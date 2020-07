Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung

Delitzsch

20 000 Euro für junge Bäume

Im Rahmen des Projekts „111 Bäume“ für die Region kann die Stadt Delitzsch einiges an Geld in neues Grün investieren. Beim Sächsischen Mitmachfonds hatten die Gemeinde Rackwitz und die Stadt Delitzsch 30 000 Euro für Baumpflanzungen erhalten. Von der Summe darf die Stadt 20 000 Euro in die Pflanzungen und Pflege von Jungbäumen investieren. Die Jungbäume sollen möglichst im Stadtgebiet gepflanzt werden, allerdings nicht an Stellen wie der Bitterfelder Straße, wo noch Gewährleistungsfristen gelten.

Arbeiten am Haushalt nicht leicht

Wie viele andere Kommunen in Sachsen auch hat die Gemeinde Schönwölkau immer wieder ihre Sorgen beim Erstellen des Haushalts. Es sehe perspektivisch immer schlechter aus, einen genehmigungsfähigen Haushalt zu erstellen, so die „Warnung“ aus der Verwaltung. Momentan muss wie in den Vorjahren von einem negativen Saldo ausgegangen werden. Investitionen sind in Schönwölkau aber immer noch möglich geblieben, auch wenn die Gemeinde nicht reich ist.

Klang und Kunst im Gewölbe

Er erlaube sich den neuen Namen, da „wir jetzt auch Kunstgegenstände“ zeigen, sagt Volker Lauckner. Der Delitzscher betreibt seit September des Vorjahres zusammen mit seinem Team im Keller des Barockschlosses das Klanggewölbe. Gut zehn Monate später beinhaltet der Name nun die Ergänzung Kunst. Das somit Klang-Kunst-Gewölbe hat nach kurzer coronabedingter Zwangspause seit Mai wieder geöffnet – und unter anderem bereits Mitte Juni ein Konzert im Barockgarten veranstaltet. An diesem Sonnabend geht es im 160 Quadratmeter großen Keller mit einem literarisch-musikalischen Programm ab 19 Uhr weiter. Die in Delitzsch geborene Schauspielerin Sibylle Kuhne rezitiert zusammen mit Carmen Dreßler am Violoncelle Lyrik und Prosa von Rainer Maria Rilke. Der Abend trägt den Titel „Magie eines Dichters – alles ist eins“. „Wir haben 90 Stühle“, sagt Lauckner, „auch wir halten uns an die allgemeinen Hygienevorgaben.“ Zwei Wochen später, am 15. August, ist der Schlossgraben ab 16 Uhr der Ort des Geschehens: Dann sind die Burgenlandklänge, eine Veranstaltungsreihe der Region Leipzig, das erste Mal zu Gast in Delitzsch, sagt Lauckner. Neben dem Ensemble „Höreka“ wird die Brassband „Pressluft“ aus Dresden spielen. „Das ist für mich die Attraktion“, sagt Lauckner. Das Konzert finde in jedem Fall statt. Bei Regen soll in der Stadtkirche Peter und Paul gespielt werden. Auch für Kindereinrichtungen bietet Volker Lauckner eine Zusammenarbeit mit dem Klang-Kunst-Gewölbe an. Kinder könnten altersgerecht mit Klängen vertraut gemacht werden und selbst spielen. „Der Herbst kommt bestimmt“, sagt Lauckner.

Karten und weitere Informationen gibt es unter volker@klanggewoelbe-delitzsch.de, telefonisch unter 0173 5757387 oder im Internet auf www.klanggewoelbe-delitzsch.de.

Am Donnerstag stoppt das Hörmobil in Delitzsch

Als Anlaufstelle für Hörgeschädigte bietet der Schwerhörigen-Verein in Delitzsch regelmäßig Sprechstunden und Beratungstermine an. Am Donnerstag, dem 30. Juli, holt der Verein zudem das Hörmobil der EUTB (Ergänzende unabhängige Teilhabe-Beratung) auf den Delitzscher Markt. Zwischen 9 und 14.30 Uhr wird es die Möglichkeit für individuelle Beratungsgespräche zu Themen wie Rechtsansprüche, Hilfsmittel, Rehabilitationsmaßnahmen, Krankenkasse und Versicherung oder Therapie geben. Wie der Verein mitteilt, stehen die kostenfreien Beratungen allen Menschen mit einer Behinderung, davon bedrohten, deren Angehörigen und Interessierten offen.

Investitionsschwerpunkte verlagern sich

„Die größten Investitionen in die Kleinsten“, lautete in den vergangenen Jahren die Devise in Delitzsch. So wurde viel Geld in Kindertagesstätten und Schulen investiert. Auch die noch nicht sanierte Artur-Becker-Oberschule im Delitzscher Osten ist bereits im Blick und Bestandteil einer Förderkulisse. Perspektivisch wird sich der Investitionsschwerpunkt dann in Richtung Straßenbau verlagern. Viele kommunale Straßen in Delitzsch sind vor 20 bis 30 Jahren saniert worden und müssen nun allmählich wieder ertüchtigt werden.

