dem Gelände des Krostitzer Bäko-Großhandels steht, auf den Transporter. Die Rotorblätter, die hier in der Vertikale angeordnet sind, sollen turnusgemäß gewartet und gleichzeitig optimiert werden. Deshalb wurden sie jetzt von der Firma STM Montage GmbH aus Lunzenau abgebaut.

Für Reparatur und Optimierungsmaßnahmen wurden Teile der Vertikal-Windkraftanlagen in Krostitz abgebaut. Quelle: Wolfgang Sens

Das Unternehmen hatte die Anlage auch entwickelt. In zwei Wochen werden die optimierten Flügel wieder zusammengesetzt. Danach sollen sie noch mehr elektrische Leistung für die Kühlaggregate des Bäckereigroßhandels produzieren können. Von Krostitz aus werden handwerkliche Bäcker in ganz Mitteldeutschland beliefert, unter anderem auch mit gekühlten Waren wie Butter und Gefrierobst. Es stehen zwei solcher Türme auf dem Gelände. Für den Standort im Gewerbegebiet kam nur diese Art Windrad in Frage. Es wirft keine nervenden Schlagschatten und ist leiser. Jedes Windrad liefert im Optimum 50 Kilowatt Strom pro Stunde. Das kann den Energiebedarf bis zu einem Drittel decken.

Elektroschrott belastet Löbnitzer Gemeindekasse

Die Bilanz nach der letzten Sperrmüllsammlung in der Gemeinde Löbnitz fällt durchwachsen aus. Für den Ort Löbnitz gab es die zentralen Sammelstelle in der Raiffeisenstraße. Dort halfen die Mitarbeiter der Kreiswerke Delitzsch beim Entladen, Elektroschrott wurde aussortiert und gleich separat gelagert. In den Ortsteilen Roitzschjora, Reibitz und Sausedlitz gab es die Straßensammlung einige Tage später. In Roitzschjora wurde allerdings viel Elektroschrott mit vor die Tür gestellt. Weil dieser bei der Sperrmüllsammlung nicht mitgenommen wird, türmten sich die Elektronikartikel in den Tagen danach zu unansehnlichen Haufen. Diese mussten dann von der Gemeinde kostenpflichtig entsorgt werden. Die Gemeinde weist deshalb darauf hin, dass Elektro-Altgeräte und Elektronikschrott nicht zum Sperrmüll zählen, aber sie können jederzeit kostenfrei auf der Deponie in Spröda abgegeben werden.

Gemeinde braucht Personal für Kita Hohenossig

Die Bauarbeiten an der Erweiterung der Kita Hohenossig gehen derzeit planmäßig voran. Aktuell wird unter anderem der Anstrich an der Außenfassade angebracht. Mit der Inbetriebnahme wird auch mehr Personal gebraucht. So sucht die Gemeinde derzeit noch eine neue Erzieherin oder einen Erzieher. Aber auch im Bauamt sei derzeit eine Teilzeitstelle zu vergeben, die Bewerber sollen über Kenntnisse der kommunalen Verwaltung verfügen.

Sausedlitzer Dorffest ist abgesagt

Das Dorffest Sausedlitz, das am Sonnabend gefeiert werden sollte, ist nun ebenfalls definitiv abgesagt worden. Grund sind die Corona-Vorsichtsmaßnahmen. Noch ist nicht ganz klar, ob das Fest doch noch nachgeholt werden kann. Ein Termin ist jedenfalls noch nicht dafür festgelegt. Das traditionelle Löbnitzer Parkfest und das parallel laufende Reit- und Springturnier hatten ebenfalls schon nicht stattgefunden.

Delitzscher Musical-Akademie sieht rot

Leuchtender Appell:Bei der Night of Light war der Obere Bahnhof in Delitzsch in der Nacht zum Dienstag in rotes Licht getaucht. Mit der Illumination der Musical- und Theaterakademie wollte auch die Delitzscher Firma Christian Lange Veranstaltungstechnik den „flammenden Appell an die Politik zur Rettung der Veranstaltungsbranche“ unterstützen.

das Gebäude der Theaterakademie Sachsen in Delitzsch wird rot beleuchtet um auf die finanziel kritische Situation der Spielstätten aufmerksam zu machen. Durch die Coronakrise geraten immer mehr Veranstaltungshäuser in exestenziel bedrohliche Lagen. Quelle: Alexander Prautzsch

Die rot beleuchteten der Kultur-Szene sollen an die aktuell dramatische Lage der Veranstaltungswirtschaft erinnern. Denn die sieht derzeit rot. An der bundesweiten NightofLight-Initiative nahmen über 5000 Unternehmen teil. Die stille Aktion soll auf fehlende Perspektiven und gefährdete Arbeitsplätze aufmerksam machen.

