Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Neuer Termin für Bürgerdialog zur Badlandschaft

„Es wird ein spannender Monat“, sagte Delitzschs Bürgermeister Thorsten Schöne (parteilos) zur Ankündigung des Termins. Am 27. Oktober wird es um die Grundlagen- und Bedarfsplanung für die Neuausrichtung der Bäderlandschaft am Standort des Elberitzbades gehen. Ab 19 Uhr stellt das von der Stadtverwaltung Delitzsch beauftragte Büro „Bauplanung Bautzen“ die Ergebnisse im Bürgerhaus vor. Wie die Stadtverwaltung erklärt, haben die Anmeldungen für den ursprünglichen Termin am 1. September ihre Gültigkeit verloren. Wer am 27. Oktober einen der 40 Plätze einnehmen möchte, muss sich demzufolge neu anmelden. Die Platzvergabe erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldungen. Eine höhere Kapazität ist laut Verwaltung aufgrund des Hygienekonzeptes nicht möglich. Zu den 40 zu vergebenen Plätzen sind bereits einige für die Mitglieder des Stadtrates reserviert.

Anmeldungen nimmt Alexander Lorenz per E-Mail an alexander.lorenz@delitzsch.de oder telefonisch unter der Mobilnummer 0162 2653613 entgegen.

Beiersdorf baut nahe Podelwitz weiter an der Zukunft

In zwei Jahren sollen auf dem 55 Hektar großen Gelände nahe dem Rackwitzer Ortsteil Podelwitz 200 Mitarbeiter der Beiersdorf AG weitestgehend automatisiert Kosmetikprodukte herstellen. Noch reihen sich die einzelnen Betonteile der Abwasserrohre auf der Baustelle im Industriegebiet Seehausen II an der Bundesstraße 184. Seit gut drei Monaten laufen die Erschließungsarbeiten für das zukünftige Werksgelände. Unter anderem werden aktuell ein rund 95 000 Kubikmeter Wasser fassendes Regenrückhaltebecken sowie eine 490 Meter lange und 22,5 Meter breite Straße zwischen den Baufeldern angelegt. Beidseits der Straße werden 40 Bäume angepflanzt. Mit dem Bau im Leipziger Norden wird der Standort in Waldheim ( Landkreis Mittelsachsen) schrittweise geschlossen.

Seit gut drei Monaten laufen die Erschließungsarbeiten für das zukünftige Werksgelände. Quelle: Wolfgang Sens

Delitzscher Bunker bleibt zu

nur einem Tag pro Jahr öffnet sich die Tür des 200 Meter langen Röhrenbunkers unter dem Barockgarten am Delitzscher Schloss für Führungen. Französische Kriegsgefangene hatten diesen im Jahr 1943 anlegen müssen. 77 Jahre später müssen die drei für den 25. Oktober geplanten Bunkerführungen aufgrund des nicht umsetzbaren Hygienekonzepts abgesagt werden. Wie die Stadtverwaltung Delitzsch mitteilt, verfügt die Anlage nur über eine mangelnde Belüftung, zudem gäbe es einen zu geringen Abstand zwischen den Besuchern.

Die für die jeweiligen Führungszeiten erworbenen Karten behalten ihre Gültigkeit für den Ausweichtermin am 24. Oktober 2021. Wer diesen Termin nicht wahrnehmen kann, bekommt in der Tourist-Information im Barockschloss Delitzsch sein Geld für die Karten zurückerstattet.

Patienten-Seminar geht online

Das Arzt-Patienten-Seminar für Menschen, die von chronischen Darmerkrankungen betroffen sind, findet jetzt online statt, darauf weist die Delitzscher Selbsthilfegruppe hin. Von 9 bis 13.30 Uhr sollen aktuelle Themen angesprochen werden. Wer am bundesweiten Seminar am Sonnabend, dem 19. September, aktiv teilnehmen will, findet den Link zum Anmelden sowie Infos auf www.dccv.de/aktuelles. Es gibt aber auch einen Livestream auf Youtube.

Ansprechpartner bei der Selbsthilfegruppe in Delitzsch sind Ute Rohne, Telefon 034202 860515 und Steffi Küller, Telefon 034202 898538.

Lehrschwimmbecken außer Betrieb

Das Lehrschwimmbecken in der Sporthalle der Artur-Becker-Oberschule ist derzeit nicht nutzbar. Die Anlage musste wegen der Reparatur an der Lüftungsanlage geschlossen werden. Zudem hat sich die Reparatur wegen der langen Lieferzeiten verzögert. Sie kann nun voraussichtlich am heutigen Donnerstag starten, so die Information aus der Stadtverwaltung. Nach dem Einlassen des Wassers, der chemischen Anpassung sowie der Temperierung des Wassers kann der Lehrbetrieb voraussichtlich am 5. Oktober wieder aufgenommen werden.

Ausbildungsmesse am Samstag in Delitzsch

Die Messe „Ausbildung – Gut für die Region“ geht am Sonnabend bereits in die 13. Runde. Zwischen 9.30 und 14 Uhr werden sich 50 Unternehmen im Beruflichen Schulzentrum Delitzsch, Karl-Marx-Straße 1, präsentieren. Neben dem bewährten Standformat mit direkten Ansprechpartnern wird es auch digitale Angebote bei dieser Ausbildungsmesse des Landkreises geben. Laut Agentur für Arbeit gibt es in diesem Jahr in Nordsachsen 786 freie Azubi-Stellen, im vergangenen Jahr waren es 952. Die Zahl der Bewerber hat sich dagegen leicht erhöht, von 1054 auf 1090.

Info zum Bundesfreiwilligen-Dienst im Generationen-Haus

Das Soziokulturelle Zentrum Delitzsch (SKZ) lädt am Mittwoch zwischen 10 und 12 Uhr zum Kennenlernen des Bundesfreiwilligendienstes (Bufdi) ein. Er könnte eine gute Idee sein für alle, die sich fürs Allgemeinwohl engagieren wollen, Freude am Umgang mit anderen Menschen haben, aufgeschlossen und verantwortungsbewusst sind. Das SKZ bietet Bufdi-Möglichkeiten in den Bereichen Kreativkindergarten, Schulclub, Nähwerkstatt, Nachbarschaftstreff und Begegnungsstätte. Weil es immer wieder viele Fragen rund um den Freiwilligendienst gibt, werden diese gern bei der Info-Veranstaltung in der Begegnungsstätte im Erdgeschoss des Generationen-Hauses Mittendrin, Kosebruchweg 14, beantwortet.

Bewerbungen können auch per E-Mail an christiane.metko-mertens@soziokulturelles-zentrum.de geschickt werden. Kontakt per Telefon: 034202 301866.

Kindertag im Tiergarten Delitzsch

Der Tiergarten Delitzsch lädt am Sonntag, dem 20. September, zum Kindertag ein. Jedes Kind bekommt beim Eintritt einen Kuchen. Zudem bekommt es einen Quiz-Bogen ausgehändigt, den es beim Tiergartenbesuch ausfüllen und hinterher abgeben darf. Unter allen abgegebenen und richtig ausgefüllten Quiz-Bögen wird in der kommenden Woche eine Rotschnabelkitta-Patenschaft verlost.

Löbnitzer Bibliothek im Schulgebäude öffnet

Die kleine Bibliothek, die den Löbnitzern im Gebäude der Grundschule zur Verfügung steht, öffnet jetzt wieder regelmäßig. Im Erdgeschoss, Raum 102, können Bücher jeden dritten Dienstag im Monat von 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr ausgeliehen werden. So ist am 29. September und am 13. Oktober geöffnet. Wichtig: Im gesamten Schulgebäude sind Abstands- und Hygienevorschriften einzuhalten, ist die Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Treff der Räte in Döbernitz und Schenkenberg

Der Ortschaftsrat Döbernitz, der die Ortsteile Beerendorf, Brodau, Selben und Zschepen umfasst, trifft sich am 22. September ab 19 Uhr im Bürgerhaus Selben. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Erläuterung zum Anliegen des Soziokulturellen Zentrums Delitzsch für einen Buseinsatz.

Der Rat in Schenkenberg kommt am Montag, dem 28. September, ab 18 Uhr im Ortsbegegnungszentrum zusammen. Er vertritt die Dörfer Rödgen, Schenkenberg und Storkwitz. In der Versammlung, zu der alle Interessierten eingeladen sind, wird über den Stand der Abarbeitung offener Fragen informiert. Die Ausschuss- und Stadtratssitzungen werden ausgewertet, es gibt aktuelle Informationen, die den Ort betreffen. In beiden Gremien werden Anfragen der Ortschaftsratsmitglieder und der Gäste behandelt.

Neues Spielgerät für Schenkenberg

Auf dem Spielplatz im Delitzscher Ortsteil Schenkenberg sind Neuerungen geplant. In den vergangenen Tagen wurde dort die Schwenkwippe demontiert. Denn dieses Gerät war vor einigen Monaten mutwillig zerstört worden. Nun wird voraussichtlich ab Montag der Fallschutz für eine Neuinstallation vorbereitet. Wenn alles klappt, können Mitte Oktober ein Balancier- und Kletterparcours sowie ein Reck installiert werden. Alle genannten Stücke sind aus Robinienholz gefertigt. Denn das Areal steht unter dem Thema „Naturlehrspielplatz Schenkenberger Wald“. Auch Sitzmobiliar gehört noch dazu. Das Projekt wird mit Mitteln des Leader-Gebiets Delitzscher Land als Kleinprojekt aus dem Regionalbudget mit der Maximal-Höhe von 15 580,26 Euro gefördert. Das sind 80 Prozent der förderfähigen Gesamtkosten. 20 Prozent trägt die Stadt Delitzsch aus eigenen Mitteln.

