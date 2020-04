Delitzsch

Hier gibt es aktuelle Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Krostitzer Brauerei hilft mit T-Shirt-Aktion

Die Krostitzer Brauerei will regionale Partnervereine unterstützen. Dafür wurde die T-Shirt-Serie „Wahre Helden halten zusammen“ entworfen. Deren Erlös soll Sportpartnern zugute kommen, die durch fehlende Einnahmen in Not geraten sind. Denn leere Stadien und abgesagte Events stellen sowohl Brauerei als auch Partnervereine im Sportbereich vor ungewohnte Herausforderungen. Der Krostitzer Brauerei ist es besonders wichtig, sich mit ihren regionalen Partnervereinen zu solidarisieren und als verlässlicher Partner auch in schwierigen Zeiten da zu sein, so das Unternehmen. Drei Motive gibt es für vier Wochen im Online-Shop, der unter www.ur-krostitzer.de zu erreichen ist: „Wahre Helden setzen Zeichen“, „Wahre Helden halten zusammen“, Wahre Helden stehen zu ihrer Mannschaft“. Der Erlös aus den Verkäufen fließt in den Spendentopf. Die Brauerei legt für jedes verkaufte T-Shirt noch einmal fünf Euro als Spende drauf.

Delitzscher viel mit dem Rad unterwegs

Jeder vierte Weg in Delitzsch wird mit dem Rad gefahren. 26,4 Prozent aller Wege in Delitzsch werden mit dem Fahrrad zurückgelegt. Dies zeigt die Studie System repräsentativer Verkehrserhebung (SrV) 2018, mit der die TU Dresden alle fünf Jahre das Verkehrsverhalten in deutschen Städten erhebt. In keiner der 25 beobachteten Städte im Freistaat sei der Radverkehrsanteil dabei so hoch wie in Delitzsch gewesen. 59 Prozent der Delitzscher geben an, mindestens einmal pro Woche das Rad zu nutzen, 33 Prozent fahren täglich Rad. Nur 15 Prozent nutzen das Fahrrad überhaupt nicht.

Stadt sucht Erzieher

Die Stadtverwaltung Delitzsch sucht für den Einsatz im Kindergarten, Kinderkrippe und Hort staatlich anerkannte Erzieher die sozialkompetent und flexibel sind. Geboten wird eine unbefristete Anstellung, Jahressonderzahlung, Leistungsentgelt und anderes.

Die Ausschreibung steht auf www.delitzsch.de/Ausschreibung_erzieher_2020

Sprechtag für Händler online

Der für den 21. April geplante Sprechtag für Händler wird nicht wie geplant im Rathaus stattfinden. Für die individuellen Fragestellungen der Delitzscher Unternehmer bietet der Handelsverband Sachsen am 21. April telefonische und Onlineberatungen an. Alexander Schmidt, Betriebsberater beim Handelsverband, berät vertraulich per Telefon oder über den Online-Videodienst Skype.

Zur Termin-Vereinbarung im Zeitraum von 8 bis 18 Uhr am 21. April kann man sich an 0341 6881879 wenden oder eine E-Mail an hvs-leipzig@handel-sachsen.de senden, man sollte seine Präferenz für Telefon oder Skype (plus Anmeldenamen) angeben.

Von lvz