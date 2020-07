Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Stadtwerke Delitzsch bleiben verantwortlich für die Straßenbeleuchtung

Die Stadtwerke Delitzsch (SWD) betreiben auch weiterhin die Straßenbeleuchtung in der Loberstadt. Der entsprechende Vertrag soll nun für den 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2030 mit der Option auf weitere Fristverlängerungen abgeschlossen werden. Damit beauftragt die Stadt wie bisher die SWD mit allen notwendigen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sowie den Planungen, Änderungen und Ergänzungen der Beleuchtungsanlagen. Außerdem gehören auch die elektrotechnischen wartungs- und Instandsetzungsarbeiten am Parkscheinautomaten dazu. Der Stadtrat gab grünes Licht. Der aktuelle Vertrag zur Wartung der insgesamt 4161 Lichtpunkte in der Stadt und den Ortsteilen läuft zum Jahresende aus.

WGD darf an den Landkreis verkaufen

Die Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch darf ein fast 14 000 Quadratmeter großes Grundstück an den Landkreis Nordsachsen verkaufen. Nach dem Stadtrat hat auch der Kreistag dem Ankauf des Grundstücks durch den Landkreis zugestimmt. Auf dem Gelände soll ein Campus entstehen, der die Förderschulen an einem Standort konzentriert. Das Grundstück liegt in der Richard-Wagner-Straße und damit auch nahe der Werkstätten und Wohngruppen für Menschen mit Behinderung.

Gemeinderat Wiedemar tagt am Donnerstag

Der Wiedemarer Gemeinderat kommt am Donnerstag zur nächsten Sitzung zusammen. Ab 19 Uhr geht es im Versammlungsraum der Gemeindeverwaltung in Kyhna, Kyhnaer Hauptstraße 29, um verschiedene Bauangelegenheiten und die Wahl des Vorsitzenden für den Gemeindewahlausschuss für die Bürgermeisterwahl am 20. September. Zudem wird über das laufende Haushaltsjahr und wesentliche Abweichungen vom Haushaltsplan informiert. Zum Ende der Sitzung gibt es die Möglichkeit für Bürger, Fragen zu stellen.

Shuttledienst zum Baden

Da das Elberitzbad in Delitzsch in dieser Saison aufgrund des schlechten baulichen Zustandes nicht öffnen kann, bietet die Stadt Delitzsch einen Shuttleverkehr zum Naturbad in Bad Düben an. Der Bus verkehrt vom Unteren Bahnhof in Delitzsch nach Bad Düben zum Naturbad und zurück. Allerdings muss man sich an bestimmte Zeiten halten. Montag bis Donnerstag startet die Hinfahrt 11.30 Uhr, zurück geht es 17 Uhr. Freitag bis Sonntag gibt es die Hinfahrt um 11.30 und 13 Uhr, die Rücktour um 17 und 19 Uhr. Die Busfahrt ist kostenfrei, der Badeintritt ist von jedem selbst zu zahlen.

Rackwitz baut Servicebereich des Rathauses um

Der Umbau im Rathaus hat begonnen:Die Gemeindeverwaltung Rackwitz gestaltet seit dieser Woche den Servicebereich im Erdgeschoss um. Das bisherige Büro wird in zwei Räume unterteilt, um insgesamt drei Arbeitsplätze zu schaffen. Mit der Maßnahme sollen der erhöhten Nachfrage im Einwohnermeldeamt nachgekommen und der Andrang zu Stoßzeiten effektiver verteilt werden. Aktuell sind Andreas Maatz und Detlef Becker (links) mit Sicherungsmaßnahmen beschäftigt. Die Mitarbeiter des Unternehmens Holz- und Ausbau Lehmann aus Taura, einem Ortsteil der Stadt Belgern-Schildau, installieren unter anderem Staubschutzwände. Das Rathaus ist während der Baumaßnahme weiterhin geöffnet. Alle Serviceleistungen stehen zu den gewohnten Sprechzeiten zur Verfügung.

