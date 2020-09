Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung

Delitzsch

Vollsperrung auf B 184 bei Zschortau

Neue Asphaltdecke: Ab Montag ist die Bundesstraße 184 ( Leipzig – Delitzsch) in Höhe Zschortau eine Woche lang gesperrt. Vom 7. bis zum 12. September wird zwischen Zschortau und Brodenaundorf auf einer Länge von 714 Metern die Fahrbahndecke erneuert. Die Kosten dafür betragen rund 109 000 Euro, teilte das Landratsamt gestern mit. Während der Bauarbeiten sei eine Vollsperrung nötig. Die Umleitungsstrecke zwischen Leipzig und Delitzsch führt über Krostitz ( Bundesstraße 2 und Staatsstraße 4). „Wir sind bemüht, die Behinderungen so gering wie möglich zu halten und bitten alle Kraftfahrer und Anlieger um ihr Verständnis“, heißt es von der baubetreuenden Straßenmeisterei Delitzsch.

Verwaltungs- und Finanzausschuss tagt

Öffentlich tagt am Donnerstag, dem 10. September, der Verwaltungs- und Finanzausschuss des Delitzscher Stadtrats. Es geht um die Annahme der in letzter Zeit eingegangenen Spenden. So gab es teils sehr großzügige Sachspenden wie 24 Bewässerungssäcke oder neue Messgeräte für die Feuerwehr. Auch Geldzuwendungen hat die Stadt in letzter Zeit einige bekommen, unter anderem für den Frühlings- und Genussmarkt. Der Ausschuss tagt um 18 Uhr im Rathaussaal Delitzsch.

Mit dem Fahrrad den Werbeliner See entdecken

Heike Franke und Elisabeth Albrecht, die beiden Mitarbeiterinnen des Projektbüros des Naturschutzgebiets am Werbeliner See, laden für den 13. September dazu ein, die Entwicklung des Gebietes fahrend kennenzulernen. An dem Sonntag soll die Fahrradexkursion „ Werbeliner See – von der Kohle zur Wildnis“ zwischen 10 und 13 Uhr über den circa 15 Kilometer langen Radrundweg gehen und das artenreiche Naturschutzgebiet erkundet werden. Dabei sind Rückblicke in die bewegte Geschichte und Einblicke in die neu entstandene Wildnis und den wechselvollen Wandel des Gebietes geplant. Unterwegs fokussieren Fernglas und Spektiv den Blick auf besondere Arten. Treffpunkt für das kostenfreie Angebot ist der Parkplatz nahe Brodenaundorf, an der Kattersnaundorfer Straße. Mitzubringen sind ein eigenes Fahrrad, wetterfeste Kleidung und Verpflegung.

Für die kommenden Monate sind weitere kostenfreie Veranstaltungen vorgesehen: Am 2. Oktober wird es ab 18 Uhr den Vortrag „ Werbeliner See – ein Naturjuwel von europäischem Rang“ im ehemaligen Rathaus Zschortau und am 8. November die Familien-Exkursion „Auf den Spuren der Wölfe“ von 10 bis 13 Uhr geben. Dann ist das Begegnungszentrum Zwochau der Treffpunkt. mhs

Weitere Informationen und Anmeldung via E-Mail an info@nsgwerbelinersee.de oder telefonisch unter den Rufnummern 0170 5751 509 (oder 510)

Krostitzer beraten über Haushalt

Über den Haushaltsplan des laufenden Jahres berät der Gemeinderat Krostitz am Donnerstag, dem 10. September, in seiner Sitzung. Beschlossen wird auch über außer- und überplanmäßige Aufwendungen und die Übertragung von Mitteln aus dem vorigen Jahr. Es wird auch über die Haushaltsentwicklung informiert. Ebenfalls auf der Tagesordnung stehen die Wohnbaufläche Eulenhof Krostitz, Grundstücksverkäufe im Gewerbegebiet und die Auftragsvergabe für Kompensationspflanzungen für die Mehrzweckhalle Krostitz. Einer der ersten Tagesordnungspunkte sind die Einwohnerfragen. Die Sitzung findet ab 19.30 Uhr im Haus C der Oberschule, Parkstraße 5, statt.

