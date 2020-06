Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Löbnitzer beschließen über Abwassergebühren

Gemeinderat Löbnitz steht am Montag ein Beschluss über die Gebührenkalkulation des Abwasserzweckverbandes Unteres Leinetal für die Jahre 2020 bis 2024 an. Ebenfalls Thema sind die Reparatur des Dachs der Kita Schwalbennest und die Kindertagespflegerichtlinie. Außerdem gibt es aktuelle Informationen des Bürgermeisters. Die Sitzung startet um 18 Uhr in der Gaststätte Eichenast. Der größere Versammlungsraum wurde gewählt, um den Abstands-Regeln gerecht zu werden. Einer der ersten Tagesordnungspunkte sind die Bürgerfragen. Dazu ist der Mund-Nasen-Schutz mitzubringen.

Im September wird Jugendparlament gewählt

In Delitzsch findet vom 28. bis 30. September die Wahl des neuen Jugendparlaments statt. Gewählt werden kann im Rathaus. Bis 2. September haben Interessenten für eine Kandidatur noch Zeit, einen Wahlvorschlag einzureichen. Bewerber dürfen am Wahltag das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Das Jugendparlament hat zwölf Sitze und wird für die Dauer von zwei Jahren gewählt. 2018 wurde das Delitzscher Jugendparlament erstmals gewählt. Damals war die Wahlbeteiligung verhalten.

Kreativ-Sommer startet in Badrina

Der Mühlenverein Nordsachsen bietet in diesem Sommer eine Kreativ-Werkstatt an der Wassermühle Badrina an. Weil diesmal alles ein bisschen anders ist, wird sie unter freiem Himmel stattfinden. Start ist bereits am Donnerstag (25. Juni). Ab 14 Uhr werden Trittsteine aus Beton und Fliesen gemacht. Am 2. Juli wird am selben Ort zur gleichen Zeit Dekoratives für den Garten aus Styrodur-Platten gefertigt und am 9. Juli werden Insektenhotels gefilzt. Weitere Projekte sind hölzerne, 1,20 Meter hohe Türsteher aus Holz, Stickereien, Stoffdruck und Makramee. Es wird um Anmeldung gebeten: 034208 78730 oder info@muehlen-nordsachsen.de

Hofmarkt lädt in Quering ein

Dorns Rosenstübel im Wiedemarer Ortsteil Quering lädt am Sonntag zum Hofmarkt ein. Stöbern, finden und handeln heißt ab 10 Uhr im Garten der Gaststätte. Auf die Gäste wartet ein großes Angebot an typischen Antik- und Trödelmarktartikeln. Neben dem Markt haben die Besucher die Möglichkeit, das reichliche Speisenangebot der Mittagskarte zu nutzen oder sich am leckeren hausgebackenen Kuchen zu laben.

Leader-Geld für sieben Vorhaben im Delitzscher Land

Die Stadt Delitzsch plant die Entwicklung einer digitalen Besuchertour per App. Dafür kann sie nun einen Antrag für das Leader-Förderprogramm einreichen und mit EU-Geld rechnen. Das Entscheidungsgremium fürs Leader-Gebiet Delitzscher Land hatte sich unlängst getroffen und Vorhaben für ein Budget in Höhe von insgesamt 440 000 Euro ausgewählt. Außerdem wurden mit dem Regionalbudget Mittel von Bund und Land vergeben. Sieben Vorhaben aus den Handlungsfeldern Daseinsvorsorge und Tourismus hatten sich um Förderung aus dem Budget beworben. Im Handlungsfeld Tourismus reichte das bereitgestellte Budget nicht für alle Antragsteller aus. Insgesamt vier Vorhaben, darunter das der Loberstadt, können nun Fördermittelanträge in Höhe von circa 406 000 Euro im Landratsamt Nordsachsen einreichen. Zwei Vorhaben zur Unterstützung der Daseinsvorsorge erhielten ebenfalls ein positives Votum. So die Gestaltung des Teichumfeldes und somit die Schaffung eines Dorfmittelpunktes im Tauchaer Ortsteil Seegeritz.

Akteure von 21 kleineren Projekten mit maximalen Gesamtkosten von 20 000 Euro bewarben sich zudem um Mittel des sogenannten Regionalbudgets. Hierfür wurden insgesamt 150 000 Euro bereitgestellt. Nach der Sichtung und Bewertung aller, können nun 17 Projekte in diesem Jahr mit finanzieller Unterstützung realisiert werden. Seit wenigen Tagen läuft ein neuer Leader-Aufruf im Bereich der Daseinsvorsorge mit einem Gesamtbudget in Höhe von 325 000 Euro. Es geht um den Erhalt und die Entwicklung attraktiver, lebendiger Dörfer für alle Generationen und Bevölkerungsgruppen sowie um die Unterstützung aktiver Bürgerschaft und ehrenamtlichen Engagements inklusive Erhalt und Schaffung von Versorgungs-, Betreuungs- und Pflegeangeboten. Bis zum 23. Juli können die Anträge eingereicht werden.

