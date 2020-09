Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Feuerwehr Löbnitz übt Einsatz im Baustoffwerk

Das Szenario hatte Dramatik: Wegen einer Verpuffung nach Schweißarbeiten auf einem Schwimmbagger in den Baustoffwerken in Löbnitz wurde am Wochenende Alarm ausgelöst. Die Rettungsleitstelle Leipzig alarmierte die Feuerwehren der Gemeinde Löbnitz sowie die Führungsunterstützungsgruppe der Feuerwehr Delitzsch. Nachdem ein Trupp die Lage auf dem Schwimmbagger erkundet hatte, stellte sich heraus, dass es sich um vier Verletzte handelte, die versorgt und an Land gebracht werden mussten.

Menschenrettung und Brandbekämpfung waren angesagt. Ein Rettungsboot wurde zu Wasser gelassen, um Verletzte an Land zu bringen. Die Wasserversorgung musste über lange Wegstrecke sichergestellt werden. Zum Glück handelte es sich bei dem Ereignis am Sonnabendvormittag um eine Einsatzübung der Gemeindefeuerwehr im Rahmen der jährlichen Wochenendschulung. Neben den Ortswehren der Gemeinde war auch die Feuerwehr Delitzsch mit im Geschehen eingebunden.

Keine Übung war’s indessen am Sonntag, als die Löbnitzer bereits um 7.30 Uhr alarmiert wurden. Die Brandmeldeanlage im Reibitzer Kinderhaus Horizont war angelaufen. Die Bewohner hatten sich beim Eintreffen der Feuerwehr bereits auf dem Sammelplatz eingefunden. Allerdings hatte es sich dort um einen Fehlalarm gehandelt.

Stadtrat berät über Beachball-Platz am YOZ

Der Jahresabschluss 2019 des kommunalen Eigenbetriebes der Stadt Delitzsch, der Servicegesellschaft (SGD), könnte in der Ratssitzung am Donnerstag zu Diskussionen führen. Es wird erneut mit einem Fehlbetrag abgeschlossen. Circa 130 000 Euro sind auszugleichen. Sollte sich das die Stadt leisten? Für Bürgermeister Thorsten Schöne (parteilos) ist die Frage eindeutig mit Ja zu beantworten. Denn andere Kommunen, die die Leistungen an Dienstleister vergeben wollten, seien damit finanziell nicht besser gefahren. Zudem könne mit einem kommunalen Betrieb flexibler auf aktuellen Bedarf in der Stadt reagiert werden.

Ebenfalls auf der Tagesordnung: Auf Antrag der Linken sollen 80 000 Euro, die nicht für den Betrieb des geschlossenen Freibades Elberitzmühle ausgegeben werden, in die Errichtung eines eingezäunten Beachvolleyballplatzes am DRK-Jugendhaus YOZ fließen. Dabei wird vor allem auf die Umzäunung Wert gelegt, denn es gab in der Vergangenheit Zerstörungen.

Die Sitzung des Delitzscher Stadtrates beginnt am Donnerstag um 17.30 Uhr im Saal des Rathauses. Sie wird um 18.30 Uhr für die Bürgerfragen unterbrochen.

Naturschutz-Gruppe diskutiert über ihre Zukunft

Die Mitglieder der Delitzscher Gruppe des Naturschutzbundes ( Nabu) versammeln sich am Mittwoch, dem 30. September, im Hotel „Zum Weißen Ross“ am Roßplatz. Themen des Abends sind die Zukunft der Nabu-Gruppe sowie aktuelle Themen des Naturschutzes. Es wird gebeten, den Mund-Nasen-Schutz nicht zu vergessen. Der 1954 gegründete Vorläufer der Regionalgruppe Delitzsch gehört zu den ältesten Naturschutzgruppen in Sachsen. Zu den Arbeitsaufgaben der Gruppe gehört die Betreuung des Flächennaturdenkmals „Jagdhütte“, das sich östlich der Straße Reibitz/ Löbnitz innerhalb der Gemeinde Löbnitz befindet. Dort haben sich seit Ende der 90er-Jahre Biber angesiedelt.

Gemeinde Löbnitz mit neuer Website

Die Gemeinde Löbnitz hat jetzt ihre modernisierte Website freigeschaltet. Der Nutzer wird nun von einer Optik empfangen, die dem Titel „ Löbnitz am See“ gerecht wird und eingeladen, die Gegend und die Gemeinde zu erkunden. Außerdem sind die Infos über die Rubriken Kultur/Tourismus, Bürger/Gemeinde, Leben/Wohnen, Service anzusteuern. Nachrichten unter der Überschrift „Aktuelles aus der Gemeinde“ stehen jetzt ganz vorn und informieren unter anderem über die derzeit in Sachsen gültige Corona-Schutz-Verordnung.

Frauen-Frühstücks-Treff in Delitzsch ist abgesagt

Es gab bereits die ersten Anfragen, aber das Frühstückstreffen für Frauen, das für den 7. November in Delitzsch geplant war, kann unter den aktuellen Umständen nicht stattfinden. Doch das nächste wird bereits vorbereitet. Es ist für den 20. März vorgesehen. Der Liedermacher Daniel Chmell wird dabei mit Worten und Musik für die Teilnehmerinnen da sein. Der Trägerkreis des Treffens in Delitzsch freut sich schon darauf und auf das Wiedersehen mit den Gästen.

Gemeinderat tagt in Biesen

Der Rackwitzer Gemeinderat kommt am Donnerstag zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Anders als sonst treffen sich die Räte nicht im Rathaus, sondern im Saal der Bunten Bühne Biesen an der Eilenburger Straße 14 im Ortsteil Biesen. Ab 19 Uhr wird das Neubauprojekt der Beiersdorf AG im Industriegebiet Seehausen II nahe Podelwitz vorgestellt. Zudem wird es Informationen zur Ganztagsversorgung an der Kita Zschortau, zum Digitalpakt Schule und zur Machbarkeitsuntersuchung für das mögliche Gewerbegebiet zwischen Zschortau und Lemsel geben. Außerdem wird es unter anderem um Beschlüsse zur Erweiterung der Schladitzer Bucht und zum Gewerbe- und Sondergebiet Biogasanlage Kletzener Straße gehen. Weiterhin sollen Aufträge für Gebäudereinigungsleistungen und für ein Hilfelöschfahrzeug für die Feuerwehr Zschortau vergeben werden.

Kinder feiern Erntedank in der Stadtkirche

Auch unter besonderen aktuellen Umständen sind die Kitas zum Erntedankfest am Mittwoch in der Delitzscher Stadtkirche Peter & Paul ab 9.30 Uhr eingeladen. Das Ereignis hat inzwischen eine kleine Tradition. Begonnen hatte alles zum Landeserntedankfest 2013 in der Loberstadt. Damals wurde die Idee geboren, alle Kindergartenkinder zu einem gemeinsamen Erntedankfest in die Stadtkirche einzuladen.

Von lvz