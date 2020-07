Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Weidenrest am Wallgraben bleibt noch stehen

Wahrscheinlich noch bis zu 14 Tage werden die Überreste einer der drei Weiden an der Schillerbrücke in Delitzsch so stehen bleiben.

Die Krone brach am Dienstag auseinander: Der Weide am Wallgraben hatte vermutlich ein Pilz zugesetzt. Quelle: Andreas Pradel

Dies geschieht auch, damit die Bürger sehen können, welche Probleme bei Bäumen auftreten können, heißt es aus der Stadtverwaltung. Von der beliebten Weide am Wallgraben musste vor einer Woche im Rahmen der Gefahrenabwehr der Kronenbereich durch die Feuerwehr abgetragen werden. Von der Weide waren abends gegen 21 Uhr unvermittelt zwei große Äste abgebrochen und hinabgestürzt. Die Krone war wahrscheinlich wegen Pilzbefalls zerborsten, weshalb die Polizei nur noch die Feuerwehr rufen konnte. Die Kameraden mussten dann Teile des Baumes abnehmen, damit nicht noch der Rest des „hohlen Baumzahns“ zur Gefahr für Bürger werden kann. Auch in den Abendstunden ist der Wallgraben beliebt bei Jugendlichen sowie bei Spaziergängern und Joggern.

Interessent für Bahnhof Zschortau

Der bisher letzte Verkauf war gescheitert. Nun gibt es einen neuen Interessenten für das ehemalige und sich in einem baulich schlechten Zustand befindliche Empfangsgebäude des Zschortauer Bahnhofs. Das teilt der Rackwitzer Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) mit. Der Investor habe das Gebäude, das aktuell im Eigentum der Deutschen Bahn Netz AG steht, bereits besichtigt. Die Gemeinde habe die Interessensbekundung an die Deutsche Bahn weitergegeben. Eine Antwort steht noch aus.

Aktuell wird rund um die Immobilie beidseitig der Gleise eine neue Park-and-Ride-Anlage errichtet. Geplant sind unter anderem 51 Stellplätze für Pkw, vier Behindertenstellplätze, zwei Unterstände für 39 Fahrräder, davon 6 für Kinderräder und Stellplätze für 4 Mottoräder. Hinzu kommen eine neue Beleuchtung, Gehwege und 16 Bäume. Gesamtkosten: rund 700 000 Euro. Das Bahnhofsgebäude bleibt von diesen bis Jahresende andauernden Arbeiten unberührt.

Rackwitz lässt Machbarkeitsstudie erstellen

Die Gemeinde Rackwitz hat eine Machbarkeitsstudie für das potenzielle Gewerbegebiet zwischen Zschortau und Lemsel in Auftrag gegeben. Für die Fläche besteht Baurecht, die 30 Jahre alte Planung wird jedoch den aktuellen Ansprüchen nicht mehr gerecht. Die Untersuchung soll daher klären, ob eine Erschließung überhaupt möglich ist. Die Gemeinde hat für die Gesamtkosten der Studie von 100 000 Euro Fördermittel in Höhe von 75 000 Euro erhalten. Das Ergebnis soll Ende des Jahres vorliegen.

August-Vogelmarkt fällt aus

Der monatliche Vogel- und Kleintiermarkt des Vereins Delitzscher Vogelliebhaber 1963 wird auch im August aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Normalerweise findet er jeweils am ersten Sonnabend des Monats auf dem Gelände der Firma Selders an der Leipziger Straße statt. Der Markt hat seit vielen Jahren Tradition. Doch trotz bereits gelockerter Bestimmungen sind die Veranstalter nicht sicher, ob sie die geforderten Sicherheitsauflagen leisten können. Deshalb ist auch nicht klar, ob der Markt im nächsten Monat stattfinden kann.

Neues Außengelände für Grundschule Rackwitz

Planungen für den neuen Schulhof der Grundschule Rackwitz sind in der entscheidenden Phase. Wie Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) mitteilt, sollen die ersten Bauleistungen im September durch den Gemeinderat vergeben werden. Im kommenden Jahr soll dann mit dem Umbau begonnen werden.

Finissage mit Vortrag

Sonntag endet im Museum die Sonderschau zur Industriearchitektur. Zur Finissage gibt es um 14 Uhr einen Vortrag des Architekten Bernd Sikora zur Geschichte der Industriearchitektur in Sachsen.

Für den Vortrag sind Anmeldungen unter 034202 67206 oder barockschloss@delitzsch.de nötig.

