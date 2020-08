Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung

Delitzsch

Straßensanierung: S 12 bei Löbnitz wird ab Montag gesperrt

Ab Montag bis voraussichtlich zum 14. August wird die Staatsstraße 12 vom Ortsausgang Löbnitz in Richtung Pouch bis zum Anschluss B 183 instandgesetzt. Die Fahrbahn muss in der Bauzeit voll gesperrt werden. Die Umleitung führt über die Bundesstraße 183 und 107 sowie die S12. Die Behinderungen während der Arbeiten sollen so gering als möglich gehalten werden. Kraftfahrer werden um Verständnis gebeten. Auf einer auf einer Länge von 1670 Metern wird die Straßendecke im Heißeinbau erneuert, informiert das Landratsamt. Die bereits geflickte, poröse und vielfach beschädigte Asphaltdeckschicht wird dabei erneuert . Unter anderem wird eine dünne Asphaltdeckschicht aufgebracht. Die Straßenmeisterei Delitzsch betreut die Baumaßnahme. Ausführende Firma ist das Unternehmen Ezel aus Torgau. Die Baukosten sind mit circa 188000 Euro veranschlagt.

Technischer Ausschuss tagt Dienstag

Auch in der eigentlich sitzungsfreien Sommerpause tagt der Technische Ausschuss des Delitzscher Stadtrats. In der nächsten Sitzung geht es um angedachte Pflanzungen von Jungbäumen, dafür stehen 20 000 Euro zur Verfügung. Der Abwasserzweckverband wird zudem seinen Generalentwässerungsplan vorstellen. Die Sitzung des Technischen Ausschusses ist öffentlich, es schließt sich ein nicht öffentlicher Teil an.

Die Sitzung beginnt am Dienstag um 17 Uhr im Ratssaal.

Erschließung des Wohngebietes in Podelwitz beendet

Die Gemeinde Rackwitz hat die Erschließung des neuen Wohngebiets im Ortsteil Podelwitz abgeschlossen. Das teilt Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) mit. Die insgesamt sieben Baugrundstücke entstehen in Kooperation mit der Kirchgemeinde Podelwitz-Wiederitzsch. Für den Ortsteil, der direkt an die Stadt Leipzig grenzt, hatte es in der Vergangenheit regelmäßig Anfragen von Bauinteressenten gegeben. Die Gemeinde Rackwitz hatte den neuen Eigenheimstandort über vier Jahre vorbereitet. Damit das kleine Gebiet überhaupt bebaut werden darf, waren im Vorfeld einige Hürden zu überspringen. Wegen der mit dem Flughafen Leipzig-Halle im Zusammenhang stehenden Lärmschutzauflagen bestehen im Gebiet Siedlungsbeschränkungen.

Krostitzer Pläne für neues Wohngebiet

Das Gelände des einstigen Eulenhofs in Krostitz soll Wohnbaufläche werden. Ein Teil der Gebäude am sogenannten Dreieckanger Hohenleina ist umgenutzt. Ost- und Süd-Gebäude wurden wegen Baufälligkeit abgebrochen. Dort sind Reihenhäuser geplant. Außerdem ist eine weitere marode Scheune zum Abriss vorgesehen, an ihrer Stelle sollen zwei Doppelhäuser entstehen. Der überarbeitete Entwurf des Bebauungsplans liegt bis Ende August in der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme und für Hinweise aus.

Schiedsstelle wieder geöffnet

Am 11. August gibt es die nächste Sprechstunde in der Schiedsstelle der Stadt Delitzsch. Die Friedensrichter sind an diesem Tag von 16 bis 17 Uhr im Rathaus vor Ort und beraten zu zivilrechtlichen Streitigkeiten.

Anfragen unter der Telefonnummer 034202 67212. Zu den Sprechzeiten erreicht man die Friedensrichter unter 034202 67235.

