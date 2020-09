Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Jugend fürs Parlament gesucht

Die Gemeinde Wiedemar soll ein Jugendparlament erhalten. Dafür werden ab sofort Kandidaten gesucht. Wer in der Gemeinde lebt, die 17 Ortsteile mitgestalten und Projekte für Jugendliche voranbringen will, zudem Lust hat, Politik zu machen und zwischen 9 und 27 Jahren alt ist, kann sich ab sofort anmelden. Bereits im Juli hatte sich ein Initiativkreis für ein Jugendparlament (JuPa) um die SPD-Gemeinderätinnen Susanne Semmler und Ute Meißner sowie Melanie Beier von der mobilen Jugendarbeit gegründet. Ähnlich, wie es ein JuPa bereits in Delitzsch und anderswo gibt, könnte ein solches in Wiedemar gegründet werden. Die Wahl soll am 17. November dieses Jahres stattfinden. Der Kandidatenbogen ist im aktuellen Wiedemarer Gemeindeboten zu finden, der auch auf der Homepage www.wiedemar.de heruntergeladen werden kann. Abgegeben kann der Bogen dann in der Gemeindeverwaltung, Kyhnaer Hauptstraße 29 in Kyhna, werden.

Reinharzer Uhrenwerkstatt im Barockschloss-Vortrag

Um „Die mechanischen Werkstätten im Schloss Reinharz, die Meister und ihre Werke“ geht es am Donnerstag im Museum im Barockschloss. Ab 18 Uhr berichtet Lothar Hasselmeyer über die Historie. Der sächsische Reichsgraf Hans von Löser etablierte im 18. Jahrhundert auf dem Schloss bei Bad Schmiedeberg die Werkstätten für den Bau von Uhren und Messinstrumente. Die technisch raffinierten Meisterstücke waren im Vergleich den Instrumenten aus Paris und London ebenbürtig.

Es gibt wegen der Corona-Regelungen nur 20 Sitzplätze. Eine namentliche Anmeldung ist unter Telefon 034202 67206 oder E-Mail barockschloss@delitzsch.de nötig.

SWD und Stadt schließen Vertrag

In Delitzsch und den Ortsteilen sind mehr als 4000 Leuchten in Betrieb. Mehr als 30 Prozent wurden in den vergangenen Jahren auf die energiesparende LED-Technik umgerüstet beziehungsweise gleich als LED-Straßenleuchten neu errichtet. Die Stadt Delitzsch und die Stadtwerke Delitzsch (SWD) schließen nun am Mittwoch einen neuen Vertrag zum Betrieb der Straßenbeleuchtung in Delitzsch. Der Vertrag wird für eine Laufzeit von 2021 bis Jahresende 2030 abgeschlossen.

Starke Vereinslandschaft

Die Delitzscher Vereinslandschaft wird immer beliebter. Laut dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept ist die Zahl der Vereinsmitglieder in den vergangenen Jahren in Delitzsch stark gestiegen. 2009 waren nur gut 9 Prozent der Delitzscher Einwohner Mitglied in einem Sportverein. Der Anteil habe sich fast verdoppelt. Das größte Wachstum erfährt dabei der Bereich Fitness/Gesundheits- und Rehasport. In Delitzsch gibt es mehr als 140 Vereine mit über 5000 Mitgliedern.

Kita-Anbau wird übergeben

Der Anbau der Kindertagesstätte Sonnenkäfer in Hohenossig ist nun fertig geworden. Am Freitag soll es eine feierliche Eröffnungsstunden in der Einrichtung geben. An diesem Tag haben die Kindergartenkinder von 10 bis 12 Uhr die Möglichkeit, die neuen Räume zu erkunden. Alle Eltern und andere Interessenten können sich von 14 bis 15 Uhr umsehen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Maskenpflicht gilt und die Anzahl der Personen in den Räumen begrenzt und kontrolliert wird.

Menschenskinder engagieren sich für Spielplätze

Sofern es die Corona-Auflagen zulassen, will die Bürgerinitiative Menschenskinder auch in diesem Jahr einen Spielplatzpflegetag organisieren. Voraussichtlich soll das Areal in der Blücherstraße in Angriff genommen werden. Zwei Spielplatzpflegetage hatte die Initiative in der Vergangenheit bereits organisiert und Plätze mit viel bürgerschaftlichem Engagement von Müll befreit und auch darüber hinaus ehrenamtlich verschönert.

