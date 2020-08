Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Fräse nagt an Straße zwischen Löbnitz und Pouch

Deckenerneuerung:Die Mitarbeiter der Firma Ezel aus Torgau sind mit der Straßensanierung zwischen Löbnitz und Pouch seit Montag schon gut vorangekommen. Die Straßenfräse hatte gestern bereits von der oberen Deckschicht nur noch ein schmales Stück übrig gelassen.

Bis voraussichtlich zum 14. August wird die Staatsstraße 12 vom Ortsausgang Löbnitz in Richtung Pouch bis zum Anschluss B 183 instandgesetzt. Die Firma Ezel aus Torgau führt die Arbeiten aus. Quelle: Heike Liesaus

Aspahltauftrag und Markierungen müssen nun folgen. Die Vollsperrung der S 12 ist bis zum 14. August vorgesehen. Die Umleitung führt über die Bundesstraßen 183 und 107 sowie die S 12. Zwischen dem Ortsausgang Löbnitz in Richtung Pouch bis zum Anschluss B 183 wird die geflickte, poröse und vielfach beschädigte Asphaltdeckschicht auf einer Länge von 1670 Metern im Heißeinbau erneuert.

Frist für Kleinprojekte-Wettbewerb endet am Samstag

Der Verein Delitzscher Land ruft seit mehreren Monaten zum Wettbewerb für kleine Projekte auf. Egal, ob im Verein, der Kirche oder zur Bereicherung der Allgemeinheit: die zehn besten Projektideen werden mit Preisgeldern zwischen 800 und 3000 Euro prämiert. In diesem Jahr wird zusätzlich ein Jugendsonderpreis im Wert von 2000 Euro verliehen. Bis zum 8. August können sich Vereine und Initiativen (Zusammenschlüsse von mindestens fünf Personen) mit ihren Projektideen in der Leader-Region Delitzscher Land bewerben. Ziel sei dabei, nicht nur Projektideen auszuzeichnen, sondern auch ehrenamtliches Engagement sichtbar zu machen und die Personen hinter den Aktionen zu würdigen. Den Projektbogen gibt es im Internet unter www.delitzscherland.de. Für Fragen steht Julia Gruhne telefonisch unter 034202 366 216 oder via Mail an julia.gruhne@delitzscherland.de zur Verfügung. Die Auswahl nimmt eine Jury vor. Die Preisverleihung ist für den 8. Oktober geplant.

Neuer Start für Unitas-Bau in Sicht

Rätselraten um den Bau des neuen Wohngebäudes an der Leipziger/Ecke Holzstraße in Delitzsch: Seit Ende Mai steht der neue Kran. Die Arbeiten am neuen Wohngebäude sollten Anfang Juni wieder aufgenommen werden. Aber bisher herrscht weiter Ruhe. In den digital-sozialen Medien kamen da schon Vermutungen auf, dass „der Grundwasserspiegel geprüft werden soll“ und für den „Bauabschnitt 4 das Geld fehlt“. Die Wohnungsgenossenschaft Unitas will an dieser Stelle ein Haus mit Zwei- bis Fünf-Raum-Wohnungen errichten. Tatsächlich aber waren die Rechtsstreitigkeiten mit einem Anlieger-Eigentümer nicht wie gedacht ausgeräumt. Steffen Foede, Vorstand für Technik der Unitas-Wohnungsgenossenschaft, dazu: „Die rechtlichen Voraussetzungen sind nun da. Unter großen Schmerzen ist ein Schlussstrich unter den Streit gezogen worden. Voraussichtlich kann ab 10. August tatsächlich weitergebaut werden“.Eine Keller-Abdichtung wegen des Grundwasserspiegels, der nach der Tagebauschließung ansteigt, läuft derzeit an einem Komplex von drei Wohn- und Geschäftshäusern an der westlichen Ritterstraße. Während die Stadt derzeit noch für den dritten und vierten Abschnitt der Sanierung des Wallgrabens nach Finanzierungsquellen sucht, weil das nötige Geld fehlt.

Mehr Flüge über Löbnitz

In dieser Woche trainieren die Fallschirmsportler auf dem Flugplatz im Löbnitzer Ortsteil Roitzschjora. Der Betreiber informierte die Gemeindeverwaltung Löbnitz, dass die geplante jährliche Trainingswoche unter Einhaltung der Hygiene-Maßnahmen stattfinden darf. Es wird also bis Sonntag bei geeignetem Wetter jeden Tag Fallschirmsprungbetrieb durchgeführt.

Neue Bewohner in der Geparden-Anlage

Für die neue Anlage im Tiergarten Delitzsch sind die ersten Bewohner schon da. Zwei Spornschildkröten wohnen jetzt im Tiergarten Delitzsch und sollen sich eines Tages mal das Gehege mit den Geparden teilen, die bald die einstige und umgebaute Bärenanlage bevölkern werden. Die beiden Landschildkröten sind jeweils schon etwa 10 Kilogramm schwer und geschätzt 18 Jahre alt, beides sind Männchen. Wenn alles klappt, sollen die Geparden auch dieses Jahr noch in den Tiergarten kommen.

Liedertour ist „System?RELVANT!“

Die Liedertour, die seit einem Vierteljahrhundert auch Station an der Delitzscher No.2 macht, findet dieses Jahr im Rahmen der Sommer-Konzert-Reihe „System?RELEVANT!“ statt. Es gibt ein Doppel-Konzert. Das erste findet am Freitag, ab 20 Uhr, auf dem Kirchplatz vor der No.2 statt und präsentiert „Sweet Confusion“. Das zweite findet am Samstag ab 20 Uhr auf dem Kirchplatz statt und präsentiert Simone Reifegerste, Joe Kucera & Vladimir Strnad. Die Kneipe hat ab 17 Uhr geöffnet. Eintritt ist frei, dafür geht der Hut rum – zur Unterstützung der Künstler, die coronabedingt monatelang ohne jegliche Einnahmen waren und auch jetzt kaum Geld verdienen können.

