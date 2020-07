Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Ein Sommer voller Musik

Der Sommer in Delitzsch wird musikalisch. Gastronom Jens Fahr organisiert unter dem Stichwort „System? RELEVANT!“ eine Konzertreihe unter freiem Himmel, bei der auf dem Kirchplatz vor der Altstadtkneipe No.2 mal chilligen, mal souligen, mal jazzigen Klängen gelauscht werden kann. An diesem Freitag, dem 3. Juli, geht es um 20 Uhr los, dann gibt es jeden zweiten Freitag von 20 bis 22 Uhr ein Konzert unter freiem Himmel. Es wird um Spenden gebeten. Die Summe wird der Gastronom zugunsten der Künstler verdoppeln. Schließlich stehen diese durch Corona seit vier Monaten ohne Einnahmen da und sind von der Krise besonders hart ge- und betroffen. Den Anfang in der Konzertreihe macht die Singer-Songwriterin Katja Maria Werker. Sie besticht durch eine ganz eigene Mischung aus Folk, Pop und Indie-Elementen, die sie bundesweit und über die Grenzen von Deutschland hinaus bekannt gemacht haben.

Anzeige

Hohes gras für den Nachwuchs

Es liegt nicht an mangelnder Pflege im gärtnerischen Bereich, dass aktuell im Kronenkranich-Gehege des Delitzscher Tiergartens das Gras sehr hoch steht. Die Tiere haben Nachwuchs und brauchen ihre Ruhe und Rückzugsmöglichkeiten. Bei den Lachenden Hänsen gibt es zweifachen Nachwuchs zu beobachten . Allerdings ist das eher was für Kenner: Weil der Nachwuchs der australischen Eisvogelart nach dem Schlüpfen lange im Nistkasten bleibt, kann man ihn beim Verlassen hinsichtlich der Größe kaum von den Elternvögeln unterscheiden.

Weitere LVZ+ Artikel

Corona-Hotline abgeschaltet

Die Corona-Hotline der Stadtverwaltung Delitzsch wird weiterhin vorerst nicht mehr bedient. Drei bis vier Mitarbeiter im Rathaus hatten die städtische Corona-Hotline parallel zu ihren eigentlichen Aufgaben betreut und dort viele Fragen beantwortet. Genau wie beim Newsletter „Corona-Infos“, den das Team der Öffentlichkeitsarbeit über Wochen täglich mit Nachrichten zu Corona in Delitzsch gefüllt hatte, wird das Angebot der Hotline bei Bedarf aber wieder unterbreitet. Der Newsletter kommt nur noch sporadisch heraus, etwa wenn sich Allgemeinverfügungen ändern.

Einsätze der Delitzscher Feuerwehr werden teurer

Die Einsatzgelder für die Feuerwehren sollen kostendeckender sein, das fordern neue gesetzliche Vorgaben in Sachsen. In Delitzsch wurde jetzt eine neue Feuerwehrkostensatzung aufgestellt und im Stadtrat beschlossen. So kostet zum Beispiel der Einsatz von Löschfahrzeugen pro Stunde nicht mehr 53,31 Euro, sondern 196,52 Euro. Die Drehleiter-Stunde wird nicht mehr mit 76,87 Euro, sondern mit 245,61 Euro berechnet. Das ehrenamtliche Personal steht nun statt für 4,06 Euro mit 47,52 Euro pro Stunde auf der Rechnung. Der Grund: Es müssen jetzt nicht mehr allein die einsatzbedingten Kosten, sondern auch Kosten für die Vorhaltung in die Berechnung einfließen.

Delitzscher Bibo bietet Lesestunden im Freien an

Das Team der Delitzscher Bibliothek Alte Lateinschule (BAL) macht aus den Corona-Beschränkungen eine Open-Air-Tugend: Wenn es drinnen zu eng wird, ermöglichen die Mitarbeitenden das Lese-Erlebnis draußen unter blauem Himmel. Dann wird vor dem Eingang exotisch und gemütlich dekoriert und der Hof zwischen BAL und Stadtkirche zur kleinen Altstadtoase.

Wer Interesse an solchen individuellen Vorlesestunde hat, kann sich unter der Telefonnummer 034202 67180 an die BAL wenden. Geöffnet ist dienstags bis samstags.

Von lvz