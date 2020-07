Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung

Delitzsch

Buchsommer startet in Delitzsch

Bücher hinterm Sperrband: Anett Hacker, Leiterin der Delitzscher Bibliothek Alte Lateinschule (BAL), stellt die Buchsommer-Baustelle 2020 vor. Hinterm Absperrband warten Bücher, welche die jungen Teilnehmer der Aktion exklusiv lesen dürfen.

In der Bibliothek ist wieder die Büchersommer-Baustelle aufgebaut. Damit sollen die Interessenten für den diesjährigen Buchsommer angelockt werden. Quelle: Wolfgang Sens

Es sind aktuelle Neuerscheinungen, die zum Lesen verführen sollen. In den vergangenen Tagen ist der Buchsommerbestand hinterm Absperrband auf über 100 Exemplare gewachsen. Am heutigen Dienstag ist Start. Wegen der Pandemie-Bestimmungen läuft der 2020er Buchsommer ein bisschen anders: ohne Abschlussparty und Kürung von Buchkönigin oder –könig zum Beispiel. Aber die Leser können ihre Lieblings-Exemplare bestimmen. Es gibt ebenso ein Teilnahmezertifikat, für das viele Lehrkräfte eine Note 1 im Fach Deutsch eintragen. Anmeldungen sind ab Montag möglich. Die Aktion ist für Schüler der Klassen 4 bis 7 gedacht, unabhängig davon, ob sie BAL-Nutzer sind. Sie wird vom Bibliotheksverband und vom Freistaat Sachsen unterstützt und läuft bis zum 28. August. Danach stehen die Titel allen BAL-Lesern zur Verfügung.

Gärtnerei-Gelände soll bebaut werden

Der Blumenladen soll bleiben, aber die Gärtnerei dahinter wird zum Bauland. Im Stadtrat wurde jetzt das Bebauungsplanverfahren „Südlich Securiusstraße/ehemalige Gärtnerei Wilke“ in Gang gesetzt. Auf dem Areal stehen jetzt noch Gewächshäuser und Wirtschaftsgebäude. Auf dem 2650 Quadratmeter großen Grundstück sollen dann wie im Umfeld Wohnhäuser gebaut werden können. Damit könnte ein ehemaliger gewerblich genutzter Standort umgenutzt und die teilweise stark versiegelte Fläche entsiegelt werden.

Freie Wähler wollen 50er-Marke knacken

Die Freie Wählergemeinschaft Delitzsch (FWG) schickt sich an, die politische Kraft mit den meisten aktiven Mitgliedern in Delitzsch zu werden. Es soll im Frühherbst erneut zwei Neumitgliedschaften geben. Dann hätten die Freien Wähler in Delitzsch 52 Aktive. Zunehmend auch jüngere Delitzscher finden den Weg zu den Freien Wählern, heißt es. Die Freie Wählergemeinschaft Delitzsch hat aktuell 7 Sitze im Stadtrat und bildet mit dem Vertreter der Bürgerinitiative Menschenskinder ein Fraktionsbündnis.

Auftakt zum Kleinkunstfestival

Liedermacherin Katja Maria Werker spielt auf der Bühne an der Altstadtkneipe No. 2 in Delitzsch. Während sich vor einem Jahr noch Tausende Menschen in den Straßen und Gassen der Delitzscher Altstadt zum Stadtfest tummelten, hallten am Freitagabend wieder die ersten Gitarrensaiten durch die Straßen. Mit der Liedermacherin Katja Maria Werker aus Plauen eröffnete Jens Fahr das Auftakt-Konzert.

Liedermacherin Katja Maria Werker auf der Bühne an der Altstadtkneipe No. 2 in Delitzsch. Quelle: Alexander Prautzsch

Im Abstand von 14 Tagen wird nun verschiedenen Musikern freitags zwischen 20 und 22 Uhr eine kleine Bühne geboten. Einlasskontrollen gibt es nicht. Vielmehr wird auf Gemeinschaft und freiwillige Spenden gesetzt. „Unabhängig von der zusammenkommenden Summe im Hut - ich werde den gleichen Betrag noch einmal drauflegen“, kündigte der Wirt an.

