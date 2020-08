Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Konzertreihe geht weiter

Am Freitagabend heißt es wieder „System?RELEVANT!“ vor der Altstadtkneipe No.2 in Delitzsch. Im Rahmen der Sommer-Konzert-Reihe tritt am morgigen Freitag Johna aus Köln mit schöner handgemachter Musik auch mit ruhigen Nuancen auf. Das Konzert findet ab 20 Uhr auf dem Kirchplatz vor der No. 2 statt. Die Kneipe hat ab 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt zum Konzert ist frei, dafür geht der Hut rum – zur Unterstützung der Künstler, die coronabedingt finanziell besonders hart getroffen sind.

Anzeige

Sanierung Kita-Fenster im Ausschuss

Mit der Sanierung von Fenstern in der Kindertagesstätte Freundschaft im Delitzscher Osten wird sich demnächst der Technische Ausschuss des Stadtrats befassen. Konkret geht es um die Sanierung von Fenstern der Innenhöfe der Kita. Der Technische Ausschuss tagt am 8. September um 17 Uhr im Rathaussaal. Die Sitzung ist öffentlich, es schließt sich dann ein nicht öffentlicher Teil an. Ende September tagt auch wieder der Delitzscher Stadtrat.

Weitere LVZ+ Artikel

Kita-Sanierung geht weiter

Die Sanierung der Kita „Regenbogen“ im Norden von Delitzsch ist so gut wie abgeschlossen. Im letzten Bauabschnitt laufen die letzten Arbeiten wie Bodenbelags- und Malerarbeiten und Montage von Alarmsystemen. Die Rohbauarbeiten für die zwei neuen Hauseingangstreppen sind beendet, auch der neue Personenaufzug ist in Betrieb. Jedoch stehen noch viele Kleinigkeiten an. Wahrscheinlich kann der dritte Abschnitt ab 1. Oktober genutzt werden. Es erfolgen dann auch noch Rekultivierungsarbeiten im Außenbereich und die Restleistungen im Keller.

Ortschaftsrat unterstützt Teich-Projekt

Der Ortschaftsrat Döbernitz, der auch für den Ortsteil Beerendorf zuständig ist, unterstützt das Schwemmteich-Projekt der Bürger. Die Idee und das Angebot ist, auf eigene Kosten einen Teil des Schwemmteichs über einen Brunnen kontrolliert wieder mit Grundwasser zu füllen und so zu prüfen, ob die Renaturierung des immer mehr verlandenden Teichs möglich ist. Allerdings gibt es dafür kein grünes Licht der Landratsamtsbehörden, dabei geht es den Behörden vor allem um den verantwortungsvollen Umgang mit dem Grundwasser. „Wir als Ortschaftsrat und ich als Ortsvorsteher haben das Projekt sehr positiv gesehen und haben den Initiatoren unsere Unterstützung zugesagt“, teilt Roland Kirsten ( CDU) mit. Der Ortschaftsrat sei nach wie vor der Meinung, dass es dem Ortsbild und der Natur gut täte, das Projekt umzusetzen. Man könne die Bedenken nicht teilen. „Ein funktionstüchtiger Teich ist auf alle Fälle besser als der derzeitige Zustand. Bürgerschaftliches Engagement verdient die volle Unterstützung der Behörde“, so Ortsvorsteher Roland Kirsten.

Begleitveranstaltungen zum Gartentag

Am 5. und am 9. September finden die Begleitveranstaltungen für den diesjährigen „Tag der offenen Gartentür in Delitzsch und Umgebung“ statt. Am 5. September wird um 16 Uhr der „Garten der Stille“ im Kirchhof Reibitz feierlich eröffnet. Am 9. September lädt Diplom-Biologin Christel Moltrecht zur beliebten Führung. 18 Uhr ist Beginn. Vom Treffpunkt im Barockgarten geht es über das Vogelwäldchen in den Stadtpark, Führungsende ist gegen 20 Uhr an den Zwingergärten nahe der Schillerbrücke.

Von lvz