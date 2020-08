Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

„Ausbildung – Gut für die Region“ findet im Schulzentrum statt

Trotz Corona wird eine Ausbildungsmesse in Delitzsch stattfinden. Es gibt auch Neuerungen. Die Messe „Ausbildung – Gut für die Region“ geht am 19. September in die 13. Runde. Es wird neben Ständen mit direkten Ansprechpartnern auch digitale Angebote bei dieser Ausbildungsmesse des Landkreises geben. Per Live-Chat können Besucher vor Ort mit Unternehmern in Kontakt treten oder sich online von der Arbeitsagentur beraten lassen. 50 Unternehmen haben sich bisher für die Messe angemeldet. „Wir möchten mit unserer Messe ein Zeichen setzen, sowie Firmen sensibilisieren, auch in Corona-Zeiten weiter auszubilden und so den Jugendlichen berufliche Perspektiven in ihrer Heimat aufzeigen“, sagt Uta Schladitz, Leiterin der Wirtschaftsförderung des Landkreises. Laut Agentur für Arbeit gibt es in diesem Jahr in Nordsachsen 786 freie Azubi-Stellen, im vergangenem Jahr waren es 952. Die Zahl der Bewerber hat sich dagegen leicht erhöht, von 1054 auf 1090.

Interessierte Unternehmer können sich unter www.berufsorientierung-nordsachsen.de anmelden. Die Messe läuft am 19. September von 9.30 bis 14 Uhr im Beruflichen Schulzentrum.

Hoffest bei Lienig fällt aus

30 Jahre gibt es den Kartoffelhof Lienig im Delitzscher Ortsteil Döbernitz. Auch dieses „Jubiläum“ hätte beim traditionellen Hofffest im September gefeiert werden sollen. Das Team, das Corona und die Auflagen sehr ernst nimmt, hat das Fest vorsorglich abgesagt. „Wir möchten mit unserem Hoffest nicht die Gesundheit auch nur eines einzigen Gastes gefährden“, hieß es damals. Bei dieser Absage bleibt es auch unter leicht geänderten Bedingungen für Veranstaltungen. Den 30. Firmengeburtstag hat das Team kürzlich im kleinen Rahmen miteinander gefeiert. Zudem gab es auf Facebook einen kleinen Wettbewerb für die schönsten Sonnenblumenfotos vom Lienig-Feld und es wurden Teilnehmer nach einem Losverfahren mit kleinen Geschenken prämiert.

Mocherwitzer Kirchturm bekommt neue Balken

Stützen fürs historische Gemäuer:Nicht viel Bewegungsfreiheit hat Zimmerer Thomas Herzog an seinem Arbeitsplatz. Im Mocherwitzer Kirchturm, mit dessen Sanierung die Zimmerei Heinze aus Pressel derzeit beschäftigt ist, geht es eng zu.

Turmsanierung an der Kirche Mocherwitz. Quelle: Heike Liesaus

Die morschen Balken müssen raus und Stück für Stück durch festes Holz ersetzt werden. Damit das alte Material runter- und das neue hochkommt, müssen zum Glück nicht die engen Treppen genutzt werden. Gerüst und Lift stehen außen am Turm. Auch das Dach muss gedeckt werden. Es stammt aus den 1960er-Jahren und ist längst an vielen Stellen undicht. Die im Kern romanische Dorfkirche ist fast ein Jahrtausend alt

Bauplatz-Pläne für Reibitz in der Auslegung

Nachfrage nach Baugrundstücken ist hoch. Damit zwei Areale an der Löbnitzer Straße im Ortsteil Reibitz erschlossen werden können stellen die Gemeinde einen Bebauungsplan für die bisherige Brachfläche inmitten des Wohngebietes auf. Die künftigen Bauherren wollen die Kosten dafür tragen. Der Entwurf des Bebauungsplanes ist derzeit bis zum 31. August in der Gemeindeverwaltung öffentlich ausgelegt und ist auch über das sächsische Bürgerbeteiligungsportal im Internet einsehbar.

Leipziger Neuseenland mit neuem Internetauftritt

Umfassende Informationen zum Leipziger Neuseenland sind ab sofort auf dem neuen Online-Portal www.leipziger-neuseenland.de zu finden. Neben aktuellen Projekten und Vorhaben zur Entwicklung der Gewässerlandschaft können auch Seen, Rad- und Wanderwege sowie zahlreiche Freizeitattraktionen und Veranstaltungen abgerufen werden. Zur Beschreibung der einzelnen Touren gibt es beispielsweise auch Abrisse zur Geschichte, aktuelle Hinweise und Empfehlungen zur Ausrüstung.

Drachenfest in Sausedlitz fällt aus

Diesmal gibt es im September kein Drachenfest in Sausedlitz. Die Sausedlitzer Landfrauen, die es in den vergangenen Jahren organisierten, danken allen, die es bisher besuchten und hoffen auf ein gesundes Wiedersehen 2021. Das bunte Treiben mit Drachensteigen, Drachenschießen, Galgenkegeln, Quadfahren, Trampolinspringen und vielem mehr zog sonst immer Hunderte Besucher auf den Parkplatz am Seelhausener See.

