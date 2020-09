Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Netto-Filiale ist renoviert

Die Netto-Filiale in der Delitzscher Albert-Böhme-Straße 1 hat ihre Wiedereröffnung nach der Renovierung gefeiert. Als Fakten zur neuen Gestaltung nennt die Netto-Pressestelle: 5000 Artikel, davon über 400 ökologisch zertifizierte Bioprodukte, ein Bake-Off-Regal mit frischen Brot- und Backwaren, einen Mehrwegbereich auf einer Verkaufsfläche von 730 Quadratmetern sowie die Partnerschaft mit der lokalen Bäckerei Veit in der Vorkassen-Zone. Außerdem gibt es frei zugängliches Kunden-WLAN.

Spielplatzpflegetag im Oktober

Für den 10. Oktober plant die Bürgerinitiative Menschenskinder nun einen neuen Spielplatzpflegetag in Delitzsch. „Wir werden den Spielplatz in der Blücherstraße abschleifen und neu streichen“, kündigt die Initiative an. Der Spielplatzpflegetag soll von 10 bis 17 Uhr laufen. Die Teilnehmer werden gebeten, nach Möglichkeit selbst eine Schleifmaschine mitzubringen. Zwei Spielplatzpflegetage hatte die BI in der Vergangenheit bereits organisiert.

Offene Gärten in und um Delitzsch

Am heutigen Sonnabend ist Tag der offenen Gartentür in und um Delitzsch. Von 10 bis 17 Uhr sind die grünen Reviere zu besuchen. Neu in Delitzsch: Gartenblogger an der Loberbrücke bei der Elberitzmühle; Wohnzimmer im Freien, Mozartstraße 4; ein Garten – drei Nutzungen, Lauesche Straße 62. Zu bestaunen sind ebenso: Sinnesgarten an der Hospitalkirche, Hallesche Straße 44; naturnahes Gärtnern mit Herz, Dübener Straße 103; Hochbeete im Altstadthof, Breite Straße 7; Traumgarten mit Teich; Erzbergerstraße 10 a. Auf dem Land: Grüner Kreuzgang im Kirchgarten sowie biodynamisches Familiengärtnern in Reibitz, Teichstraße 17; Kirchgarten Löbnitz, Schulgasse 2; Urlaubsgarten in Zschölkau, Am Lober 21; Staudengarten Gruna, Dorfstraße 74. Kurzfristig mussten absagen: Italienisches Blütenmeer, Eilenburger Straße; Stadtschreiberhaus, Ritterstraße; der Garten in der Anlage Ost in Delitzsch sowie die Landträume in Zschölkau.

Neue Baustellen in Delitzsch und Spröda

Ab Montag kommen neue Baustellen auf die Delitzscher zu. Aufgrund der Erneuerung der Trinkwasserleitung wird eine Vollsperrung der Straßen „Zur Mühle“ und der „ Sprödaer Straße Höhe B 183a“ im Ortsteil Spröda notwendig. Die Maßnahme soll bis zum 23. Oktober andauern. Die B 183a bleibt über den Zeitraum jedoch frei. Ebenfalls vollgesperrt wird ab Montag die Humboldtstraße im Delitzscher Stadtgebiet. Grund hierfür ist die Verlegung von Glasfaserkabeln. Bis zum 25. September sollen diese Bauarbeiten abgeschlossen sein.

Klanggewölbe: Mehr als 1000 Besucher und Prana-Abend

Mehr als 1000 Besucher zählte das Klanggewölbe im Delitzscher Barockschloss bereits seit seiner Eröffnung im September 2019. Darüber informierte Betreiber Volker Lauckner. Das soll mit dem nächsten Meditations-Abend fortgesetzt werden. Die Heilpraktikerin (Psychotherapie) Nora Gröbel lädt für den 17. September ab 18.30 Uhr zu einer Meditation von Master Choa Kok Sui mit einer anschließenden Klangreise ein. Wie Gröbel erklärt, soll die Aufmerksamkeit im Verlauf des Abends auf dem eigenen Empfinden im Zusammenspiel mit der Atemtechnik liegen. Aufgrund der Schutzmaßnahmen wird um Anmeldung via Telefon unter 01573 2543988 oder per E-Mail an info@pranaheilung_leipzig.de gebeten. Der Eintritt erfolgt bei Austritt auf Spendenbasis. Die Veranstaltung ist auf 90 Minuten ausgelegt.

Ortschaftsrat Laue tagt am Donnerstag

Die nächste öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates im Delitzscher Ortsteil Laue findet am Donnerstag, dem 17. September, um 19 Uhr im Bürgerhaus Laue statt. Auf der Tagesordnung stehen vor allem die Protokollkontrolle zu den letzten Sitzungen des Gremiums und Informationen zum allgemeinen Dorfgeschehen. Zum Ende der Sitzung gibt es eine Bürgerfragestunde, der Ortschaftsrat hofft auf rege Beteiligung zu der Sitzung.

12 Kandidaten für das Jugendparlament

Zur Wahl des zweiten Delitzscher Jugendparlaments treten Ende des Monats zwölf Kandidaten an. Das Jugendparlament hat zwölf Sitze und wird jeweils für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Das Gremium vertritt die Interessen der Jugendlichen, das sind rund elf Prozent der Delitzscher Gesamtbevölkerung. Unter den aktuellen Kandidaten sind auch welche, die bereits vor zwei Jahren in das erste Jugendparlament der Loberstadt gewählt wurden. Die Wahl findet vom 28. bis 30. September im Rathaus statt.

Sperrungen am Flugplatz Roitzschjora

Auf und am Flugplatz Roitzschjora wird weiterhin nach Überresten von Kampfmitteln aus dem zweiten Weltkrieg gesucht, um sie zu beseitigen. Weil derzeit das Absieben eventuell munitionsbelasteter Erde läuft, sei eine Sperrzone von 500 Metern ausgewiesen. Deshalb seien auch Waldzugänge mit Sicherungsposten gesperrt, informiert die Gemeinde Löbnitz. Die Sperrungen seien montags bis donnerstags von 7 bis 17.45 Uhr, erläutert der Flugplatzbetreiber. Der Betrieb laufe ansonsten weiter. Bei wichtigen Ereignissen auf dem Platz könnten die Arbeiten auch unterbrochen werden. Sie sollen voraussichtlich noch bis Anfang Oktober dauern.

Buchlesung in der VHS : „ Ostdeutschland verstehen“

Ostdeutschland verstehen“: Gemeinsam mit der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung präsentiert die Volkshochschule Nordsachsen ( VHS) im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kontrovers vor Ort“ eine Buchlesung mit dem Journalisten Christian Gesellmann. Um die Frage „Was bewegt den Osten?“ geht es dazu am 17. September, 19 Uhr in der Geschäftsstelle der VHS in Delitzsch, Wittenberger Straße 1. Christian Gesellmann, geboren in Zwickau, setzt sich in seinen Texten unter anderem für den Tagesspiegel, die Zeit und das Online-Magazin Krautreporter intensiv mit seiner ostdeutschen Herkunft auseinander. Als Gesellmann vor sieben Jahren frustriert und erschöpft seine Heimatstadt Zwickau zum zweiten Mal verließ, beschrieb er die Gründe dafür in dem Essay „Warum ich aus Sachsen weggezogen bin“. Das Ganze sollte ein Schlussstrich sein – und wurde Grundlage für sein Buch „ Ostdeutschland verstehen“. Das Buch versammelt Texte Gesellmanns und die seines Krautreporter-Kollegen und mittlerweile LVZ-Journalisten Josa Mania-Schlegel.

Die Lesereise soll Aufruf und Anregung zur Diskussion und Auseinandersetzung mit der eigenen ostdeutschen Vergangenheit und deren Auswirkungen auf die Gegenwart sein. Mit seinem Publikum will Gesellmann ins Gespräch kommen und gemeinsam über die eigenen Texte hinaus ein realistisches Bild des gegenwärtigen Ostens zeichnen – will Ostdeutschland verstehen und verständlich machen. Die Veranstaltung ist kostenlos. Anmeldung online unter: www.vhs-nordsachsen.de/s/IHDZ10201

Letzter Abendmarkt mit mehr Angebot

Einnmal noch im Jahr 2020. Zum letzten „delitziösen“ Abendmarkt lädt die Stadt Delitzsch am kommenden Donnerstag, 17. September, ein. Zwischen 16 und 21 Uhr werden mehr als 60 Direktvermarkter, Gärtnereien und der Spezialitätenhandel eine große Auswahl an Delikatessen, Pflanzen und Handwerkskunst auf dem Marktplatz anbieten. Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt, wird sich das Marktgeschehen auch noch einmal rund um die Stadtkirche Peter und Paul erstrecken. Für weitere Programmpunkte wird die Theaterakademie Sachsen mit zwei Kurzauftritten sorgen. Ab 18 Uhr geben Absolventinnen des Fachbereichs Musical eine Auswahl ihres Repertoires auf dem Marktgelände zum Besten. Außerdem: Pünktlich zum Start der neuen Saison in der ersten Fußballbundesliga macht das RB-Leipzig-Fanmobil Station auf dem Abendmarkt. Alle Fans der Leipziger können sich mit Fanartikeln und Give Aways der Roten Bullen versorgen. Der Landschaftspflegeverband Nordwestsachsen wird bei der Apfelsortenbestimmung helfen und eine Pilzausstellung zeigen. Pomologe Ralph Frankenstein und Pilzexpertin Claudia Dietrich haben mehr als 70 Pilz- und Apfelsorten im Gepäck. Besucher haben zudem die Möglichkeit, Äpfel aus dem eigenen Garten zur Sortenbestimmung mitzubringen.

Wie Rathaussprecherin Nadine Fuchs erklärt, sei das Angebot aufgrund von vermehrten Anfragen von Händlern um verschiedene internationale Köstlichkeiten erweitert worden. Den Abendmarkt-Gästen wird zum Jahresabschluss Croque Monsieur, eine Art französisches Sandwich, original mexikanisches Street-Food, Serrano-Schinken, Piroggen, portugiesische Weine, spanisches Bier und verschiedene Crêpe- und Galette-Varianten angeboten.

Von lvz