Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Point-Zero plant 3. Alive-Open-Air

„Wir melden uns mit einer guten Nachricht“, schreibt das Team von Point-Zero-Events: Denn das Alive-Open-Air findet auch 2020 statt – und damit im dritten Jahr in Folge. Natürlich gebe es ein paar Einschränkungen, doch die sollten ohnehin bereits verinnerlicht sein, schreibt das Team in Hinblick auf die aktuellen Corona-Schutz-Bestimmungen. Das dritte Alive-Open-Air soll am 22. August auf dem Gelände im Delitzscher Industrie- und Gewerbegebiet Ziehwerk (Im Ziehwerk 19) stattfinden. Ab 20 Uhr werden die Künstler Dan Summer, Madness, Niels F., Scott Vilbert, Sugar D., Dilivius Lenni und Daniel Stefanik erwartet.

Anzeige

www.aliveopenair.de

Weitere LVZ+ Artikel

Poststraße in Delitzsch ab Montag gesperrt

Die Poststraße in Delitzsch wird von Montag, 10. August, bis zum Freitag, 14. August, zwischen der Eilenburger Straße und der August-Fritzsche-Straße für den gesamten Verkehr gesperrt, teilt die Stadtverwaltung mit. Ursache für die Sperrung sind Arbeiten an einem Abwasserschacht. Die Poststraße ist gut zu umfahren. Die Sperrung der Fahrbahn in der Eilenburger Straße aufgrund der Errichtung einer Bushaltestelle ist auch wieder aufgehoben.

Krensitz lädt zum Hof-Flohmarkt ein

Am Sonnabend, 8. August, ist von 10 Uhr bis 17 Uhr der Hof-Flohmarkt in Krensitz angesagt. An der Leipziger Straße 6, direkt an der B 2, bieten Privatverkäufer aus der Region ihre kleinen und großen Schätze an, die ein zweites Leben bekommen sollen. Die Initiatorinnen aus Krensitz und Niederossig wollen, dass verwertbare Gegenstände eine zweite Chance bekommen. Auch eine Kiste mit Gegenständen „Zum Mitnehmen“ ist vorbereitet. Eingeladen wird zum Stöbern, Feilschen und Kaufen.

30 neue Bäume für Delitzsch

30 neue Bäume werden in der Stadt Delitzsch gepflanzt. Finanziert werden sie aus dem Preisgeld aus dem Sächsischen Mitmach-Fonds, bei dem Delitzsch gemeinsam mit Rackwitz 30 000 Euro gewonnen hatte und 20 000 Euro davon bekommt. 16 der Bäume werden in den Ortsteilen gepflanzt, die restlichen 14 in der Kernstadt. Unter anderem werden in der derzeit baumlosen Grünstraße fünf neue Bäume gesetzt. Auch die Schlosspromenade wird wieder vervollständigt. Es werden Jungbäume gepflanzt. Die Pflanzungen sind für den Herbst vorgesehen.

Diesterweg-Grundschule: Schulhofsanierung läuft

Der Schulhof der Diesterweg-Grundschule in Delitzsch wird bis zum Ende des Sommers grundlegend saniert. Aktuell laufen Pflasterarbeiten, ein großer Zwischenwasserspeicher für Regen ist bereits im Boden versenkt worden. Tiefbauarbeiten haben begonnen. Im Herbst werden zudem vier Linden auf dem Schulhof nachgepflanzt. Das Geld dafür stammt aus dem Sächsischen Mitmach-Fonds, die Stadt teilt sich dabei ein Preisgeld mit der Gemeinde Rackwitz.

Möbelbörse in Schenkenberg öffnet wieder

Nach langer coronabedingter Pause ist die Möbelbörse „FairMöbelT“ in Schenkenberg nun wieder geöffnet. Dort werden gebrauchte Vollholzmöbel auf ungewöhnliche Weise aufgewertet. Die Abgabe erfolgt weiterhin an nachweislich Bedürftige mit geringem Einkommen. Sie können einfach in der Schenkenberger Lindenallee 2 vorbeikommen und sich das Angebot anschauen. Geöffnet ist Montag bis Freitag von 8.30 bis 14.30 Uhr. Bei Bedarf kann der Transport der Möbel innerhalb Delitzsch und den Ortsteilen organisiert werden, wird informiert.

Obst für Löbnitzer Grundschule

Dem Förderverein der Löbnitzer Grundschule ist es gelungen, sich erfolgreich für das EU-Schulprogramm für Obst, Gemüse und Milch zu bewerben. Damit bekommen die Grundschüler im neuen Schuljahr 2020/21 jede Woche frisches Obst und Gemüse. Die Obst- und Gemüseteller werden in der Küche für alle Klassen vorbereitet, so dass die Kinder in den Pausen damit versorgt sind.

Haltestelle: Restarbeiten auf Fußweg

Für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestelle in der Eilenburger Straße in Delitzsch geht es noch um Restarbeiten auf dem Fußweg. Die Fahrbahn ist schon länger wieder nutzbar und die Vollsperrung aufgehoben. Vor der Volksbank gibt es eine weitere barrierefreie Bushaltestelle. Dafür entfällt der Haltepunkt vor der Konsumfiliale in der Eilenburger Straße. Zudem entfällt ein Parkplatz. Der Umbau wird vom Landkreis Nordsachsen mit 90 Prozent gefördert, das sind rund 76 000 Euro.

Von lvz