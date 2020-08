Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Krostitz : Verursacher des Schadens sind gefunden

Der Aufruf hat funktioniert: Die „sehr jungen Mitbürger“, die die Fassade der neuen Krostitzer Mehrzweckhalle beschädigten, haben sich gemeldet, informiert Bürgermeister Oliver Kläring ( CDU). Die Eltern hatten sich mit der Gemeinde in Verbindung gesetzt. Es gab gleichzeitig auch andererseits Hinweise. Die Familien werden materiell für den Schaden aufkommen. Aber man werde sich auch noch für erzieherische Konsequenzen zusammensetzen, wird informiert.

Sausedlitzer befüllen ihre Bücherzelle

Die in eine Bücherzelle verwandelte Telefonzelle steht bereits seit einigen Wochen in Sausedlitz. Aber bis jetzt ist sie noch leer. Am Sonnabend, dem 22. August, um 15 Uhr ist nun die Eröffnung geplant. Um die Bücherzelle zu füllen, wurden dieser Tage von den Landfrauen bereits Bücher gesammelt. Eine gute Mischung mit gut erhaltenen spannenden, unterhaltsamen, in die Zeit passenden, nicht zu alten Büchern, auch Kinder- und Jugendbüchern, war da gefragt. Am Eröffnungstag, zu dem alle Unterstützer eingeladen sind, soll es Vorleserunden für Kinder sowie eine gemütliche Runde bei Kaffee und Kuchen am Sausedlitzer Bürgerhaus geben.

Bürgerdialog zum neuen alten Bad

Am 1. September wird es im Delitzscher Bürgerhaus einen Bürgerdialog zur „Neuausrichtung der Bäderlandschaft“ geben. Dahinter steckt der Um- und Ausbau des Elberitzbades. Das beauftragte Büro wird die Ergebnisse der Grundlagen- und Bedarfsplanung vorstellen. Der Bürgerdialog beginnt am 1. September um 19 Uhr im Bürgerhaus. Die Platzvergabe erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldungen.

Anmeldungen bis zum 21. August per E-Mail an alexander.lorenz@delitzsch.de oder telefonisch unter 0162 2653613.

Absage fürs Reibitzer Straßenfest 2020

Das Reibitzer Straßenfest, das sonst Ende August gefeiert wird, fällt in diesem Jahr coronabedingt aus. Die Organisatoren bedauern die Absage. Doch das Corona-Virus habe nun mal trotz gelockerter Beschränkungen die Szenerie nach wie vor im Griff und die Dauer der Pandemie sei nicht absehbar. Die Entscheidung sei nicht leichtfertig getroffen worden, aber die Gesundheit der Straßenfest-Besuchenden ginge nun mal vor.

Kängurus ziehen von Delitzsch nach Eilenburg

Zwei Bennett-Kängurus werden demnächst vom Tiergarten Delitzsch nach Eilenburg umziehen. Der Tierpark Eilenburg freut sich auf die beiden Männchen. „Derzeit“, so der Eilenburger Tierparkchef Stefan Teuber, „bereiten wir die Koppel zwischen Maras und Miniponys für die Neuzugänge unter anderem auch mit neuer Grasaussaat vor.“ Außerdem müssen noch Umbauarbeiten im bisherigen reinen Haustierhaus erfolgen. Doch im Herbst steht dem geplanten Umzug dann nichts mehr im Wege.

Forderung: Stadtpark-AG wieder beleben

Die Freie Wählergemeinschaft Delitzsch (FWG) fordert, die Arbeitsgruppe zum Delitzscher Stadtpark zu reaktivieren. Diese sollte sich in der Vergangenheit bereits in die Entwicklung des Areals einbringen, das Projekt versandete allerdings. Nun kündigte Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) an, dass mittelfristig ein Parkpflegekonzept entwickelt werden soll. Im Stadtpark Delitzsch macht vor allem das Schichtenwasser Probleme, es mussten bereits Bäume entnommen werden.

Laurentiustag wird in der Krostitzer Kirche gefeiert

Am Montag ist Laurentius-Tag und der wird in der Kirche in Krostitz gefeiert. Denn der Heilige ist Namensgeber fürs Gotteshaus. Er ist zudem Schutzpatron vieler Gewerke, auch der Bierbrauer. Und Krostitz ist Brauereigemeinde. Der Gottesdienst beginnt um 18 Uhr. Coronabedingt gelten Maskenpflicht und Teilnehmerlisten-Eintrag. Fürs Treffen hinterher hat die Brauerei einige Flaschen Bier spendiert und Bäcker Willingshofer hat extra Laurentius-Plätzchen gebacken.

AZV Delitzsch : Nur wenig dezentrale Entsorgung

Im Verbandsgebiet des Abwasserzweckverbandes Delitzsch wird das allermeiste zentral entsorgt. 6000 Grundstücke im Verbandsgebiet werden zentral entsorgt, nur bei 50 gibt es Kleinkläranlagen. Der AZV Delitzsch unterhält ein rund 250 Kilometer langes Kanalnetz, über 50 Pumpstationen und eine hochmoderne Kläranlage. In den vergangenen Jahren wurde viel Rückhaltevolumen geschaffen, um bei Starkregen die Überflutungsgefahr zu minimieren.

Burgenlandklänge im Schlossgraben

Die in der Tourismusregion Leipzig beliebte Konzertreihe „Burgenlandklänge“ gibt es diesen Monat erstmals am Barockschloss Delitzsch. Am 15. August erklingen um 16 Uhr im Schlossgraben Instrumente und Klangzeuge des Ensembles Höreka, wie Planetengongs, Glocken, Rahmen- und Schlitztrommeln, Handpan, Didgeridoo, Alphorn und Piano. Platzreservierung unter 0173 5757387 und per Mail an volker@klanggewoelbedelitzsch.de, Eintritt bei Austritt nach eigener Einschätzung.

