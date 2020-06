Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung

Delitzsch

Neugierig auf den neuen Schulhof

Diesterweg-Schüler haben Baustelle im Blick: Erstklässler Asmus (7) und sein Bruder Justus (9) schauen sich an, was auf ihrem Schulhof passiert. Der Außenbereich der Delitzscher Diesterweg-Grundschule wird derzeit komplett neu gestaltet. Dabei geht es richtig in den Untergrund, denn die Abwassertechnik muss völlig erneuert werden, um Überflutungen zu verhindern.

Der Erstklässler Asmus (7) und sein Bruder Justus (9) freuen sich auf den neuen Schulhof. Quelle: Wolfgang Sens

Das Regenwasserrückhaltebecken ist schon fertig. Später kommen auch fest montierte Freiluftmöbel dazu, werden neue Bäume gepflanzt. Vor allem sammelt der Schul-Förderverein Geld für ein Klettergerät namens Spaceball, das das Umfeld bereichern soll. Da machen auch die Kinder mit. Sie sammeln Altpapier.

Wiedemar sucht Drohnenpilot

Wie die Gemeindeverwaltung Wiedemar mitteilt, kam es am 2. Mai gegen 19 Uhr innerhalb der Kontrollzone des Flughafens Leipzig-Halle in der Ortslage Zwochau zu einem ungenehmigten Drohnenflug entlang der Halleschen Straße. Die Drohne soll aus Richtung Osten kommend über die Grundstücke der Anlieger der Halleschen Straße bis etwa zur Hausnummer 5 geflogen sein. Dort sei sie umgekehrt und zurück bis etwa zur Halleschen Straße 37 geflogen. Anschließend habe die Drohne ihre Flugrichtung geändert und sei in südlicher Richtung verschwunden. Wie die Gemeindeverwaltung zudem erklärt, können Verstöße gegen die geltende Drohnen-Verordnung als Ordnungswidrigkeit oder sogar als Straftat geahndet werden. Der Pilot beziehungsweise Besitzer der Drohne sei unbekannt.

Zeugen werden gebeten, sich auf einem Polizeirevier oder bei der Kriminalpolizeiinspektion Leipzig unter den Nummern 0341 96642033 oder 0341 96646666 zu melden

Ärger in Krostitz über Hundedreck

Hinterlassenschaften von Hunden sorgen in Krostitz für Ärger. Die Gemeinde sieht sich veranlasst, zum einen darauf hinzuweisen, dass die Besitzer der Vierbeiner verpflichtet sind, den Hundekot zu entsorgen. Das ordnungswidrige Handeln könne mit Geldbußen von bis zu 1000 Euro geahndet werden. Auf der anderen Seite wird aufgerufen, umgehend der Gemeinde zu melden, wenn gegen die Regel verstoßen wird. Hundebesitzer lassen ihre Hunde ihre Geschäfte häufig in Grünanlagen, Vorgärten, auf Gehwegen, Straßen, Spielplätzen oder Beeten erledigen. Das sei ärgerlich für deren Eigentümer und diejenigen, die für die Reinigung zuständig sind. Es sei aber auch ein Infektionsherd zum Beispiel für Kinder.

Ortschaftsrat Laue tagt

Die Mitglieder des Ortschaftsrates im Delitzscher Ortsteil Laue treffen sich am Donnerstag, dem 9. Juli, um 19 Uhr im Bürgerhaus am Dorfring 6, zur nächsten öffentlichen Sitzung. Laut Tagesordnung soll über die Straßenreinigung und den Umbau von Bushaltestellen diskutiert sowie über Neuigkeiten und Verschiedenes informiert werden. Zudem gibt es die Gelegenheit für Bürgerfragen.

Absage für Rock und Lyrik in Wölkau

Sonst wird im Sommer das „Rock und Lyrik“ in der Wölkauer Patronatskirche gefeiert. Doch im Corona-Jahr findet die legendäre Veranstaltung nicht statt, teilen die Organisatoren mit. Sie bedauern die Entscheidung. Sie hoffen bereits jetzt, dass es im kommenden Jahr wieder heißen kann: „Vorhang auf für Rock und Lyrik in der Patronatskirche Wölkau“. Seit 1998 bringt das Event Laien- und Profikünstler zusammen. In jenem Jahr war die Kirche ohne Dach als kulturell-touristisches Zentrum eröffnet worden.

