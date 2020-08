Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Diesterweg-Schulhof bekommt Konturen

Rundwege für die Grundschüler:Die Bauleute verpassen dem Südhof der Delitzscher Diesterweg-Grundschule Konturen. Derzeit laufen dort Asphalt- und Pflasterarbeiten. Die Einfassungen stehen, die Weg-Strukturen zeichnen sich ab.

Umgestaltung des Schulhofs der Diesterweg-Grundschule in Delitzsch: Die neuen Strukturen des Schulhofs werden erkennbar. Quelle: Heike Liesaus

Ab dem heutigen Freitag sollen die Fundamente fürs neue Seilspielgerät Spaceball gelegt werden. Es misst mehr als 5 mal 5 Meter und wurde vom der Förderverein der Schule angeschafft. Die Montage zahlt die Stadt. Mitte September kann voraussichtlich der südliche Hof an Schule und Hort übergeben werden. Im Oktober sollen im Nordteil noch die Pflanzgruben für vier Silberlinden ausgehoben werden. Geld dafür kommt vom Mitmach-Fonds Sachsen.

Grundschule Peter und Paul möchte eine Chronik

Ab Montag hat die Delitzscher Evangelische Grundschule Peter und Paul, die in ihr drittes Schuljahr startet, 18 neue Erstklässler. Insgesamt lernen dann 83 Kinder in vier Stammgruppen. Selbst, wenn die aktuelle Geschichte der ersten freien Schule in Delitzsch noch recht jung ist – die Kinder pauken in einem wahrhaft geschichtsträchtigen Gebäude in der Schulstraße. Die Schule wurde vor fast 200 Jahren gegründet. Zum Teil lernten hier bis zu 400 Kinder gleichzeitig. Es hat sich viel getan seit 1823. Die Schule diente im Krieg sogar als Lazarett. All dies und mehr zu erforschen und in einer Chronik zusammenzutragen – darum wird sich ab dem neuen Schuljahr eine kleine Arbeitsgemeinschaft der Viertklässler um Erzieherin Tina Fröhnert kümmern. Die Gruppe ist Teil des Projektes „Pegasus – Schüler adoptieren ein Denkmal“, das vom Land Sachsen mit 500 Euro gefördert wird. Erste Recherchen gab es bereits. „So haben wir herausgefunden, dass die Schule am 2. Juli 1823 eröffnet wurde“, erzählt die Erzieherin, die auf die Mitwirkung der Delitzscher hofft. Wer kann zu einer lückenlosen Chronik beitragen? Wer hat an der Schule gelernt oder gelehrt? Wer kann Geschichten darüber erzählen? Ziel ist nicht nur, im kommenden Schuljahr die Geschichte aufzuarbeiten. In drei Jahren wird die Schule ihren 200. Geburtstag begehen und dieses Ereignis soll groß gefeiert werden.

Wer beitragen möchte, meldet sich bitte per Mail gs.schulleitung@ev-schule-delitzsch.de oder Telefon 034202/323210

Minister besucht Kartoffelhof Lienig

Wolfram Günther, der Staatsminister für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft ist am 3. September auf dem Kartoffelhof Lienig im Delitzscher Ortsteil Döbernitz zu Gast. Der Landschaftspflegeverband Nordwestsachsen will dem Minister das Beispiel einer gelungenen Zusammenarbeit für den Betriebsplan Natur vorstellen. Es gibt einige Maßnahmen zur ökologischen Aufwertung auf der Hofstelle und auf den Ackerflächen des Betriebes. Dazu zählen zum Beispiel Streuobstwiese und Blühflächen.

„Oma“ hat jetzt Tüv

Ein altes Fahrzeug der Feuerwehr Delitzsch, das die Kameraden„Oma“ getauft hatten, kann jetzt wieder auf der Straße rollen. Die Delitzscher hatten den Magirus, Baujahr 1964, kurz nach der Wende von der Partnerstadt Monheim geschenkt bekommen und vor wenigen Wochen zurückgegeben. Die Monheimer Kameraden haben das gut gepflegte Mobil nun noch durch den Tüv gebracht. Es wird in Kürze mit dem Kennzeichen ME-LF 1964 wieder angemeldet. „Oma“, die in Monheim wieder „Ata“ heißt, soll an Traditionsfahrten teilnehmen.

