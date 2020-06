Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Der etwas andere Buchsommer

Der Buchsommer in der Delitzscher Bibliothek Alte Lateinschule (BAL) wird diesmal etwas anders laufen als sonst. Vom 6. Juli bis 28. August stehen aber wieder für Kinder der Klassenstufen 4 bis 7 über 100 Neuerscheinungen exklusiv zur Verfügung. Die jungen Lesenden erhalten bei der Anmeldung einen Buchsommer-Beutel und dürfen ihr Lieblingsbuch prämieren. Mit der Einschätzung dieses Favoriten erhalten die Teilnehmenden ein Zertifikat, das die zuständige Lehrkraft im Schulfach Deutsch zur Schulnote 1 umwandeln kann. Am Ende des Buchsommers gibt es zudem eine BAL-Tombola mit vielen Preisen.

Die Anmeldung für den Buchsommer ist ab 6. Juli möglich. Dafür muss man kein Bibliotheksmitglied sein. In der BAL ist schon jetzt die „Buchsommerbaustelle“ eingerichtet, wo der Lesestoff besichtigt werden kann. Aufgrund der aktuellen Pandemie-Bestimmungen gibt es diesmal aber keine Abfragen zu den Büchern, kein Logbuch, keine Eröffnungs- und Abschlussparties und außerdem wird niemand zum Lesekönig oder zur Lesekönigin gekürt.

Tag des Buches im Corona-Jahr

Geschenk-Aktion:Buchhändler Ingolf Engler übergibt 89 Bücher für die Kinder der vierten Klassen der Rosenweg-Grundschule. Sekretärin Steffi Heinicke nimmt die Bücher gerne für die Schüler entgegen. Insgesamt verschenkt der Delitzscher Buchhändler dieses Jahr wieder 600 Bücher an Schüler der 4. und 5. Klassen.

Buchhändler Ingolf Engler übergibt 89 Bücher für die Schüler der vierten Klassen der Rosenweg Schulen. Steffi Heinicke nimmt die Bücher entgegen. Quelle: Wolfgang Sens

Sonst bekommen diese die Kinder schon im April zum Welttag des Buches. Der musste diesmal ausfallen. Aber auch die Aktion Lese-Tüte für die ersten Klassen findet statt. Diese Tüten werden von den Schülern der 3. und 4. Klassen gestaltet, vom Buchhändler mit einem kleinen Buch befüllt und dann den Erstklässlern zum Schulbeginn überreicht.

Neue Leitung in der Feuerwehr Selben/Zschepen

Jetzt sind sie offiziell Ortswehrleiter und Stellvertreter der Feuerwehr Selben/Zschepen: Kay-Holger Aulinger und Rene Frankenstein wurden in der Sitzung des Delitzscher Stadtrates mit Blumen und Urkunde in ihren Ämtern begrüßt. Zuvor hatten die Räte die Wahl der Mitglieder der Ortsfeuerwehr, die im Februar vonstatten ging, bestätigt. Die beiden Oberbrandmeister sind nun für eine Amtszeit von fünf Jahren berufen.

Krostitzer Kitas öffnen wieder regulär

Ab Montag, dem 29. Juni, besteht für Kinderkrippen, Kindergärten und die Kindertagespflege wieder die Möglichkeit, zum Regelbetrieb unter Corona-Schutzmaßnahmen zurückzukehren, informiert der Krostitzer Bürgermeister Oliver Kläring ( CDU). Damit treten auch in den Kitas der Brauerei-Gemeinde die Normal-Öffnungszeiten von 6 bis 17 Uhr wieder in Kraft. Die 10-Stunden-Verträge werden damit wieder aktiviert. Die Eltern werden in den Einrichtung informiert. Bis zu den Sommerferien gelte indessen der eingeschränkte Regelbetrieb weiterhin für Grundschulen, Horte und weiterführende Schulen.

Metalrock auf der Kuschelfarm

Eine Tierschützerin hilft Künstlern: Katharina Perutzki, die auf ihrer Kuschelfarm in Hohenossig sowohl Reiter- als auch Gnadenhof betreibt, hat ein exklusives Konzert mit der Mittelalter-Metal-Band Corvus Corax am Sonnabend, dem 1. August, organisiert. 30 Zuhörer können dabei sein. Die meisten Tickets sind schon weg. „Ich bin im Show-Team des Mittelalterlich Phantasie Spectaculum, kurz MPS, das ist das größte europäische Mittelalterspektakel. Corvus Corax sind hauptberufliche Musiker und die wissen aktuell gar nicht weiter. Sie wollen bei ihrer Musik und bei ihrem Konzept bleiben. Deshalb habe ich gesagt, wir machen etwas zusammen“, erklärt Perutzki.

Die Band Corvus Corax tritt sonst auch auf Festivals wie Wacken vor mehreren Tausend Leuten auf. Nun soll das Konzert auf der Kuschelfarm-Koppel in einer kleinen, gemütlichen Atmosphäre stattfinden.

Corvus Corax. Quelle: André Kempner

Die Band nimmt eine geringe Gage, die Kuschelfarmbetreiberin bietet nur die Spielgelegenheit und verdient nichts. Die Gäste können es sich auf ihrer Picknickdecke gemütlich machen. Speisen und Getränke können sie mitbringen oder ein Rundumpaket bestellen, dann kostet das Ticket statt 100 Euro, 150 Euro.

Interessenten für die wenigen Restkarten können sich direkt bei der Kuschelfarm Hohenossig oder per E-Mail unter katharina.perutzki@icloud.com melden.

