Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung

Mutter-Kind-Heim braucht mehr Plätze

Das Mutter-Kind-Heim in Reibitz soll erweitert werden. Die zehn Plätze reichen nicht mehr aus. Es wurde jetzt schon eine Notwohnung eingerichtet, um die Kapazität zu erweitern, berichtete SPD-Gemeinderat Heiko Wittig ( SPD), der auch stellvertretender Vorsitzender im Vorstand des Soziokulturellen Zentrums Delitzsch (SKZ), dem Träger des Heims, ist. Außerdem bleiben Familien in der Gemeinde. So kann eine Mutter mit sechs Kindern jetzt ins Löbnitzer Pfarrhaus übersiedeln. Weitere Baumaßnahmen sind in der Diskussion, so Wittig. Denn der Bedarf vor allem aus Leipzig sei sehr groß und Reibitz sehr beliebt. In der ländlichen Umgebung ist alles da, was gebraucht wird. Das Jugendhaus „Horizont“ hatte als Wohngemeinschaft für Mütter oder auch Väter mit ihren Kindern Anfang 2019 eröffnet.

Modellflieger: Einigung in Kölsa in Sicht

In der Kontroverse um das neue Fluggelände am ehemaligen Kölsaer Bahnhof zwischen dem Modellsportverein Schkeuditz, Teilen des Wiedemarer Gemeinderats und eventuell betroffenen Anwohnern bahnt sich eine Klärung an. Nachdem die erste Vorstellung der Pläne des Umzugs von Peterwitz in die Nähe von Kölsa einige Skepsis unter den Gemeinderäten hervorrief und vor gut einem Monat ohne Mitglieder des Modellvereins erfolgte, konnten in der jüngsten Sitzung des Rats einige Fragen geklärt und Zweifel entkräftet werden. Der Vorstand des Vereins erklärte unter anderem, dass Flugzeiten und die Anzahl, wie viele Modelle sich gleichzeitig in der Luft befinden dürfen, in einer neuen Flugordnung festgesetzt werden. Wie diese Ordnung aussieht, darüber könne gesprochen werden. Der Verein lädt alle Anwohner und Interessierten ein, sich auf dem Fluggelände selbst ein Bild zu machen. Anhand einer Karte könne der genaue Flugraum erläutert werden. Am Wochenende – bei gutem Wetter – sei der Verein in der Regel am Modellflugplatz anzutreffen. Auf der Internetseite gebe es Informationen und Kontaktmöglichkeiten.

www.ackerflieger.de

Neues Dach für Kita Löbnitz

Das Dach der Kita Schwalbennest ist sanierungsbedürftig, aber auch speziell gebaut. Die Gemeinde musste nun erst ein Ingenieurbüro heranziehen, um das Projekt vorzubereiten. Aber nun wurde der Auftrag für die Erneuerung im Gemeinderat vergeben. Die Krippehnaer Firma Huth wird die Ausführung übernehmen. Dafür sollen noch vorhandene Mittel aus dem Programm zur Stärkung der Investitionskraft der Kommunen „Brücken in die Zukunft“ genutzt werden.

Haupt – und Technischer Ausschuss tagt in Rackwitz

Die Mitglieder des Haupt – und Technischen Ausschusses des Rackwitzer Gemeinderates treffen sich am Dienstag. In der um 18 Uhr im Ratssaal des Rathauses beginnenden Sitzung geht es unter anderem um Informationen zu Elternbeiträgen und zur Umstellung der Essensversorgung in der Kita Zschortau. Außerdem wird über die Annahmen von Zuwendungen im ersten Halbjahr 2020 beraten.

Hexen-Woche im SKZ

im Ferien-Workshop im Soziokulturellen Zentrum (SKZ) in Delitzsch wird vom 10. bis 14. August gehext. Jeweils zwischen 9 und 12 Uhr geht es um Hexen und ihre männlichen Kollegen. Es wird gemeinsam am Hexenhaus gebaut. Außerdem werden Talismane genäht, Hexenfinger gebacken, Edelsteine gesucht und moderne Hexenrituale erkundet. Während des Workshops sollen auch Videosequenzen entstehen. Aus dem Material wird während einer Weiterbildung mit dem Döbelner SAEK mobil ein Kurzfilm geschnitten. Das ist dann ein Projekt der medienpädagogischen Qualifizierung des SKZ-Teams. Anmeldungen für die Ferien-Hexerei-Woche sind unter Telefon 034202 63766 und per E-Mail unter carolin.kiehl@soziokulturelles-zentrum.de möglich.

Feuerschale der Krostitzer Feuerwehr ist weg

Der Feuerwehr wurde in Krostitz die Feuerschale entführt. „Irgendwann in den letzten 14 Tagen war ein Bürger so frei, sich unsere Feuerschale auszuleihen. Leider ungefragt“, so die Helfer auf Facebook. Sie hoffen nun, dass es Hinweise gibt, oder dass die Schale einfach wieder zurückgebracht wird. Denn das Gerät wird gebraucht: Bei vielen Veranstaltungen konnten die kleine Gäste damit Knüppelkuchen backen. Die Schale hat einen Durchmesser von etwa einem Meter. Sie kann von einer Person allein nicht bewegt oder transportiert werden. Zuletzt stand sie hinter dem Gerätehaus.

Hinweise können über Facebook abgegeben werden. Per E-Mail ist die Wehr auf info@ffw-krostitz.de zu erreichen.

