Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung

Wärmebildkamera für Wiedemar

Hilfsmittel für die Retter: Uwe Bartmann (rechts) von der Sparkassenversicherung Sachsen übergab am Donnerstag an Wiedemars stellvertretenden Gemeindewehrleiter Thomas Jentzsch (links) eine Wärmebildkamera. Bürgermeisterin Ines Möller hatte mit ihren Mitarbeitern die Spende beantragt. Die Sparkassenversicherung unterstützt seit Jahren bei ihr versicherte Kommunen mit Ausrüstungsgegenständen für die Feuerwehr.

Übergabe der Wärmebildkamera. Quelle: Wolfgang Sens

So gab es in der Vergangenheit Hohlstrahlrohre, einen mobilen Rauchvorhang oder eine Staustufe für Löschwasser. Die Wärmebildkamera, die auf dem freien Markt circa 2500 Euro kostet, ist für Feuerwehreinsätze gedacht. Wichtigste Funktionen sind das Lokalisieren vermisster Personen und die Nachkontrolle von Bränden.

Info-Veranstaltung über Freiwilligendienst in der Klinik

Eine Freiwilliges Soziales Jahr ( FSJ) oder eine Zeit im Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) in der Klinik des Kreiskrankenhauses? Am Mittwoch, dem 15. Juli, gibt es ab 13 Uhr in der Klinik Delitzsch eine Info-Veranstaltung zu Freiwilligendiensten in den Kliniken Delitzsch und Eilenburg. Es geht dabei in erster Linie um das FSJ im Pflegedienst. Das Freiwillige Soziale Jahr richtet sich an junge Menschen, die eine Zeit bis zum Beginn einer Ausbildung oder eines Studiums überbrücken müssen oder eine Auszeit nehmen möchten, um sich beruflich zu orientieren und sozial zu engagieren. Es würde ab dem 1. September beginnen. Die Freiwilligen assistieren Pflegekräften, führen auch Blutzuckermessungen durch, beschäftigen und unterhalten Patienten, übernehmen Boten-, Hol- und Bringedienste, desinfizieren Patientenzimmer. Es gibt außerdem 25 Seminartage an verschiedenen Standorten. Dazu gehören verschiedene Kurse, so in Erster Hilfe, zu Themen wie Umgang mit Patienten, Stresssituationen und Verantwortung, Erlebnispädagogik, Kommunikationstraining und politische Bildung. Ein FSJ ist möglich für junge Menschen im Alter von 16 bis 26 Jahren und über einen Zeitraum von mindestens 6 bis maximal 18 Monate. Es werden aber auch Interessierte für den Bundesfreiwilligendienst im Bereich Pflegedienst gesucht. Dabei können Interessenten jedes Alters nach Erfüllung der Vollzeitschulpflicht mitmachen. Die Dauer des Freiwilligendienstes beträgt in der Regel 12 Monate. Individuelle Vereinbarungen sind aber möglich. Für beide Varianten des Freiwilligendienstes wird ein monatliches Taschengeld gezahlt.

Interessierte müssen sich für die Veranstaltung bis spätestens 8. Juli per E-Mail an d.kampa@kkh-delitzsch-gmbh.de oder telefonisch unter 034202 767153 anmelden. Eine Teilnahme ohne Anmeldung ist nicht möglich. Informationen online unter www.klinik-delitzsch.de.

World Skills-Vorstand zu Besuch in Delitzsch

Der Vorstand des Vereins World Skills Germany (WSG) trifft sich am Mittwoch, dem 8. Juli, im Deutschen Genossenschafts-Museum in Delitzsch. Die Initiative für die Wahl des Treffpunktes ist dem Verein zur Förderung pflegerischer Qualität zuzuschreiben, der seinen Sitz in Delitzsch hat. Der Delitzscher Jens Frieß ist Vorsitzender und auch Mitglied im WSG-Vorstand. Der Bereich Pflege holte 2018 in Ungarn eine Goldmedaille für Deutschland. Word Skills International mit Sitz in Amsterdam organisiert seit 1950 alle zwei Jahre internationale Wettbewerbe nichtakademischer Berufe. Die deutsche Nationalmannschaft umfasst Teilnehmer aus fast 50 Gewerken von der Automobiltechnik bis zur Zimmerei.

Rackwitz baut Kita aus

Mehr als 40 Plätze zusätzlich: Die Gemeinde Rackwitz erweitert seit mehreren Wochen die Kapazität der Kindertagesstätte am Märchenweg. Diese Plätze werden auch aufgrund des Zuzugs dringend benötigt. Bis zu 16 Krippenplätze sollen dazu im Erdgeschoss des nördlichen Gebäudeteil und bis zu 27 Kindergartenplätze im Obergeschoss entstehen. Dafür sucht die Einrichtung bereits nach weiteren Erziehern, sagt Kita-Leiterin Silke Groth. Bisher gehören 19 Mitarbeiter zu ihrem Team. 147 Kinder werden aktuell betreut. In den vergangenen Jahren hatten die Räume unter anderem ein Zahnlabor und das Deutsche Rote Kreuz genutzt. Interessenten für die Stelle können sich bei der Gemeindeverwaltung Rackwitz melden.

Fördercampus in Delitzsch geplant

Der Landkreis Nordsachsen plant die Errichtung eines Förder-Campus in Delitzsch, denn die Kapazität der vorhandenen Förderschulen in der Loberstadt und in Eilenburg kommt an ihre Grenzen. Für den Campus ist nun ein Grundstück in unmittelbarer Nähe des sozial- und Beschäftigungszentrums an der Richard-Wagner-Straße ausersehen. Das unbebaute Areal ist 13 650 Quadratmeter groß. Der Delitzscher Stadtrat gab jetzt seine Zustimmung zum Verkauf. Im Kreistag steht dieser Beschluss noch bevor. Das Grundstück war ursprünglich mit vier Wohngebäuden bebaut, die in den Jahren 2009 und 2010 im Rahmen des Stadtumbaus abgerissen wurden. Die Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch hat dafür keine eigene Nutzung vorgesehen.

Wegen Diebstahl ist die Kirche wieder zu

Wegen Übeltätern bleibt die katholische Kirche in Delitzsch nun wieder verschlossen, mit Ausnahme der Gottesdienste natürlich. In der letzten Woche wurden an mindestens zwei Tagen die Opferstöcke aufgebrochen und entleert. Die katholische Kirche war im Zuge der Corona-Pandemie als Ort für Rückzug, Besinnung und Gebet geöffnet worden. Eine Chance zurück für diese Öffnung wäre ein Präsenz-Dienst in der Kirche, damit sie zu verlässlichen Zeiten geöffnet sein kann und nicht unbeaufsichtigt ist. Interessenten können sich im Pfarrbüro melden.

