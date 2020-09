Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Holzstraße wird halbseitig gesperrt

In der Holzstraße kommt es ab Montag zwischen Kohlstraße und Mauergasse zu halbseitigen Sperrungen. Grund ist die Auswechslung einer Gashauptleitung. Die Einschränkungen sollen voraussichtlich bis zum 16. Oktober dauern. Es ist eine Einbahnstraßenregelung stadtauswärts vorgesehen. Der Verkehr stadteinwärts wird über die über Richard-Wagner-Straße, Schkeuditzer Straße und Hallesche Straße geführt. Die Straße Am Wallgraben soll zudem vom Roßplatz kommend geöffnet werden und die Einbahnstraße Mauergasse von der Breiten Straße in Richtung Zscherngasse.

Tourist-Info schließt am Sonnabend zeitiger

Die Tourist-Information im Barockschloss Delitzsch schließt am Sonnabend ausnahmsweise bereits um 16 Uhr. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis. Die Schloss-Ausstellungen „120 – historische Objekte erzählen Museumsgeschichte“, die barocken Gemächer und die Schau zur Stadtgeschichte im Turm sind bis 17 Uhr offen.

Premiere beim Baff Theater ausverkauft

Die Premiere von „Die unerträgliche Leichtigkeit der Distanz“, dem Projekt des Baff Theaters Delitzsch in Kooperation mit der Theaterakademie, am heutigen Freitag ist ausverkauft, ebenso die Vorstellung am Sonnabend. Die Anzahl der Plätze im Theatersaal im Oberen Bahnhof ist aufgrund der Corona-Bestimmungen beschränkt. Restkarten gibt es noch für die Aufführungen am 2., 3., 9. und 10. Oktober. Sie starten jeweils 20 Uhr. Reservierungen per E-Mail an die Adresse info@baff-theater.de oder per Telefon 034202 36070.

Schulze-Delitzsch-Center bekommt jetzt Farbe

Vorbereitet für die Farbgebung: Das Schulze-Delitzsch-Center am Delitzscher Marktplatz präsentiert sich derzeit abschnittweise eingerüstet. Die Mitarbeiter der Malerfirma Anton Lösch verleihen der Fassade derzeit ein neues Aussehen. Sie machen nicht nur ergrautes Weißes wieder weiß. Es gibt auch farbige Akzente. Das Wohn- und Geschäftshaus war einer der ersten Neubauten in Delitzsch nach der deutschen Wiedervereinigung. Inzwischen sind dort viele Geschäftsflächen zu Wohnungen geworden. Aber das Center beherbergt unter anderem ein Restaurant, einen Friseursalon, Arztpraxen und die Außenstelle des Sozial- und Beschäftigten-Zentrums.

Ein Mitarbeiter der Malerfirma Anton Lösch arbeitet an der Fassade. Quelle: Wolfgang Sens

Krostitz lehnt Grundstücksverkauf ab

Der Krostitzer Gemeinderat hat einen Grundstücksverkauf im Gewerbegebiet an der Hilchenbacher Straße im Hauptort abgelehnt. Laut Beschlussvorlage sollte das knapp 12 500 Quadratmeter große Flurstück, das an die Bundesstraße 2 grenzt, für rund 175 000 Euro an eine in Leipzig ansässige Firma veräußert werden. Laut Krostitzer Verwaltung wollte der Interessent, ein Fahrzeug- und Fahrzeugteilehändler, auf der Fläche Lagerhallen errichten. Knackpunkt: Da sich der Firmensitz des potenziellen Käufers in Leipzig befindet, würde für ihn nach dem Kauf keine Gewerbesteuer in Krostitz anfallen. Zudem sei bisher nicht konkret geworden, ob er neue Arbeitsplätze am Standort schaffen würde. „Ich kann die Argumentationen verstehen“, erklärte Bürgermeister Oliver Kläring ( CDU) gegenüber den Gemeinderäten. Konsequent sei nun, dass die Fläche zukünftig an ein produzierendes Gewerbe verkauft wird, dass in der Gemeinde gewerbesteuerpflichtig ist, sagte Kläring. Das Grundstück ist durch die Ablehnung des Beschlusses wieder frei auf dem Markt verfügbar.

Corona: Die Regeln bei der Jugendweihe

In Nordsachsen werden derzeit wieder Jugendweihen gefeiert. Für viele gibt es aber noch offene Fragen bezüglich der Corona-Maßnahmen. So kommentierte Manuela Hennig den LVZ-Bericht auf Facebook LVZ Nordsachsen: „Ich finde es natürlich sehr schön, dass die Jugendlichen endlich ihre Jugendweihe mit einer Feierstunde abrunden konnten. Aber was ist mit den Abstandsregeln?“

Laut Regionalkoordinator Maik Scheffler musste und muss bei den Feierstunden des Sächsischen Vereins für Jugendarbeit und Jugendweihe die Gästeanzahl reduziert werden, aufgrund der Schutzverordnungen und Hygienebestimmungen. „Ursprünglich sind viel mehr Gäste geplant gewesen und dann mussten wir natürlich reduzieren, so dass die Abstandsregeln eingehalten werden konnten. Jeder muss sich bei uns vorher registrieren, damit wir eine lückenlose Nachvollziehbarkeit haben, falls es eine Infektion gibt.“

Über das Hygienekonzept des Soziokulturellen Zentrums in Delitzsch berichtet Heiko Wittig: „Da die Eintrittskarten personalisiert sind und somit ein Nachverfolgungskonzept vorhanden ist, dürfen wir das Bürgerhaus auch voll bestuhlen. Der Mund- und Nasenschutz ist bis zum Platz und auch in den Gängen zu tragen. Und wir haben auch ein leicht abgespecktes Programm.“ Statt größerer Tanzgruppen würden dieses Mal nur wenige Künstler der Nord-Lichter auftreten. Diese müssten zudem sechs Meter Abstand zur ersten Reihe der Zuschauer einhalten.

Friedensrichter: Bewerbung bis 30. September

Krostitz sucht einen neuen Friedensrichter oder eine Friedensrichterin sowie die Stellvertreter. Bis zum 30. September können sich Einwohner der Gemeinde für das Ehrenamt melden. Bewerber müssen das 30. Lebensjahr zu Beginn der Amtsperiode vollendet haben, dürfen aber nicht älter als 70 Jahre alt sein.

