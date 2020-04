Delitzsch

Hier kommen aktuelle Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Volkshochschule bietet jetzt Online-Kurse an

Das aktive Kursangebot der Volkshochschule Nordsachsen ist zurzeit eingestellt, jedoch werden auch von Delitzsch aus Kurse via Internet angeboten. So startet zum Beispiel am Dienstag ab 18 Uhr „Zuhause aktiv bleiben, der Online-Kurs zur Stärkung des Rückens“ und am 12. Mai, 7.30 Uhr, beginnt „Yoga am Morgen - Entspannt in den Tag.“ Die Teilnehmer können dann bequem online und von zu Hause aus trainieren. Grundlagen des Tabellenprogramms Excel 2016 erlernen ist auf diese Weise ab 23. April, um 16 Uhr möglich. Um rechtzeitige Anmeldung wird gebeten unter www.vhs-nordsachsen.de. Dort gibt es auch Infos über Details und weitere Online-Kurse. Telefonische Beratung unter 034202 75112.

Gemeindetrat Krostitz tagt in der Oberschule

Um die nötigen Sicherheitsabstände zu gewährleisten, wird der Gemeinderat Krostitz seine nächste Sitzung am Donnerstag, dem 30. April, in der Aula der Oberschule abhalten. Die beratenden Ausschüsse im Vorfeld finden diesmal nicht statt. Es stehen dringende Bau- und Grundstücksangelegenheiten zum Beschluss an. Ob in dieser Versammlung eine erste Lesung des Haushaltsplanes 2020 möglich ist, steht noch nicht fest. Die Gemeindeverwaltung arbeitet mit Hochdruck an der Erarbeitung des Zahlenwerks, doch auch das sei wegen der Umsetzung der aktuellen Corona-Anforderungen schwierig.

Zeit für Fotos nutzen

Die mit Corona unfreiwillig gewonnene Freizeit kann in Delitzsch recht gut genutzt werden. Für die 2021-Ausgabe des Delitzscher Kalenders soll sich auf den Monatsbildern alles um das Thema Wasser drehen und es werden tolle Fotos gesucht. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt – Bäche, Pfützen mit Spiegelungen, Lober, Wallgraben, Teiche – Wasser gibt es in Delitzsch und den Ortsteilen genug. Die Fotos sind bis 30. Juni mit Motivtitel per E-Mail an nadine.fuchs@delitzsch.de zu senden.

Broschüre zu Rekultivierung der Tagebaue verfügbar

Rings um Delitzsch wurde in den vergangenen Jahren an der Rekultivierung der ehemaligen Tagebaue gearbeitet. Der Tagebausanierer LMBV hat jetzt seine neu erarbeitete Broschüre „Den Boden für die Zukunft bereiten. Rekultivierung von Tagebaufolgelandschaften“ online gestellt. Sie gibt Einblick in die wichtigsten Arbeitsfelder: Boden, Landwirtschaft, Fischerei und Wegebau. Der Link ist unter www.lmbv.de unter Aktuelles zu finden. Eine gedruckte Version soll folgen.

Monique Engelmann ist Bauamtsleiterin in Krostitz

Die Gemeinde Krostitz hat jetzt eine Bauamtsleiterin. Ein Novum in dieser Kommune, denn Wolfgang Frauendorf, Vorgänger von Bürgermeister Oliver Kläring ( CDU), hatte diese Funktion aufgrund seiner fachlichen Qualifikation gleich mit versehen. Nun wurden Aufgaben im Rathaus neu verteilt. Der Gemeinderat hatte Monique Engelmann bereits Ende Februar mehrheitlich in ihr Amt gewählt. Die 33-jährige Bauingenieurin hat bereits als Bauleiterin verschiedene Hoch- und Tiefbaumaßnahmen für eines der größten Bauunternehmen Europas koordiniert. Später berechnete sie Stahltragwerke von Kindertagesstätten, Schulen, größere Bürogebäuden. Sie ist verheiratet, Mutter einer vierjährigen Tochter und gehört seit einigen Jahren zu den Krostitzer Neubürgern.

Monique Engelmann leitet jetzt das Bauamt in Krostitz. Quelle: Heike Liesaus

Vollsperrung in Delitzsch

Die Vollsperrung der Karlstraße in Delitzsch wird nun zunächst um eine Woche verlängert. Die Straße bleibt somit offiziell bis zum 27. April voll gesperrt, um Schmutzwasser- und Hausanschluss für den Neubau der Wohnungsgesellschaft zu errichten. Ab Dienstag wird auch die Straße „Waldblick“ im Ortsteil Spröda gesperrt. Grund ist der Bau von T-Com-Montagegruben für die Telekom. Die Vollsperrung soll voraussichtlich bis zum 28. April andauern, informiert die Stadtverwaltung.

Neuer Windfang für Grundschule Zschortau

Der Rackwitzer Gemeinderat hat via Umlaufbeschluss dem Neubau eines Windfangs in der Grundschule im Ortsteil Zschortau zugestimmt. Die Kosten belaufen sich auf rund 28 000 Euro. Den Zuschlag erhielt das Unternehmen Karl Bachl Fenster- und Türenwerk aus Colditz. Der Gemeinderat hat im März Beschlüsse gefasst, ohne dass eine Versammlung einberufen werden musste. Dazu hatte die Kommune Umlaufbeschlüsse verschickt.

Kartoffelhof sagt Hoffest ab

Shon jetzt hat der Kartoffelhof Lienig im Delitzscher Ortsteil Döbernitz sein Hoffest abgesagt. Zwar findet es traditionell im September statt und Veranstaltungen wären nach jetzigem Stand wieder erlaubt, doch der Kartoffelhof möchte nichts riskieren. „Ein entspanntes Feiern in der bekannten Form wird auch im September nicht möglich sein“, erklärt das Unternehmen. Zudem sei mit stark erhöhten gesetzlichen Auflagen zu rechnen, welche man personell und finanziell nicht umsetzen könne. „Wir möchten mit unserem Hoffest nicht die Gesundheit auch nur eines einzigen Gastes gefährden“, heißt es.

Tag der Städtebauförderung gestrichen

Am Tag der Städtebauförderung zeigt die Stadtverwaltung Delitzsch sonst gerne per Radtour ihre Erfolge von schicken Objekten, wo einst Brachen oder alte Immobilien waren und mit Fördermitteln schmucke Schulen und anderes entstanden . Nun ist auch der für den 16. Mai 2020 geplante Tag der Städtebauförderung definitiv abgesagt. Auch aktuell wird dank Fördermitteln wieder einiges in der Loberstadt saniert.

