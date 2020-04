Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung

Delitzsch

Gemeinde Löbnitz kauft Mühlengelände

Die Gemeinde Löbnitz ist jetzt Eigentümerin der Döbler-Mühle. Sie soll als technisches Denkmal restauriert und erhalten werden. Dazu wird sich voraussichtlich ein Mühlenverein gründen. Einige Löbnitzer hatten sich bereits in den vergangenen Jahre engagiert, so Bürgermeister Detlef Hoffmann ( CDU). Denn der letzte Müller und Eigentümer der Mühle konnte sich aus Altersgründen schon seit einigen Jahren nicht mehr um den Erhalt kümmern. Werner Döbler verstarb im vorigen Sommer. Die Kosten, um die Mühle wieder funktionstüchtig aufzubauen, sind mit 80 000 Euro veranschlagt. Deshalb geht es jetzt auch darum, Fördermittelquellen zu erschließen. Die Gemeinde konnte das Mühlen-Grundstück im Zuge der ländlichen Neuordnung erwerben. Die Mühle gab es dazu quasi geschenkt.

Am 17. April kein Telefon im Rathaus

Aufgrund von Arbeiten an der Telefonanlage ist die gesamte Stadtverwaltung Delitzsch am Freitag, dem 17. April, telefonisch nicht erreichbar. Die Verwaltung bittet um Verständnis. Telefonische Terminvereinbarungen oder sonstige Fragen können noch bis zum 16. April und dann wieder ab dem 20. April unter den bekannten Nummern erledigt werden. Am 17. April ist ausschließlich E-Mail-Kommunikation mit den Mitarbeitern des Rathauses möglich.

OBM appelliert an die Delitzscher

Mit eindringlichen Worten wendet sich der Delitzscher Oberbürgermeister im aktuellsten Amtsblatt an die Bürger. „Bewahren Sie die Ruhe, bleiben Sie menschlich und solidarisch, denken Sie an Ihre Nächsten“, bittet Manfred Wilde (parteilos). Die aktuellen Herausforderungen könne man nur gemeinsam schaffen. Die Lage sei für alle in dieser Form völlig neu. Er sei überzeugt, dass man als Delitzscher Bürgerschaft gemeinsam durch die Krise komme, so der OBM.

Drittfirma für Telekom in Delitzsch unterwegs

Raum Delitzsch ist derzeit im Auftrag der Telekom AG eine Drittfirma unterwegs, um Besichtigungstermine mit den Eigentümern an den Grundstücken zu vereinbaren. Diese von der Telekom beauftragte Firma heißt KSN GmbH und hat ihren Sitz in Cottbus. Wichtig ist, dass man sich als Grundstückseigentümer stets den Dienstausweis zeigen lässt. Hinter den Besichtigungen steckt der Glasfaserausbau, für den teils Arbeiten direkt bis zum Haus auszuführen sind.

