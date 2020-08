Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Garten-Blogger beim Gartentag dabei

Die im Internet beliebten Garten-Blogger von „Schönes Grün“ machen in diesem Jahr beim Tag der offenen Gartentür mit und zeigen ihren großen Traumgarten nahe des Oberen Bahnhofs. Die drei Freunde bewirtschaften das Areal gemeinsam und geben bei Facebook und Instagram Tipps, Tricks und Ratschläge rund ums Gärtnern. Der Tag der offenen Gartentür sollte ursprünglich im Juni stattfinden und wurde wegen Corona auf den 12. September verschoben. Die teilnehmenden Gärten öffnen von 10 bis 17 Uhr.

Anzeige

Infoabend am Schladitzer See

Die Bürgermeister Steffen Schwalbe ( Rackwitz, parteilos) und Rayk Bergner ( Schkeuditz, CDU) laden, initiiert durch das Leipziger Neuseenland, am 16. September zu einer Info-Veranstaltung zu aktuellen und geplanten Vorhaben am Schladitzer See ein. Die Veranstaltung findet zwischen 16.30 und 18.30 Uhr an der Freilichtbühne am Biedermeierstrand im Schkeuditzer Ortsteil Hayna statt.

Weitere LVZ+ Artikel

Dazu werden unter anderem Vertreter des Unternehmens All-on-Sea, des Haynaer Strandvereins sowie der Grand Tamino Ranch und der Seenkoordinator referieren und anschließend für Fragen zur Verfügung stehen.

Weitere Informationen unter www.leipziger-neuseenland.org. Anmeldung aufgrund von Hygienevorgaben per Mail an daniela.herburg@kommunalesforum.de

Prozessionsspinner – Löbnitz will neues Verfahren testen

Die Gemeinde Löbnitz will ein neues Verfahren zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners ausprobieren. Dieser Tage wurden Bäume am Campingplatz und im Schlosspark von den allergieauslösenden Insekten befreit. Gemeinsam mit der Landestalsperrenverwaltung, die für Bäume in der Nähe der Gewässer verantwortlich ist, wurde eine neue Bekämpfungsaktion gestartet, bei der die Raupen abgesaugt werden. Getestet werden soll auch ein Verfahren, bei dem der Befall mit Hilfe von Baumbinden unterbunden wird. Ein Lockstoff zieht die Tierchen in die Falle. Allerdings sei die Nachfrage groß. Es gibt bisher Lieferschwierigkeiten.

Termin für Herbst-Flohmarkt in Schenkenberg

Wegen der Corona-Ausgangssperren fiel der Frühjahrsflohmarkt an der Lindenallee 2 in Schenkenberg aus. Nun ruhen die Hoffnungen auf Sonnabend, dem 17. Oktober. Für diesen Tag wird der Herbstflohmarkt auf dem Gelände, an dem mehrere Firmen ansässig sind, vorbereitet. Viele Vorbereitungen laufen bereits beim Team der Möbelbörse „FaitMöbelT“, die aus alten Möbeln besondere Stücke macht und diese an nachweislich Bedürftige abgibt. Es wird auch an herbstlicher Deko für jedermann gebastelt. Premiere hatte der Hofflohmarkt im vorigen Herbst.

Kurs in Erster Hilfe beim DRK Delitzsch

Der nächste Kurs Erste Hilfe wird beim DRK-Kreisverband Delitzsch am Sonnabend, dem 10. Oktober, angeboten. Diese Kurse sind Grundlehrgang für alle, Voraussetzung für Führerscheine der Klasse A, B, C, Pflicht für Übungsleiter in Sportvereinen oder betriebliche Ersthelfer. Der Lehrgang läuft von 8 bis 15.30 Uhr am Sitz des Verbandes in Delitzsch, Eilenburger Straße 65 im Hinterhaus. Es wird auf Corona-Regelungen aufmerksam gemacht, so sind zwei bis drei Mund-Nasen-Schutzmasken für den Tag von den Teilnehmern selbst mitzubringen.

www.drk-delitzsch.de

B-Plan „Delitzscher Auenhöfe“ liegt aus

In Delitzsch-West soll ein neues Wohngebiet namens „Delitzscher Auenhöfe“ entstehen. Bis zum 11. September besteht die Möglichkeit, in den Entwurf Einsicht zu nehmen und Hinweise vorzubringen.

Planungsunterlagen können unter www.delitzsch.de/bauleitplanung und unter www.bauleitplanung.sachsen.de eingesehen werden.

Von lvz