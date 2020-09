Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Delitzsch strahlt am Sonnabend

Es wird anders sein, aber es wird sein: Am 19. September laden die Delitzscher Werbegemeinschaft und weitere Delitzscher Akteure zu „ Delitzsch strahlt 2020 mal anders“ ein. Die Shopping- und Lichternacht soll um 17 Uhr starten. Bis 22 Uhr öffnen die Innenstadt-Händler und es gibt auch sonst viel zu entdecken. Die Besucher können abends durch die Stadt flanieren, plauschen, schauen, shoppen oder einfach nur mal bei einem hiesigen Gastronomen einkehren. Außerdem gibt es leckere Sachen und Drinks am Straßenrand. Diesmal soll es aufgrund der Covid-19 Schutzmaßnahmen keine Straßensperrung und Mitmachangebote geben. Trotzdem wollten es sich die Organisatoren nicht nehmen lassen, ein klein wenig buntes und leuchtendes Feeling zum Herbstauftakt in die Stadt zu zaubern. Bei den Einzelhändlern gibt es Teelichter mit bunten Bechern.

Trio Stilbruch im Pfarrgarten Schenkenberg

Im Pfarrgarten Schenkenberg ist am Freitag ab 20.30 Uhr das Trio Stilbruch angesagt. Die klassisch ausgebildeten Musiker spielen mit Cello, Geige und Schlagzeug seit 2005 mitreißende „New Classic“. Ohne elektrische Instrumente und Verstärker schaffen sie es, einen einzigartigen Sound zu kreieren. Das komplett selbst komponierte Programm aus deutschen und englischen Songs verblüfft und verzaubert. Tickets im Vorverkauf in der Touristinformation Delitzsch, Bestellungen per Mail über info@pfarrscheune-schenkenberg.de.

Letzter Abendmarkt 2020 – Markt für Verkehr gesperrt

Am Donnerstag lädt die Stadt Delitzsch zum letzten delitziösen Abendmarkt des Jahres ein. Diesmal sind mehr als 60 Händler dabei. Von 16 bis 21 Uhr können Besucher auf dem Markt den Wochen(end)-Einkauf erledigen, Imbisse genießen und vieles mehr. Das Areal wird auch dazu über den Markt hinaus rund um die Stadtkirche gezogen, so dass Abstände gut einzuhalten sind. Zur Durchführung des Abendmarktes werden eine Vollsperrung zwischen Breite Straße und Markt in der Zeit zwischen 13 und 21 Uhr sowie Halteverbote eingerichtet. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, soll es auch 2021 Feierabendmärkte in Delitzsch geben.

Voting für Junge Gemeinde Schenkenberg

Das Voting läuft: Die Junge Gemeinde Schenkenberg, zu der 100 Jugendliche aus 16 Dörfern gehören, ruft auf, beim Publikumspreis Mitteldeutschland 2020 für sie abzustimmen. Sie wünscht sich einen „Schäferwagen“ als mobilen Treff für die Sommermonate. Der Publikumspreis Mitteldeutschland gehört zum Ideen-Wettbewerb des Sächsischen Mitmach-Fonds. In den Landkreisen Leipzig, Nordsachsen sowie der Stadt Leipzig wurden zahlreiche schöne Projektideen eingereicht, von denen nicht alle als Preisträger prämiert wurden. Davon stehen nun acht Projekte als Kandidaten für den Publikumspreis bereit, der mit einer Fördersumme von maximal 15 000 Euro dotiert ist. Auch die Junge Gemeinde Schenkenberg stellt ihr Projekt per Video vor.

Auf der Website www.mitmachfonds-sachsen.de/publkimuspreis2020/mitteldeutschland kann der kleine Film angesehen und bis zum 21. September abgestimmt werden.

Schülern fehlt zu Hause oft Technik

Nur etwa der Hälfte aller Familien, deren Kinder die Grundschule Ost in Delitzsch besuchen, steht zu Hause ein Drucker zur Verfügung. Das ist eines der Ergebnisse, die eine anonyme Umfrage der Schulleitung unter den Eltern ihrer Schüler während der coronabedingten Phase des Homeschoolings ergab. Demnach gaben nur 51 Prozent der Familien an, über ein entsprechendes Gerät zu verfügen. Des Weiteren konnte die Schulleitung durch die Umfrage erfahren, die sie mittels unter den Eltern verteilten Fragebögen durchführte, dass oft für mehrere Kinder nur ein Laptop oder PC im Elternhaus zur Verfügung steht.

Delitzsch hatte Anfang September gut 950 000 Euro aus dem Digitalpakt Schule und dem Sofortausstattungsprogramm des Bundes erhalten. Damit sollen die Grund- und Oberschulen, die in Trägerschaft der Stadt stehen, digital vernetzt und Endgeräte angeschafft werden. Nach der Übergabe, die durch Sachsens Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) vorgenommen wurde, tauschte sich der Minister mit den Delitzscher Schulleitern über den Schulalltag und Probleme aus. Dabei kam auch die technische Ausstattung der Elternhäuser zur Sprache.

Info-Abend zum Schladitzer See

Welche Vorhaben sind in den kommenden Jahren für den Schladitzer See geplant? Darüber informieren am 16. September die Bürgermeister Steffen Schwalbe ( Rackwitz, parteilos) und Rayk Bergner ( Schkeuditz, CDU). Die durch das Netzwerk Leipziger Neuseenland initiierte Veranstaltung findet zwischen 16.30 und 18.30 Uhr an der Freilichtbühne am Biedermeierstrand im Schkeuditzer Ortsteil Hayna statt. Dazu werden unter anderem Vertreter des Unternehmens All-on-Sea, des Haynaer Strandvereins sowie der Grand Tamino Ranch und die Seenkoordinatoren referieren. Anschließend können Fragen gestellt werden.

Weiteres unter www.leipziger-neuseenland.org. Anmeldung aufgrund von Hygienevorgaben per Mail an daniela.herburg@kommunalesforum.de

Politischer Nachwuchs in Krostitz will Jugendparlament

Die Jugendlichen der Gemeinde Krostitz könnten bald durch ein eigenes Parlament vertreten werden. Sechs junge Krostitzer haben in der jüngsten Gemeinderatssitzung Bürgermeister Oliver Kläring ( CDU) die Gründung eines Jugendparlamentes nach den Vorbildern Delitzsch und Taucha vorgeschlagen und bereits eine eigene Satzung ausgearbeitet. „Gute Idee“, befand Kläring und bot seine Unterstützung an. Demnächst soll ein Treffen zwischen Bürgermeister und den Jugendlichen im Krostitzer Rathaus stattfinden, bei dem die nächsten Schritte besprochen werden.

Gute Aufklärungsquote

Durchschnittlich werden pro Jahr in Delitzsch zirka 2000 Straftaten erfasst, geht aus dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept hervor. Die Aufklärungsquote über alle Straftatenarten liegt meist zwischen 50 und 55 Prozent. Hohe Aufklärungsraten gibt es in den Bereichen Straftaten gegen das Leben (100 Prozent), Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung und Rohheitsdelikte (je 90 Prozent). Gering ist die Aufklärungsquote hingegen bei Diebstählen (29 Prozent). Diese machen zirka 50 Prozent der jährlich erfassten Fälle aus.

Müll auf Friedhof kostet alle

Da nach wie vor auf dem Friedhof Delitzsch illegalerweise Hausmüll und anderer Unrat in den Containern entsorgt wird, hat das bald Konsequenzen für alle. Der finanzielle Mehraufwand wird in der Nachkalkulation der Friedhofsgebühr berücksichtigt, die in den nächsten Monaten ansteht. Die Container auf dem Friedhof sind für Gartenabfälle vorgesehen. Wegen der immer wieder erfolgenden illegalen Müllablagerungen darin hat sich die Tonnagegebühr deutlich verteuert – um fast 140 Euro.

Viel Geld für Schulmaterialien

102 000 Euro sind im Haushalt der Stadt Delitzsch für die Schulbücher und Arbeitshefte der Grund- und Oberschulen in städtischer Trägerschaft eingeplant. 65 000 Euro wurden bereits verbucht. Die Lieferung der Bücher und Arbeitshefte war bereits in den Sommerferien erfolgt. Außerdem wenden die Schulen in Summe etwa noch 20 000 Euro für Lern- und Anschauungsmaterialien auf. Zudem entstehen Kosten für Kopien, Lehr- und Lernsoftware sowie Gema-Gebühren.

Von lvz