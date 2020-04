Delitzsch

Hier gibt es aktuelle Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Ausbau Alte Dorfstraße dauert länger

Der Ausbau der Alten Dorfstraße im Delitzscher Ortsteil Spröda dauert länger. Hintergrund sind Lieferengpässe durch die Corona-Pandemie. Aus aktueller Sicht sei daher nicht mit einer für Ende April geplanten Fertigstellung zu rechnen, sondern mit Mitte bis Ende Mai, so der Oberbürgermeister. Der Gehweg ist fast komplett gepflastert. Der Ausbau von Fahrbahnborden, Gerinne und Straßenabläufen ist zu fast 80 Prozent erledigt. Lieferengpässe durch Corona machen auch auf anderen Baustellen Probleme.

Anzeige

„ Delitzsch floriert“ startet bald

Die Aktion „ Delitzsch floriert“, für die die Loberstadt vergangenes Jahr bei „Ab in die Mitte“ mit einem Sonderpreis geehrt wurde, wird bald umgesetzt. Anfang Mai sollen in der Innenstadt entlang der Eilenburger Straße und der Breiten Straße Blumenampeln blühen. Durch Grün- und Blühflächen mit farbenfrohen Blumenelementen soll die Stadt florieren. Gäste und Kunden sollen damit in die Innenstadt gelockt werden, um dort zu verweilen und sich wohlzufühlen. In der Wirtschaftsförderung herrscht Optimismus: Unter dem Motto „Jetzt erst recht – Ich kauf in Delitzsch!“ sollen die Stadt und ihre Ortsteile Plakate schmücken, sobald die Schließung der Geschäfte aufgehoben wird.

Weitere LVZ+ Artikel

Kita-Bau in Hohenossig liegt im Zeitplan

Der Anbau der Kita Hohenossig liegt im Zeitplan. Die neuen Fenster sind montiert, sowohl Elektrik als auch Sanitärinstallationen vorbereitet. Nun hofft die Gemeinde, dass es weiterhin nicht zu Lieferengpässen oder krankheitsbedingten Personalausfall der Handwerker kommt. Die Einrichtung hat bisher eine Kapazität von 58 Plätzen. Es sollen circa 18 dazukommen. Das soll die angespannte Nachfragesituation in der Gemeinde entlasten. Dafür wird derzeit ein angrenzendes Gebäude ausgebaut.

Wasser der Genesung sprudelt noch nicht

Zwar ist die Brunnenskulptur „Genesung“ im Delitzscher Stadtpark nun schon eine Weile wieder enthüllt, doch das Wasser sprudelt noch immer nicht. An der Springbrunnen-Anlage müssen noch Reparaturen durchgeführt werden, da ein Elektronikelement beschädigt ist. Voraussichtlich Ende Mai soll der Brunnen wieder komplett in Funktion sein. Das Wasserbecken ist aber bereits befüllt. Jeden Winter ist die Skulptur mit einem extra angefertigten Häuschen verhüllt.

Gartenfreunde wollen Tiergarten unterstützen

Die Mitglieder der inzwischen drei Jahre alten Facebookgruppe „Gärtnern in Delitzsch – pflanzen, tauschen, entdecken“ wollen den Tiergarten ihrer Heimatstadt unterstützen. Die Mitglieder sind dazu aufgerufen, übrig gebliebene Pflanzen dem Tiergarten Delitzsch als Spende zu überlassen, um diesen zu verschönern. Da der Tiergarten momentan geschlossen hat, sollten Spendenwillige Kontakt zum Förderverein der Einrichtung aufnehmen oder sich in der Gärtnergruppe melden.d

Von lvz